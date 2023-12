Me jubilo con júbilo

¡Llegó el día! Este viernes me jubilo con gran júbilo. Trabajar en la Sociedad Interamericana de Prensa para contribuir a su misión por las libertades de prensa y expresión como valores esenciales de la vida democrática ha sido y es un privilegio profesional y personal.

Mi profundo agradecimiento a sus autoridades, medios socios, amigos y a mis colegas por este “viaje” de 31 años y por los nueve como director ejecutivo. Desde mis primeros años como periodista quise trabajar por y para mi profesión. Nunca me importó tanto informar como formar a quienes informan y que lo hicieran con libertad, esquivando las distintas máscaras de la censura.

Me jubilo, pero no me retiro. Seguiré unido a la SIP y a la profesión, sinónimos para mí, desde otras perspectivas. También tendré más tiempo para otros proyectos personales y para disfrutar con mi esposa Graciela, arquitecta de nuestra familia, de otras aventuras. En la incertidumbre del futuro se esconden muchas capas de felicidad y las iremos abrazando si Dios nos regala salud, porque el resto será nuestra añadidura.

Hoy podría escribir kilómetros de anécdotas, sobre logros y frustraciones, pero lo dejo para más adelante. Millones de gracias y deseo que el periodismo siga siendo un faro de luz en la oscuridad.