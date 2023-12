La Navidad del motoconchista Pedro Rosario Celestino

-I-

¡Al fin, mi oportunidad!, celebró Pedro Rosario Celestino cuando encontró a aquél hombre jadeante en la madrugada del 21 de diciembre. Le doy un tiro —premeditó—, robo su cartera y la jeepeta y la desarmo para venderla por piezas.

Durante su vida había rechazado que por algún motivo o necesidad alguien optara por hacer cosas como esa. Durante el día anterior, sin embargo, él, su sistema de criterios y valores habían decidido sucumbir ante sus apremiantes urgencias.

—Los ángeles y la bondad no existen; tampoco la buena suerte—, había concluido antes del mediodía del 20 de diciembre, después de seis meses de esfuerzo intenso tras dinero para mantener su familia y, ahora, para las cenas navideña y de Año Nuevo y los regalos de Los Reyes Santos. Aunque para mucha gente se trataban de festividades comerciales; para atiborrarse de cosas apenas necesarias, convenientes o que se usarían sólo unas veces; para comprar comida que podía terminar descompuesta sobre los fogones y, entre los de clases medias y ricos, en los refrigeradores, para él —católico de formación—, tenían otro significado: eran la oportunidad de lograr —y repetir— lo que llamaba una epifanía familiar: que fluyeran y se patentizaran en gestos y conductas amorosas los mejores sentimientos entre y hacia todos, familiares y vecinos, al encontrarse alrededor de las mesas y los intercambios de tragos y platos. En aquel medio urbano de carencias y vida marcada por la biología y la demanda de satisfacer las necesidades básicas propias del barrio periférico donde residía en una casita maltrecha de hojalatas, madera reusada tierra apisonada y cemento, pocos compartían su opinión. Cuando lo contradijeron, gustoso y orondo presentó un argumento que consideró irrefutable: Fíjate, por ejemplo —expuso— ¿has notado que durante esas fiestas la cantidad de coños y de palabras obscenas que la gente dice baja mucho? Era más o menos como un motoconchista que había sido mensajero y ahora era el mejor exponente de la mala suerte podía decir lo que doctos sociólogos y de las estadísticas expresarían como hallazgo probatorio: Las celebraciones navideñas y de año nuevo impactan positivamente la convivencia, demostrable en las bajas tasas de coños, carajos, hijos de puta, chupa..., que registran los estudios y encuestas sobre la verbalización popular, realizadas durante en esas ocasiones y períodos por los maestros nacionales de la Lingüística y de la Semiótica.

La oportunidad de que esa epifanía suya tuviera lugar en su familia se le tornó difícil y temía que imposible porque el pan que nunca faltó en su mesa en esas fechas ya era improbable que estuviera pues no encontró quien le diera trabajo que hacer o demandara sus servicios.

He tenido un año de perros. Hay demasiado montoconchistas, se lamentó tan pronto despuntó el alba. Desde el inicio del año que concluye empezaron a reducir a cero sus ingresos. Con el paso de los días, las semanas y los meses crecía en su interior esa sensación de fracaso, propia de quien experimenta la vida como un verdadero infierno si por eso se ha de entender vivir en la desesperación y en la persistente reiteración del resquemor y la mala suerte.

—Siempre he sido un hombre de bien— reclamó a quién sabe quién pues con nadie hablaba. Empezó a cuestionarse si fue correcto hacer lo que las buenas personas ante similares desventuras: Hay que duplicar, triplicar, quintuplicar los esfuerzos y diligencias para conseguir lo que se necesita, aconsejó en ocasiones reiteradas a su esposa, hijos y amigos cercanos. Impulsado por esa convicción, recorrió barrios, ensanches y el vecindario, buscando empleo: algún trabajo, una chiripa, sin importar que rudo pudiera ser; alguna fuente de ingreso más o menos segura que le permitiera honrar los compromisos familiares y, con dignidad, suplirles los medios de la educación y la subsistencia a los suyos. Ser un ejemplar esposo y padre fue su meta, y lo había sido; un hombre de fe y arraigadas convicciones, y también lo fue. Hasta ese día 20. En un reflejo en las pupilas de los ojos de su esposa le pareció columbrar que ella lo miraba diferente. No le preguntó al respecto y lo interiorizó como auto fracaso. Permaneció silencioso ante ese descubrimiento que cada noche —asumió— a su único juicio corroboraba si ella le daba la espalda en la cama o decía tener intensos dolores menstruales o de cabeza. Aunque ella permanecía ahí, junto a él, haciendo juntos lo que podían, él no lo aceptaba como una muestra del amor de antaño y quería proveerle mejor y mucho más, sin poder.

No se merecía las carencias que sufría; menos ser su propio verdugo y testigo de cómo su modo de ser y pensar podía derrumbarse y, ciertamente, empezaba, sino a caer, a debilitarse por lo grande. Le fue claro que no era él mismo; que sus cimientos implosionaban. Sus convicciones de antaño no le infundían la fortaleza con la que antes enfrentó adversidades, deberes y responsabilidades; tampoco resignación para aceptar sin protestar y con entereza lo que le estaban deparando las circunstancias. Era imprevisible que un hombre en una moto, trabajando como motoconchista, partiendo brazo para conseguir pasajeros, empezara a poner en duda sus propios pensamientos y los valores sobre los cuales levantó su vida porque para mucha gente el mal comío no piensa y a los pobres los consideran irracionales y brutos. Pedro Rosario Celestino era todo lo contrario: sí pensaba, y mucho. Razonaba tanto cada decisión a tomar y cada tarea a emprender que la mayor de sus hijas —otra vez— se gozaba, casi sádica, advirtiéndole que Darle tantas vueltas a las cosas no te está funcionando, Papi, ¡cambia el rollo! Por su adolescencia, actuaba como su némesis o, al menos, su peor antagonista, como el verdugo que ya hemos dicho también él era consigo. Aunque sonreía cuando ella le decía tales cosas, sus palabras y burlas lo perforaban cual puñaladas traidoras. Sabía, sin embargo, que ella tenía razón; que él estaba intentando desmadejar un ovillo sin lograr encontrar alguno de los extremos. Un motoconchista no es un poeta, claro está. Sin embargo, imaginar el lío de hilo lo remitió, por esa acción imprevisible de los tropos, al caos del tránsito y este, al desastre económico en que su vida se había transformado; a su improductividad, a su incapacidad para solventar las necesidades que debía y los y compromisos contraídos, según los roles que se había auto asignado sin que alguien se lo hubiese impuesto porque todos, desde el más pequeño de sus hijos a su esposa, sabían que la cosa se le había puesto color de hormiga. Sin embargo y a veces, de la mayor tragedia y la peor desgracia pueden emerger la mejor de las suertes y las soluciones más felices y dichosas.

¿Y cómo algo así puede ocurrir si hay un hombre con un arma, pensando matar a ese otro que en plena madrugada, en una calle desolada y con el vehículo descompuesto ha quedado varado e indefenso?

¡Oh, fácil! Si la mala suerte se multiplica por -1 o la rueca de la vida da un giro de 180 grados, hasta posarse de cabeza.

Estuviera o no ocurriendo, a las 3:26 de la madrugada del día 21 de diciembre, Pedro Rosario Celestino no lo consideraba así; tampoco confía en que algo bueno pueda sucederle, menos que la suerte pésima en que su vida se consume cambie por sí sola. Después de doce meses de sufrimientos e inseguridades, sería de locos continuar esperando bienaventuranza alguna. Se imponía actuar, como fuera, coger el toro por los cuernos para satisfacer sus necesidades y lograr lo que buscaba: la felicidad de su esposa e hijos, algo que del cielo no caería. Ni siquiera de sus buenos deseos y actos. Aunque sí —decidió— de la suerte que él se labrara. Empezó a actuar para alcanzar ese propósito. Y en un arranque de paranoia o iluminación —¿quién sabe?—, consideró que en madrugada le brindaba la oportunidad de transformarse —claro que por necesidad, asumió, autocomplaciente— en un endemoniado delincuente, con lo cual se sintió a gusto. El arma estaba en su bolsillo, le imbuía una sensación de poder nunca antes experimentada y aquel hombre varado en medio de la calle, en plena madrugada, con el vehículo de lujo descompuesto, parecía cansado y sin fuerza para resistírsele. Tenía apariencia de alguien con más edad que él y muy rico. Pedro Rosario Celestino tocó el arma y el frío del metal le besó las yemas de los dedos. Desde ellas emprendió un viaje intenso, hasta su alma. Allí se aposentó cómoda y vistió los harapos de la indiferencia. De la absoluta insensibilidad. De apacible y cálido, aquel motoconchista iba derechito a transformarse en violento, frío y peligroso.

(Continuará el domingo 31 de diciembre, 2023).