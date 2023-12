La Navidad del motoconchista Pedro Rosario Celestino (Un cuento de navidad)

-y II-

Cualquiera pensaría que hay incongruencias en como se está narrando lo ocurrido aquella madrugada del 21 de diciembre. Lo más dudoso es sobre el arma. El lector puede estar preguntándose: ¿Cómo un motoconchista víctima de la peor de las suertes podía convertirse en asesino, obteniendo un arma en menos de veinticuatro horas? Una pregunta que de retórica tiene un pelo, si cabelleras poseyeran las preguntas. Sólo podrían dudarlo quienes ignoran que, generalmente, la mala suerte y las desgracias son empujadas por la mejor de las suertes, si fuera dichosa la grandísima eficiencia con la cual alguien pobre consigue un arma para matar a otro y por ese asesinato cae en manos de la policía, después de la justicia y finalmente en una cárcel, irremediablemente y para siempre.

La mala suerte —lo confirman montones de ejemplos, estudios e investigaciones arcanas y metódicas— arriba en los vehículos de la dicha — incluso repentina—, de la bondad aparente de desconocidos que ofrecen abundancia. También de los jóvenes serviciales dispuestos a todo y en la belleza y conveniencia de mujeres falsas y fáciles y de hombres ricos y egoístas. Cuando llega por esas vías, engalanada con los oropeles que obligan a todos a decir ¡Waoo, qué gran dicha la de fulano el motoconchista!, empieza súbitamente a perder su glamur y artificios para terminar desnuda, revelando los harapos sangrientos de sus desgracias.

Es la situación que encontró de frente al motoconchista Pedro Rosario Celestino sin saber si escaparía o no de ella, después de perder su trabajo de mensajero a causa de la pandemia de la Covid-19. Ingresó al sórdido mundo del motoconchismo, a convivir por casi dos años con nuevos colegas, en la Autopista del Centenario. Ahí conoció todo tipo de personas nobles y de tipos, enojosos y apacibles. Parlanchines en su inmensa mayoría. Entre pasajero y pasajero, sentados sobre sus motos y en las colas de turnos, se entretenían contando historias y chismes, traídos cada día. Contaban las fechorías patrocinas en sus vecindarios por carajitos y carajitas, maridos y esposas celosos, putas y adictos, propietarios de “puntos”, deudores y prestamistas, ladrones y militares, educados y brutos. Cuando escuchó las primeras, abundantes cuando no aparecían almas que transportar, este hombre cogido del cuello por la mala suerte empezó el entrenamiento que lo traería a este día 20 de diciembre a caer en manos del policía vecino que alquilaba su arma de reglamento a los delincuentes para que hicieran sus fechorías, a cambio de un anticipo de $500 pesos y, logrado el objetivo, un por ciento del botín.

Después de haberse resistido a tomar esa vía para solucionar sus problemas económicos, Pedro Rosario Celestino cayó víctima de lo que puede decirse la tentación del diablo, eso que los profesionales de la sociología consideran un efecto de la supresión de los valores morales, religiosos o cívicos en las personas que, como este motoconchista, perdieron razones para la esperanza y toda fuente de seguridad e ingreso. El efecto no lo sentía en su capacidad lingüística sino en sus bolsillos y personalidad. Si este resultado lo habrían explicado los psicólogos y los psiquiatras habrían dicho que este hombre había empezado a padecer trastornos de la personalidad a causa de procesos mentales orgánicos colindantes con lo neuropsicológico que incitaban a sus pensamientos y actos a tomar caminos propios para asegurarse desembarcar en el delirio o cualquier otro tipo de pensamiento, conducta, o acto enfermo o irracional. Es así como este hombre estaba pensando y, al final, decidiendo hacer. Como hemos dicho, no adoptó tal decisión sobre el arma y demás en un santiamén. Cuajó paso a paso, día a día, hora tras hora, en un extendido período de cocción, desde cuando dejó de importarle si su modo de ser y pensar podía derrumbarse como, ciertamente, cayó, debilitado por lo grande ese día veinte de diciembre a las 7:32 de la noche cuando se vio tocando la puerta de aquel militar, intentando conseguir lo que todos con él conseguían y él consiguió: el arma que en a pocas horas enfriaría las yemas de sus dedos y lo sumergiría en la máquina criogénica de emociones y actos, con el objetivo de convertirlo en un glacial homicida.

Para lograrlo recurrió —como siempre— a la autocomplacencia: convenciéndose de los beneficios que el trabajo que esa noche le reportaría: era mucho más fácil y más rentable. Estaba cansado de dar vueltas, llevando y trayendo gente desde la estación del tren a cualquier residencia del barrio por unos míseros cincuenta pesos, continuaba protestando en silencio. Si hubiese mantenido su trabajo y logrado vender sus servicios no haría lo que hará, pensó auto justificándose nuevamente. Somos demasiado motoconchistas, volvía a refunfuñar. El riesgo de accidentes había crecido en los últimos años por los intensos y persistentes taponamientos automovilísticos que al congestionar las vías públicas, a toda hora y, también, en las horas pico, reducían la movilidad, generando ese caos mayúsculo que, le parecía, era un reflejo de su vida. ¡Ay, Ñeñe!, le respondían los clientes cuando pedía más que cincuenta pesos por transportarlos. Pero cruzar ese tránsito duplicaba de tiempo anteriormente necesario para llevar la gente a su destino. Estaba harto de tanta tacañería. Les respondía: Si lo encuentra caro, váyase a pie o venga y haga el trabajo, cargue los pasajeros al hombro. ¿Usted no sabe que para pagar un galón de gasolina necesito trasportar seis personas y que eso me consume la mitad de la tarde o la mañana?, argumentaba, buscando esa comprensión a la que muy pocos accedían.

—No hay vida en esto. No merezco esta prueba tan grande—, continuaba protestando. Día tras día. Y, se sabe, lo que se piensa con tan reiterada persistencia puede terminar modelando la conducta y convirtiéndose en acto, en hechos. Es lo que, aún creyendo necesitarlo, Pedro Rosario Celestino, temía: que esa gota de agua cayendo impenitente sobre su empedrado carácter, terminara por moldearlo como alguien silenciosamente violento, haciéndolo desencadenar su enojo y desconcierto.

En un acto de resistencia heroico, su respuesta primera fue experimentar con otros servicios, hemos dicho pero no explicado. Me defiendo en plomería y electricidad, pregonó. Puedo hacer acarreos en el mercado, temprano, propuso sin que alguien lo contratara. El mercado estaba lleno de motoconchistas, camioneros, guagüeros y taxistas. Conseguir un turno allí era la más difícil de las odiseas. Tienes que estar en el sindicato, le advirtió el hombre que organizaba a aquella gente, machete en mano y arma de fuego al cinto. Abandonó ese lugar, era un ambiente mucho más sórdido que la esquina cercana al metro. Entonces recorrió la ciudad, visitando edificio por edificio en construcción, ofreciendo los servicios de plomería y electricidad, como ayudante, claro, a los ingenieros responsables de obras y a los maestros constructores. Es que los plomeros y electricistas que contratamos vienen con sus ayudantes, recibió en respondieron. Entonces corrió la voz en el barrio, entre colegas del motoconchismo… Y nada. No entendía por qué no fructificaba algo de lo que emprendía. Se preguntó si acaso era su culpa. Ignoraba, por primeva vez, si hacía las cosas bien; si las decisiones que tomó y guiaron su vida y acciones fueron las correctas... Nadie es juez de sí mismo, pensó sacudiendo la cabeza como quien necesita apartar de su mente los malos pensamientos que empezaban a llegarle al cerebro desde las carreteras angostas de las adversidades. Esos que se amontonaban, a empujones frenéticos, hasta llenarle el pensamiento como finalmente terminarían logrando el día 20 de diciembre. Temió de sí y supo que no podía confiar siquiera en sus propias conclusiones. Sin un muro de probabilidades relativamente ciertas contra el cual reclinarse, sus incertidumbres aumentaban y, con ellas, la insatisfacción interior: esa incómoda agresividad hija legítima de las dudas y las angustias que se adueñan de las mentes de las personas en los momentos de desgracias. Pero no sus indecisiones, crecían sin parar. No había lugar ni oportunidad para creer o confiar. El tiempo apremiaba y en Navidad también vencerían sus compromisos domésticos: la deuda en el colmado, el alquiler, la renta de los servicios telefónico, de basura, agua y electricidad, las cenas, los regalos, la ropa… Ahora, faltando cuatro días apenas, las posibilidades de ingreso eran las más inciertas que alguna vez experimentó en su vida.

Recordemos que hasta ahora había sido lo que puede decirse un hombre bueno y honrado. Y como tal, pidió a Dios que lo librara de la tentación de ir por esa arma que los delincuentes del vecindario sabían que estaba en alquiler todo el tiempo.

Lo que estaba viviendo no hubiese ocurrido si casi dos años atrás no lo hubiesen parado en el trabajo de mensajero, a causa de la Covid-19. Su empleador le ordenó esperar a ser llamado para reintegrarse pues, dijo, nadie sabe cuánto tiempo esto durará. Gracias a Dios, dijo, al menos le cubrirían la mitad del sueldo durante el paro, lo cual no fue por mucho tiempo. A los cuatro meses no encontró un chele en su cuenta bancaria. Y cuando las autoridades declararon el cese del paró un año después y las restricciones pandémicas fueron levantadas, el prometido llamado a reincorporarse a sus labores no llegó, iniciando su definitivo período de descalabro.

Claro que consideró un error que su jefe no llamara, como prometió. Al pararlo, le dio instrucciones precisas que, como siempre, cumplió paciente. No podía comprender, por eso, lo que estaba ocurriendo.

—Habré errado en algo, volvió a preguntarse.

—Ve y averígualo—, lo incitó su mujer y madre de sus tres hijos. —No puedes continuar esperando lo que no llega porque eso no te permite hacer algo—, le argumentó. De modo que el hombre, aun considerando que violaría las instrucciones recibidas de su jefe, se presentó en su trabajo, buscando respuestas sobre su situación.

Todo parecía normal en aquel lugar, a pesar de que habían transcurrido cuatro meses desde que el cierre por la pandemia fue levantado. Le extrañó, sí, no reconocer a alguien. Rostros nuevos, de ambos sexos, en las funciones que antes estaban sus conocidos compañeros de trabajo. Su primer pensamiento fue que tal vez el negocio había sido vendido durante el cierre y había nuevos dueños que, naturalmente, emplearon a otras personas, entre las cuales no estaba él.

Pedro Rosario Celestino no era ducho en temas laborales y sólo quería que quien ahora tenía enfrente en la recepción le supliera la información que necesitaba. Explicó detalladamente: Mire señorita, mi nombre es Pedro Rosario Celestino y por el cierre fui enviado a casa. Don Roberto me dijo que esperara a ser llamado y eso no ha ocurrido, así que decidí venir a averiguar cuándo debo reintegrarme.

La señorita, risueña, bien presentada lo miró, le pidió su documento de identidad y le dijo Espere, permítame averiguarlo para desaparecer detrás de una puerta de cristal repujado rotulada con Administración.

Fue, o al menos así le pareció a Pedro Rosario Celestino, una espera de días. Cuando la recepcionista emergió de la aureola de luz que la puerta reflejó sobre y alrededor de ella supo, por la expresión adusta de su rostro, que no le traía buenas noticias.

—Lo siento, señor Rosario. No logré información sobre su caso.

—¿Y don Roberto?, inquirió él.

—Está de viaje.

—¿Qué puedo o debo hacer entonces?

—En Recursos Humanos deben saber sobre su caso. Le regresó el carnet de identidad y le dijo a dónde dirigirse. Eran algo más de las diez treinta de la mañana y como salió de la casa sin desayunar las tripas empezaban a chirriarle. Ignoró el llamado de su biología y fue al lugar indicado. Allí, por igual, nadie pudo informarle algo y regresó a la casa desconcertado, casi a las tres de la tarde.

Te despidieron sin decírtelo, le dijo su esposa. Debes ir y preguntarles directamente.

Así lo hizo.

Debí hacerlo hace tiempo, se censuró.

Cuando preguntó en el departamento de Recursos Humanos otra vez sobre su caso y le dijeron que no tenían información, le preguntó si lo habían despedido sin informárselo.

Quien lo atendió le recomendó tener cuidado con sus expresiones porque todo indicaba que él había abandonado el trabajo al no presentarse tan pronto el gobierno levantó las restricciones por la pandemia.

—Don Roberto me dijo que esperara a ser llamado, puede preguntarle.

—Esa persona ya no forma parte de esta empresa.

Sin ese fulano poco podía hacer para corroborar lo que decía.

Vete a la oficina de Trabajo del gobierno, ellos deben resolver eso, le sugirió su mujer.

Ella había estado haciendo averiguaciones sobre los derechos laborales. Dicen que allí, agregó, resuelven ese tipo de casos.

Así que Pedro Rosario Celestino decidió ir, luego de averiguar con amigos y vecinos que habían cambiado de trabajo, sido despedidos o renunciado. Me dieron lo que me correspondía, le informó la mayoría. A ti también tendrán que darte lo tuyo, fue la opinión generalizada.

Al día siguiente estaba en aquel lugar. Expuso su caso ante la persona que le asignaron. Lo hizo con detalle.

—¿Cuándo ocurrió eso?

—Hace nueve meses.

—El gobierno levantó la restricción hace tres meses. Usted no se presentó a su trabajo.

—Mi jefe me dijo que esperara a que me llamaran.

—Y no lo llamó.

—Así es.

—¿Hay testigos de eso?

—No.

—¿Dónde podemos contactar a esa persona?

—No lo sé. El que era mi jefe ya no trabaja en la empresa.

—Sin un testigo no podemos ayudarlo porque todo se ve, y disculpe no digo que sea así, que usted abandonó su puesto de trabajo. Y, peor aún, que venció el tiempo que la Ley laboral otorga para reclamar las prestaciones.

—Y entonces, ¿qué puedo o debo hacer?

—Nuevamente le digo, señor, vuelva cuando consiga al testigo a ver si entonces podemos hacer algo.

Está claro que el cielo le vino encima a Pedro Rosario Celestino. Una especie de ira mezclada con el incienso de la impotencia lo invadió. No había experimentado ese sentimiento antes y regresó a la casa con un sentido inexplicable de frustración y desesperanza. Sin dar muchas explicaciones a su mujer se dedicó a motoconchar, gracias a Dios había comprado una moto, se dijo. Su mujer no dijo nada pero supo que lo habían engañado.

Al motoconcho se dedicó desde entonces. Viviendo la zozobra de unos pocos pesos diarios que le impedían reunir algunos miles, como solía hacer gracias a su sueldo. Era poco, decía, pero me permitía hacer frente a los compromisos. Ese cheleo empezó a imponer en él la disciplina del ahorro. Necesitaba garantizar tener lo suficiente a fin de cada mes para pagar el alquiler. Echó número para terminar sabiendo que debía transportar a noventa personas por mes para solo pagar la casa. Otro tanto para gasolina, piezas del motor, alimentación, higiene, vestido… Eso, que parece tan fácil de decir, es difícil de lograr cuando se está en un punto con docenas de motoconchistas en igual situación. Conviviendo en una supuesta red de solidaridad bajo la cual late una feroz competencia por centavos y turnos en la cola.

Regresando a la casa el 20 de diciembre sólo se preguntaba de dónde saldría el dinero de la cena navideña de su familia. E imaginó las miradas lánguidas de sus hijos aún pequeños. Y la asechanza sórdida de la mayor. Pidió a Dios que quitara de su mente ese pensamiento de alquilar el arma para salir a asaltar a algunos riquitos.

Son las circunstancias que trajeron a Pedro Rosario Celestino a este lugar, a las 3:12 de la madrugada del 21 de diciembre a acercarse, sigiloso, a ese hombre que hace apenas unos minutos se desmontó de su flamante jeepeta último modelo y parece atolondrado y perdido. Está ahí porque el motor del vehículo dejó de funcionar sin causa aparente. Ha llamado a su familia para advertirle del desperfecto. Salió de Puerto Plata a las 11 de la noche del día veinte, después de avanzar el trabajo de su negocio, para poder reunirse con su familia en la capital en las fiestas de Navidad. Está armado igual que Pedro Rosario Celestino, quien como no ha hecho una fechoría en su vida ignora que en esos casos hay que ser rápido y decidido, lo que él no ha sido todavía. Porque no puede moverse. Una fuerza desconocida lo paralizó junto a su moto. Está pasmado, absorto, atónito y ensimismado, pasmado, en fin, de una pieza, congelado cuando ese hombre lo ve y le habla.

—Ey, amigo, ¿puede ayudarme?

Al escuchar esas palabras los dedos de Pedro Rosario Celestino que tocaban el arma se aflojaron, dejaron de asirla, y salieron de los bolsillos para haciéndose visibles a la noche silenciosa.

—¿Qué le ocurre, señor? —preguntó, acercándose a ese desconocido, extrañamente sereno y sin temor.

Cuando el hombre empezó a explicarle de donde venía, hacia donde iba y lo ocurrido, el viento de la madura empezó a acariciar la cabeza del motoconchista, apaciguando sus acalorados pensamientos.

—¿Quiere que lo lleve a algún lugar?

—Se lo agradecería. Está muy solitario por aquí.

Y de inmediato las palabras que resultaron un pistoletazo en el corazón de Pedro Rosario Celestino:

—¡Algún ángel lo puso a usted en mi camino! ¡Agradezco a Dios!

Algo desconocido hizo que el motoconchista olvidara sus propósitos y le imprimió una compasión, solidaridad o lo que fuera hacia aquel hombre a todas luces rico, que por su edad podía ser su padre y que en la madrugada pareció por un momento estar destinado a ser su víctima.

La moto rugió al encender y el motoconchista supo que alguna fueraza había reencarrilado su vida. El hombre subió a la moto y ella y ambos hombres partieron hacia Bella Vista del Sur, recorriendo una ciudad silenciosa y oscura, propicia para los malos actos, sin un alma en las calles aunque llena de estrellas.

Pedro Rosario Celestino no supo quien conducía la moto. Si él o una fuerza desconocida. No resistió, sin embargo. Renunciar a todo control de ese momento y de su vida. La noche parecía trasladarlo en una burbuja de plácida serenidad a través de aquellas avenidas llenas de edificios, residencias soberbias y silencio, un gran silencio, como un sonido de quietud.

En pocos minutos llegaron estuvieron frente a aquel edificio de treinta pisos, con portón y servicio de vigilancia.

—Entremos ahí, le instruyó su pasajero, después de pulsar un control remoto para abrir el portón.

Al ver la moto, el vigilante salió en alerta, con el arma preparada, en guardia.

—Aguante, Héctor, soy yo —, le ordenó el hombre. El guardia se mostró confiado y servicial.

—Este hombre me ha salvado. Quién sabe lo que pudo ocurrirme esta noche. El vehículo se dañó en el 22 y si no fuese por este hombre, quién sabe de quién o de qué pude ser víctima.

Pedro Rosario Celestino agradeció no haber llevado a cabo su propósito, ignorando que ese día, a las 3:52 de la madrugada, cuando está depositando a aquel hombre en su hogar, su suerte ha cambiado porque el hombre sacó su billetera, contó cinco papeletas de dos mil y se las entregó, diciéndole.

—¡Feliz navidad, amigo! Esto no paga el gran favor que me ha hecho. Temí no llegar vivo a mi casa hoy. ¡Muchas gracias!

Pedro Rosario Celestino aceptó el pago. Usted también me acaba de salvar, señor y evitó que echara a perder mi vida, pensó en silencio, limitándose a decirle Gracias a usted, señor. Para eso estamos.

Y supo que estaba para eso: hacer el bien, servir, ser honrado.

Ambos estaban camino a despedirse cuando el hombre se volvió para preguntarle ¿A qué se dedica?

—Fui mensajero pero perdí mi trabajo por la pandemia. Desde entonces me dedico al motoconcho.

¿Y qué hacía tan tarde de la noche en ese lugar?

Dios nos puso ahí a los dos, señor. A mí, por una mala decisión. A usted, por una bendición.

El hombre lo miró. Metió su mano en el bolsillo de su camisa y extrajo su tarjeta de negocios. La entregó al motoconchista.

—Tenga. ¿Sabe conducir vehículos y tiene licencia?

—Sí.

—Pues desde hoy trabajará para mí. Preséntese aquí a las diez de la mañana. Usted se ha ganado mi agradecimiento y mi confianza.

Ambos se despidieron y Pedro Rosario Celestino emprendió el regreso a su hogar. Había gastado $500 en el arma y pagaría $1000 más al militar para que quedara satisfecho.

Si el caso narrado se presentara en un congreso de sicólogos y psiquiatras, estos profesionales concluirían, al unísono, que Era de esperar, ese hombre no tenía una tabla de delincuente.

En medio de una ciudad solitaria, Pedro Rosario Celestino va al encuentro de su familia. A nadie diré lo ocurrido esa noche, decidió, convencido de que irremediablemente los ángeles sí existen; que pueden llegar cuando se creemos que todo está perdido o fastidiado, incluso por nosotros mismos; que la buena suerte brota de las heces de las desdichas, y que los ángeles arriban para sumergirnos en las aguas gelatinosas y suaves de unos apacibles océanos, susurrando, a cualquier hora, en el bullicio del día o en el silencio de los vientos nocturnales.

—No nacimos para morir en la desesperanza.