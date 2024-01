De ignorancias e impertinencias

En mi artículo anterior dije que no sabía si reírme de la ignorancia en materia azucarera del señor Felipe Ciprian, articulista de este medio, y quien en su obsesión contra el presidente Abinader, intentó achacarle el cierre de ingenios y una supuesta conspiración para acabar con el colonato azucarero.

Eso me valió el calificativo de impertinente de parte del señor Ciprian, lo que no me molesta ya que la definición de este adjetivo por parte de la Real Academia Española es “Que no viene al caso, o que molesta de palabra o de obra”. En cuanto a la primera parte de la definición no me aplica porque mi intervención si tenía que ver con el caso y en cuanto a la segunda parte, si mis palabras molestaron al señor Ciprian es su problema no mío.

Sin embargo, hay algo con lo que si coincido con el señor Ciprian y es con la dedicatoria que hace en su ultimo artículo, “A la memoria de los rieles de los ingenios del Estado, que están todos en China, y no ingresó un peso al erario ni hay un descuartizador preso”, lo que no sé es si el señor Ciprian sabe es que esos rieles y muchas otras cosas más se perdieron en las administraciones del Consejo Estatal del Azúcar entre 2004 y 2020. Me gustaría verlo reclamarle explicaciones a los incumbentes del CEA de esos periodos, tal vez así se dé cuenta que a veces, el tiro sale por la culata.

Finalmente, porque no voy a perder mi tiempo discutiendo de este tema con una persona que desconoce del mismo, al finalizar su ultimo articulo el señor Ciprian sin mencionarme me cuestiona sobre quien me ha pedido opinión, la verdad nadie, simplemente es que en materia azucarera me meto por que quepo.