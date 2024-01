Los afanes para mantener la ilusión por los Reyes

Conversaba la semana pasada con dos apreciados amigos sobre cómo descubrieron que eran sus padres, y no los Reyes Magos, quienes les dejaban juguetes en la tradicional celebración de la Epifanía, cada 6 de enero.

Gloria Mejía me confesó con marcada nostalgia como sus padres la llevaban cada año a la tienda La Margarita de la calle El Conde, donde había un Santa Claus que la emocionaba. Allí aprovechaba para dejar la cartita con sus peticiones tanto a Santa como a los Reyes Magos. Me contó que todo se desvaneció a la edad de 10 años, cuando en el colegio una amiguita le dijo: “No seas boba, los Reyes son tus padres”. Al inquirir a sus progenitores al respecto, para mitigar su desilusión le explicaron que la población mundial había crecido mucho y, por esa razón, los Reyes Magos habían delegado en los padres una tarea que ya les resultaba prácticamente imposible.

El colega Felipe Ciprián me narró que lo descubrió porque hubo un año en que las inundaciones provocadas por las lluvias días antes de la Epifanía incomunicaron a su pueblo y, como era de esperarse, sus padres no pudieron salir a comprarle los obsequios. Aún así, los “Reyes Magos” le dejaron una carta para explicarle el percance y por qué no llegarían a tiempo con los juguetes. Un niño cuya inteligencia comenzaba a despertarse con rapidez, razonó lo siguiente: “Los aguaceros impidieron a los Reyes Magos traer los juguetes, pero, sí pudieron dejar una carta excusándose”. Ya entiendo el porqué de los certeros razonamientos en sus artículos periodísticos.

En mi caso particular, comencé a sospechar que no había tales Reyes cuando en un año le dije a mi padre que, además de la cartita y la yerba para los camellos de los Reyes, colocaría unos cigarrillos. Mi padre, quien era un cristiano-evangélico, me dijo tajantemente que los Reyes no fumaban. Y yo le razoné que mis amiguitos si dejaban los cigarros y cada año recibían los juguetes que pedían. En la falta de ese artículo busqué la razón de que quizás no me dejaran unas pistolas con cananas estilo vaquero que pedía año tras año. Así que esa noche no me dormí temprano para despejar mis dudas y pude ver a mi padre colocar los juguetes de siempre, porque con ocho hijos y la precaria situación económica en el hogar, no podía complacer el gusto de juegos caros.

Esa carta para explicar el contratiempo, el razonamiento por una tarea delegada y la precisión sobre el carácter de los Reyes Magos, eran parte de los esfuerzos de los padres por preservar una ilusión en sus hijos que se perdió irreversiblemente.

En una nota periodística elaborada para el Listín Diario en la víspera del Día de los Reyes, la joven comunicadora Silvana Rodríguez narra que muchos padres y tutores acudieron a los centros comerciales con sus hijos a comprar los juguetes.

En lugar de los regalos tradicionales, algunos educativos, que procuraban los padres, los niños y niñas exigían aparatos electrónicos, especialmente celulares y tabletas.

La crónica pone de manifiesto como la magia e ilusión que representaba la época se ha ido perdiendo porque los propios niños elegían los juguetes a su gusto, a diferencia de otros tiempos cuando se vivía la expectativa desde el día anterior y la emoción del factor sorpresa al descubrir sus obsequios.

Y esa es la esencia de esta celebración que parte del momento en que unos Magos del oriente abrieron sus tesoros para sorprender con regalos a Jesús, en Belén de Judea, donde nació el hijo de Dios.

El pasado viernes también conversé con una ex compañera de labores a quien no veía desde hace tiempo y le pregunté por su hijo al que conocí en una ocasión en la redacción del Listín. Me contó muy emocionaba sobre su excelente desempeño en la escuela y cómo mostraba un marcado interés por la pintura.

Me vi reflejado en su relato porque durante mi niñez tuve esa misma pasión por la pintura que nunca llegué a concretizar, por lo que animé a la madre a mantener viva esa ilusión en su hijo.

Pero también en esa semana de la “celebración” del Día de Reyes me apenó mucho ver como se ha manejado en el país el caso de una adolescente víctima de explotación sexual, hecho en el que están involucrados su propia madre y un pelotero de Grandes Ligas.

Hay que lamentar primero que el ministerio púbico divulgara todos los detalles del expediente, incluido el interrogatorio a la menor edad, olvidando su deber de ser el primero en cumplir la Ley 136-03 o Código del Menor.

Recordarle a ese ministerio público tan ligero para filtrar algunos expedientes judiciales, que el artículo 18 de esa norma establece que “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al honor, reputación e imagen propia, a la vida privada e intimidad personal y de la vida familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales del Estado, personas físicas o morales”.

Igualmente, a los periódicos, redes sociales y otros medios impresos y digitales que hicieron hasta “gárgaras” con la difusión del caso, tener en cuenta que el artículo 26 prohíbe "disponer o divulgar, a través de cualquier medio, la imagen y datos de los niños, niñas y adolescentes en forma que puedan afectar su desarrollo físico, moral, psicológico e intelectual, su honor y su reputación, o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada e intimidad familiar o que puedan estigmatizar su conducta o comportamiento”.

Ignoró si esa menor de edad víctima de ese escándalo, pidió y obtuvo en alguna ocasión como regalo de Reyes un celular o tableta electrónica para usarlo sin ninguna restricción y la debida supervisión de sus padres.

Hay que estar conscientes de que los tiempos han cambiado y el mundo evoluciona a un ritmo acelerado por el auge de las tecnologías que tanto apasionan a los llamados “nativos digitales”.

Incluso en la Consumer Electronics Show (CES, por su sigla en inglés), la cita anual más importante de la tecnología que será celebrada del 9 al 12 de enero, en Las Vegas, Estados Unidos, ya se anuncia que el sello de la Inteligencia Artificial (IA) tendrá una marcada presencia con productos sofisticados.

Para esta edición 2024 del CES, los organizadores han sentenciado que “La inteligencia artificial lo saturará todo”.

Esa realidad que se avecina llama a los padres a ser cada día más responsables con sus hijos y las modernas tecnologías que ponen en sus manos.

Esos pronósticos del CES los leí en medio de un silencio inverosímil 50 años atrás, cuando el sonido de los pitos, las pistolas de rayos, los patines, el bate chocando la pelota, el pedaleo de la bicicleta, la euforia por una Barbie, un minene o un juego de maquillaje, llenaban los barrios y residenciales de alegría y diversión.

La ilusión ahora se llena de otra manera. Sin expectativas ni sorpresas para niños y niñas que conocen de antemano sus juguetes. Y que también se ahorran la cartita, el olor a yerba en sus cuartos y la ansiedad de vivir la noche más larga de todo el año.