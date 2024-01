A escasos 30 días para escoger autoridades municipales YO ya decidí. Tengo claro por quien votar

el 18 de febrero. Y tengo mi voto decidido porque no iré a la casilla de votación aferrado a un color de partido. NO votaré obedeciendo el mandato de ningún líder.

Mucho menos haré uso de este ejercicio presentándome a la caseta haciendo horas hasta que se presente un COMPRADOR de votos para poner en mis manos una papeleta de una determinada cantidad de pesos. Decidí por quien votar.

Estoy8 claro y lo decidí con tiempo, porque me puse a ver las propuestas de los aspirantes a la alcaldía. No me he quedado con la vocinglería de la televisión, ni las poses BONITAS de un candidato cargando niños o besando viejas. Me puse a evaluar las ofertas REALES. No me ilusionan las muchas ofertas ostentosas e inalcanzables. Me he puesto a chequear las ofertas de los que aspiran llegar a la alcaldía.

Creo entender lo que podrán y lo que no podrán hacer desde la posición a la que aspiran llegar. Como yo, creo que todos los ciudadanos, en cada municipio, distrito o ciudad, deben optar por un voto consciente. Una selección de autoridades que, aunque tengan el respaldo de un partido, sean personalmente confiables, honestos, solidarias, alejados de vicios y drogas. Gente que no vaya a la posición a tratar de RECUPERAR el dinero invertido y algo más. La Constitución me da el derecho a elegir y ser elegido.

En esta ocasión me toca elegir y por eso decidí a tiempo. Sin que nadie me obligue, me compre o me trace una línea política. Si el mejor candidato es el de su partido BIEN, apóyelo. Pero si su partido se equivocó y escogió lo peor, usted no está obligado a cargar ese FARDO. Escoja usted lo mejor. Todos los ciudadanos debemos votar CONSCIENTE el 18 de febrero.