Inteligencia Artificial para la predicción del tránsito

La continua congestión del tráfico en Santo Domingo se ha convertido en un problema cotidiano que afecta la vida de los millones de habitantes que hacemos uso de las vías de transporte. A fin de aportar a la solución, a mediados del 2023, realizamos una investigación como requerimiento de la Maestría de Ciencia de Datos del INTEC, en la cual proponemos una solución innovadora que podría mejorar la forma en que entendemos y gestionamos el flujo vehicular en nuestra ciudad.

Esta investigación utiliza Inteligencia Artificial basada en una combinación de algoritmos de Visión Computacional, Aprendizaje Profundo y Computadoras Monoplaca combinadas con datos libres del clima local, para detectar, clasificar y contar los tipos de vehículos que se encuentran en imágenes de video tomadas en la ciudad, para luego usar esta información histórica en análisis de los patrones de comportamiento del tránsito y en la predicción futura de comportamientos.

Esta investigación tiene una amplia gama de usos. Puede ayudar a las ciudades a gestionar mejor el tráfico, reducir los tapones y mejorar la eficiencia del transporte en el ámbito urbano. Al predecir y manejar el flujo de tráfico en situaciones críticas, permite una respuesta más rápida y efectiva de las instituciones que operan los servicios de seguridad y emergencias. Además, tiene el potencial de aumentar la seguridad vial al identificar patrones de tráfico peligrosos y áreas propensas de accidentes.

Visión computacional: La base de la innovación

En el corazón de esta investigación está el uso de la visión por computadora, una rama de la Inteligencia Artificial que incluye un conjunto de técnicas que otorgan a la computadora la capacidad de extraer información de imágenes y vídeos a fin de identificar objetos en los mismos.

La investigación usa You Only Look Once (YOLO), un innovador algoritmo de código libre desarrollado por Redmon, Divvala, Girshick y Farhadi de la Universidad de Washington, en el año 2016, que utiliza una red neuronal convulsional CNN para identificar elementos en una sola pasada de la imagen o el video, lo que posibilita la detección en tiempo real con un rendimiento rápido, bajo consumo de CPU y exactitud sorprendente.

Otro aspecto innovador de este modelo es la capacidad de ser reentrenado con imágenes personalizadas, lo que permite customizar la identificación de vehículos específicos mejorando aún más la capacidad de detección y clasificación.

Computadoras Monoplaca: Un avance económico y eficaz

Las computadoras monoplaca son dispositivos que poseen una placa madre que integra el CPU, la memoria, puertos de entrada y salida, lo que reduce radicalmente el tamaño del computador y costo global del sistema. Estos dispositivos tienen un uso globalizado en los ámbitos industrial y educativo por su pequeño tamaño, potencia y bajo costo, posibilitando su utilización en múltiples tecnológicas de código libre.

Integración de datos libres de clima para predicciones precisas

Una característica distintiva de este estudio es la incorporación de datos libres del clima mediante el uso del API Open-Meteo. Al combinar la data meteorológica con la de cantidades de vehículos extraída de las transmisiones de video se puede predecir cómo afectan las condiciones climáticas al flujo de tráfico, permitiendo anticipar congestiones y optimizar la gestión del tráfico. Esta característica es valiosa para la efectiva planificación urbana y la respuesta a emergencias.

Aprendizaje profundo para el pronóstico acertado del tráfico

Otra posibilidad que plantea este estudio es la implementación del algoritmo de análisis profundo XGBoost para realizar las proyecciones del tráfico, mediante análisis de regresión de los datos históricos del movimiento vehicular y las variables más importantes del clima.

Al combinar la data meteorológica con la de cantidades de vehículos extraída de las transmisiones de video se puede predecir cómo afectan las condiciones climáticas al flujo de tráfico.

Este algoritmo, basado en árboles de decisiones y potenciación de gradientes, es conocido por su rendimiento excepcional en competencias de datos y aplicaciones del mundo real. Este promete mejoras significativas en la precisión de los pronósticos del tráfico futuro.

Una prueba piloto del modelo

Como prueba piloto procedimos a instalar el dispositivo de grabación a unos 50 metros de la John F. Kennedy casi esquina Tiradentes, para una muestra de tránsito entre el 10 y 25 de junio del 2023. Pudimos identificar y clasificar correctamente un 75% promedio de los vehículos (automóviles, camiones y motocicletas).

Luego se integraron las estadísticas meteorológicas de las dos semanas, eligiendo las siguientes variables como las más importantes para la proyección del tránsito: hora del día, día de la semana, temperatura, nivel precipitación, velocidad del viento y calidad del aire.

A continuación, probamos varios modelos de regresión para la predicción, seleccionando el óptimo XGBoost, con capacidad de predicción de un 72% entre el 26 de junio y 2 de julio del 2023. El modelo recoge y predice con bastante precisión el comportamiento del tráfico en su variabilidad, que depende de los días y las horas de las semanas medidas.

El autor es egresado de la Maestría en Ciencia de Datos del INTEC