El pasado efímero

No solo se trata de encontrarse a sí mismo. Todo lo contrario. Uno puede pasar toda su vida tratando de descubrir quién o cómo es para entender diferentes etapas de sus profundidades y asperezas. Se trata de la importancia de forjar un destino a partir de acciones personales a lo largo de la existencia y desde este, entender quiénes somos, sin importar la naturaleza personal posesionada debajo de la piel. Lo importante no es hacer castillos en el aire, sino hacer cimientos sobre ese castillo.

Estas reflexiones, estériles a veces, comprensibles otras, no pertenecen a quien esto escribe. Son paráfrasis de Bernard Shaw, uno de esos dramaturgos y escritores irlandeses que cruzó los mares.

Si he acudido a citas suyas no es para acusar rasgos intelectuales por encima del promedio. Lo hago para comentar conductas propias e impropias que van surcando el tiempo y se enlazan con el presente, envueltas en escándalos, polémicas y posiciones distantes a la existencia del ser.

El hombre razonable se adapta al mundo y también a su contexto, pero no olvida.

En el siglo XX, las parejas salían tomados de la mano, no como señales de posesión machista, ni como maniquíes que saltan de sus vidrieras respectivas para que todos conozcan rasgos de la pasión que sienten. Eram, simplemente, seres afines que compartían un ritual en armonía: Ellas conducían a su pareja a exhibir el grado de satisfacción que salía de sus ojos por la posesión.

Cuando llegaban las celebraciones matrimoniales, las esposas sostenían el brazo a su pareja. Y después de las nupcias, no se apartaban del rey, salvo a la hora de la mesa, dentro de un cine o en una sala de conciertos. El amor sublime era inflexión y referencia porque nada había que ocultar. Constituía un espectáculo visual, casi fotográfico, de carácter machista.

Una manera de exhibir el sello de propiedad de un ser humano.

Los jóvenes de hoy, comparan aquellos devaneos con funciones circenses: una forma de mostrar que ellos traen un discurso propio.

Lo que ayer, era un símbolo y ritual sagrado que el tiempo se encargaba en mantener en su inmensa mayoría a como diera lugar, hoy molesta. Ya las parejas no prefieren sacar el sentimiento tal y como lo hace el sol cada amanecer cuando deslumbra el horizonte con sus rayos centelleantes.

Ahora imperan otras reglas: El sillón en casa de la novia ha dejado de ser un amuleto de buena fortuna al igual que la ceremonia nupcial y el envidiable blancor del vestido, cubriendo un cuerpo que camina sobre una alfombra, casi siempre roja, frente a un altar lleno de figuras que prometían grandes esperanzas. Aquellas añoranzas se han sustituido por rituales profanos y de poco costo. Ya los cuerpos del hombre y la mujer no piden permiso para mostrar su pasión. Ya la economía es motivo suficiente para ensuciar los platos y romperlos. Y lo mejor: cuando alguien con cierto atractivo pavonea frente a la que pudiera ser su futura pareja, esta estalla en mil pedazos.

Al concluir el Servicio Militar Obligatorio, retomé mis estudios preuniversitarios. Y entre juegos y risas, entablé relación sentimental con una joven de ojos verdes que sabía bailar el twist mucho mejor que la mayoría de los asistentes a las fiestas que celebraba en el apartamento de sus padres. En medio de nuestra unión, muchos intentaron romper nuestro escenario formado por manos entrecruzadas y brazos sobre el hombro. Pero no lo lograron. Llegué a pensar que me encontraba frente al amor de mi vida hasta que llegó el final debido a su partida del país con carácter definitivo. Y el dolor del pretendiente abandonado se me alojó con fuerza brutal porque me enamoré de ella, como lo estaría Julio César de Cleopatra, sin saber que a sus espaldas, Marco Antonio tendía la cama a la Reina de Egipto.

Años después, mientras cursaba la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana, sucedió algo similar. Los padres de mi nueva pareja me propusieron sacarme del país junto con ella si nuestra pretensión era formar una familia. Esa propuesta fue una ofensa imperdonable para un joven que portaba un carné rojo en el bolsillo y que daba la vida por aquel proyecto de gobierno que, con el paso del tiempo, se convirtió en su propia sepultura, y en la de su familia. Y ella se marchó, igual que el tema de José Luis Perales.

Si recuerdo a esas muchachas amadasº, no fue por mis dotes de galán. Mi gran error fue querer encontrarme a mí mismo, frente a ellas. Porque, en definitiva, mi propio “yo” escapaba de mí.

Cuando aquello, no había leído a Bernard Shaw. Hoy resuenan en mi mente sus escritos demoledores contra un tonto que creyó en falsos profetas: “Se trata de la importancia de forjar un destino a partir de acciones personales a lo largo de la existencia y desde este, tratar de entender quiénes somos, sin importar la naturaleza personal posesionada debajo de la piel”.