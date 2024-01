Mi paso por el Ministerio de Cultura

Prefiero los pasteles en hoja. Lentamente y como quien no quiere las cosas, gracias a su sabor fui forjardo un gusto más cosmopolita.

Ellos me enseñaron cómo hacer realidad el sueño de vivir en un país donde pudiera salir todas las mañanas a caminar entre vendedores ambulantes, niños juguetones, damas laboriosas, entornos apacibles y colmados diversos.

Ingenuo no es quien sueña en el clamor de las olas cuando chocan con la proa de una yola en medio de un mar convulso, sino quien va a una oficina pública con la esperanza de cumplir con su deber y al final, sale por la misma puerta de entrada, como si la vida se hubiera detenido no en su favor, sino en el de pícaros con suerte que cambian lealtad por monedas.

Pero volviendo a los pasteles en hoja, mi paladar se volvió irresistible ante ellos. El poeta Víctor Villegas me invitaba a saborearlos en San Pedro de Macorís, ya bien de yuca o plátano. En Cuba prefería los de maíz. Y en el barrio chino de Santo Domingo, los aprendí a comer de arroz mezclado con maní, envuelto en hojas de guineo. Donde quiera que me planto se aparecen esos exquisitos pasteles como las buenas películas que solo llegan a las salas de cine en temporadas de premios Oscar.

Por esos años, el Ministerio de Cultura era una tentación para los tontos que creimos en el justo reparto de panes y peces. Me dejé tentar y acepté integrarme allí como quien llega a un estadio repleto de personas que aplaudían con delirio sin saber que al final del juego deberán abandonar un lugar tan espléndido para que esté listo para recibir a otra multitud.

Edificio del Ministerio de Cultura de República Dominicana

En ese ministerio sería un jefecito por delante, pero no acepté el cargo por temor a las nubes sobre mi cabeza, y propuse condiciones. Llevé conmigo a la joven Indira Concepción, que por aquel tiempo trabajaba conmigo en Listín Diario y que hoy, de tanto andar, sobrevive con su esposo, en un campo de cultivo de miel.

Aquel año pudo valer la pena si no hubiese tropezado con la realidad del empleado publico dominicano.

Mi nombramiento como Director del Departamento de Prensa lo cambié por el de Asesor Coordinador. Tampoco acepté un salario nominal, sino por cheque. Y reduje el sueldo que me ofrecieron. Recuerdo el asombro de aquellos rostros que buscaban otra causal que me obligara a reducirme el sueldo. No me interesaba el dinero, sino innovar. Debía atender al personal, organizar la difusión externa y preparar un suplemento, semana tras semana.

Durante la Feria Internacional del Libro, preparaba un periódico gratuito para los visitantes hasta el día en que me sacaron de esa responsabilidad por no incluir una foto figurativa. Indira sería algo así como mis ojos. En cualquier otro lugar, el recién designado para un cargo debe llevar a alguien que distinguir a una persona por el color de su ropa. En pocas palabras, ella era la indicada, una persona que conociera bien a su jefe, y que su jefe la conociera bien a ella. Éramos amigos y nos cuidabamos uno a otro. Indira tenía esa cualidad. Sin embargo, para las leyes de la burocracia, era innecesaria.

Al fin pude integrarla, aunque crucé por pantanos que al final resultaron insalvables. Todavía le deben la mitad del contrato salarial acordado.

En aquel mundo desconocido, descubrí figuras de renombre tanto en el cine como en el diseño gráfico, gentes que al final salieron por la misma puerta por donde entraron en busca de un nicho para sobrevivir.

Comprendí la lección: trabajar para la burocracia es complicado. Mucho más para un emigrante formado en otro tipo de gestión. Nunca me apoyé en palancas ni busqué cómplices para que me salvaran la vida.

Me encerré a cumplir con mi deber en aquella dependencia sin importarme el corredero externo.

A los pocos meses me presentaron, ante mi negativa de ser mandarmás o delator, nombraron otro Director del Departamento, como advertencia: Iba a ser mi persecutor con los ojos abiertos y la lengua afilada para llevar y traer informes sobre mi persona. Previniendo el desenlace de aquella locura, despaché a Indira al Listín Diario, no precisamente a deshojar margaritas. Ella era parte de un equipo que la estructura gubernamental no pudo destruir.

A Severo Rivera hoy le saco un pedazo de bizcocho. No lo frecuento, pero cada vez que lo veo, lo saludo y le muestro mi respeto. Demostró honestidad. Y enfrentó un mundo donde señorean cuchillos por la espalda. Él escuchó improperios sobre mi labor. Y no temió defenderme porque lo único que sabía de mí era mi puntualidad para preparar y revisar, cada mañana, un suplemento. Parece que su valoración sobre mi persona no fue muy bien recibida porque, poco después de mi salida, él también partió de ese Ministerio con su frente en alto y su coraje a prueba.

El hecho de mi decisión de no trabajar más para el Estado, nada tiene que ver con mi amor hacia este país. La burocracia no es santo de mi devoción, ni los correderos de pasillos tampoco.

No vine a Santo Domingo en busca alfareros, sino de espacios por donde pudieran cruzar los barcos que van hacia alta mar. Por eso prefiero el sabor de los pasteles en hoja, los preparados en San Pedro de Macorís, de yuca o plátano, aunque extrañe los de maíz. Es mejor viajar a la tierra los antiguos centrales cañeros dominicanos en busca de sabores agradables que me hagan olvidar mi paso por cultura.