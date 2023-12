Es Cuestión de madera

No tengo carácter complicado. Al menos, eso creo. Sé hacer amigos y cuando descubro un rebuzno extraño con valor de utilidad, concluyo para siempre el saludo fraterno sin ocultar las marcas de mi piel.

No es signo de mala educación. Recibí los mejores esfuerzos de mis padres, y otros familiares. Ellos fueron forjando mi bondadosa ingenuidad. Nada es eterno y cuando solté las anclas de mi barcaza, salí a mar abierto, a recibir bandazos y estocadas.

Somos cuatro con el mismo nombre y apellido: Minieto Luis Fernando, mi hijo, un servidor y mi padre. Y a todos el amor puede gritar de campo a campo. Mi padre fue el menos complica y después de ciertos noviazgos de juventud, se consagró a mi madre. Yo por temerario amé lo más que pude por mi naturaleza afectiva hacia las féminas.

Si he bajado de peso y mi rostro se ha comprimido por estar al borde de la muerte, envuelto en sangre, tuve la suerte de postrar a mis pies, un equipo de profesionales que procuró mi salvación.

Digo todo esto porque suelo dividirme en etapas, antes y después de mi enfermedad. Cuando más alejado estoy de algo, más lo reinvento. Cuando pienso en una amistad complicada, aparento virarle las espaldas. Y cuando me tratan de joder, jodo. Tal vez sea a causa del espolón del emigrante avisor de pantanos sin rumbo. También sé rectificar. Y lo hago por los míos. Y por los periodistas que vendrán.

Con la colega Ashley Ann Persinal me sucedió un episodio raro y hoy lo expongo a viva voz. Desde que llegó a Listín Diario, como pasante, la abandoné a su suerte. Me pareció engreída, distante, con cara de pocos amigos. No imaginaba encontrarme ante una joven distinta, con personalidad propia, dispuesta a vender cara la experiencia acumulada en las aulas del INTEC. El origen de mi cambio de actitud hacia ella fue casi accidental. Inició una relación con otro ex pasante valioso que recién dejaba atrás una aventura con una joven cuyo trabajo seguía de cerca. Comprendí que tanto ellos como un servidor y la otra joven somos objetos que se quitan y se ponen a veces en sitios impropios para explorar los resortes internos, y buscar respuestas.

Hoy Ashley es amiga y colega, a quien no solo doy los buenos días con figuras que rebusco en la internet, sino que comparto chistes y ocurrencias que a diario mueven el mundo del periodismo dentro del complejo mundo virtual.

A veces la observo concentrada en su labor y evito saludarla. Soy feliz porque en esta etapa de su desarrollo personal comparte su vida con un joven que la quiere. Ashley es una amiga que vale la pena. Nos puede enseñar a ser mejores personas y a dejar en el pasado esos sublimes atardeceres donde todo es del color imaginado por nuestras mentes acostumbradas a ser muñecos de cartón.

Hace unas semanas, volví al poblado de Guerra, y no por haber sido espantado años atrás.

Fui a compartir momentos de dolor con el expasante Rogers de la Cruz, cuyo padre falleció de un infarto sorpresivo en la ciudad de Nueva York, cuando se encontraba de turista. Rogers viajó a la Ciudad de los Rascacielos en busca de su cadáver, y también para arreglar el trámite de regreso de su progenitor, dentro de un ataúd. Fue algo tenso para alguien como él, joven periodista egresado de la UASD, especializado en redes sociales y diseño gráfico. Acompañé en mi viaje a las también expasantes Ana Aybar y Helenny Amparo. Allá nos encontramos con otro colega, Gabriel Coplin, expasante hecho y derecho de quien disfruto su amistad. Traté de ocultar mi tristeza en el reencuentro con Rogers. Se trataba de un joven profesional a quien le tocó vivir momentos relevantes.

Y en el trayecto a Guerra pasé frente al sitio donde reposan algunos de los mejores años de mi vida, la Academia de Béisbol de Los Angeles Dodgers, Campo Las Palmas y frente a ella, la casa del entonces Vicepresidente para América Latina de la organización californiana, Rafael Ávila. A través de los cristales del vehículo observé el cambió en aquellas instalaciones que fueron parte de mi vida, treinta y dos años atrás.

Con el tributo a Rogers y a su familia, hice también el mío, porque el recuerdo no podrá tomar la forma del olvido aunque el tiempo lo devore. Allí, entre 1992 y 1996, mucha gente me trató como un ser humano.

Hace años que no lloro. He aprendido a esconder mis lágrimas en una cajetilla de fósforos. Aparento un rostro jovial, cuando el dolor por la lejanía de mi patria estalla en mil pedazos.

Rogers, su padre fallecido, el Campo Las Pamas y el recuerdo de mi buena amiga Ashley, ignorada por mi formación un tanto peregrina, me hicieron sentir gente.

Vine a este país, entregarme en cuerpo y alma, creo que he intentado servir a los demás. Lo he hecho a pura conciencia.

He intentado dejar un buen recuerdo en los seres conocidos, en especial, las muchachas. Hoy son mis grandes amigas y nos vemos, hablamos y chistamos como tontos mentecatos porque de nada hay que arrepentirse cuando se puede gritar un nombre sin temor al avestruz.