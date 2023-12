Las mesas que he cruzado

A mi compatriota Tulio Navarrete, fallecido de forma repentina e inesperada, lo recordaré como un amigo sincero. Lo conocí en el vespertino La Nación y, desde el primer día, no me abandonó a mi suerte.

Su horario de trabajo era irregular. Lo mismo se aparecía a las ocho de la noche que a las seis de la tarde, o bien temprano en la mañana. Muchas veces cumplía dos jornadas, debido a su programa de televisión. Sea como fuere, tenía la virtud de lograr concentración en lo que hacía. En pocas horas redactaba artículos y noticias, después de cubrir eventos sugeridos por el director.

Llegó a La Nación entre los integrantes de aquella primera hornada de periodistas variopintos que Generoso Ledesma reunió para sacar adelante aquel proyecto de vespertino fundado por el doctor Julio Hazim.

Después, Tulio se mantuvo, contra viento y marea, como profesional de la palabra, hasta la el día de su muerte.

No soportaba verme andar a pie. Y comenzaron sus "bolas". Parecía uno de esos taxistas que divisa a lejos la sombra de un cliente y al final no le cobra por el servicio a darse cuenta de que está frente a plato de lentejas mal servido. No podía concebir que gastara energías al caminar cuatro kilómetros diarios para llegar a mi hogar, tomar un baño, cenar malo que bueno, y dormitar sobre un camastro —bastante frío, por cierto— hasta el siguiente amanecer, para repetir la misma historia. A la hora de marcharse, me daba una palmadita en el hombro como indicando que mis esfuerzos por ese día eran más que suficientes.

En horario de la tarde, solía acompañarlo a distintos puntos de la ciudad, populares o no. Descubrí la amabilidad de su hogar, el colegio de su hija, la afluencia de los mercados y alguna que otra gestión para conseguir anuncios de publicidad.

La primera vez que pisé Casa de España no asistí a ducharme en una de sus piscinas emblemáticas: Tulio me invitó a almorzar un plato de mariscos preparado por los rigurosos chefs que por entonces allí trabajaban. Era su despedida inconsciente. Ni él ni yo sabíamos que al amanecer de la mañana siguiente, su corazón se detendría para siempre dentro de la bañera de su hogar.

Fui su editor. Por mi mano pasaron más de un centenar de artículos sobre Cuba en la Era de Fulgencio Batista. Uno de ellos, el más emblemático, fue reproducido el día posterior a su fallecimiento, cuando ya figuraba, de nuevo, como redactor III de Listín Diario. Se titulaba “Como me escapé de Cuba” y narraba su salida de La Habana rumbo a Santo Domingo en el mismo vuelo del expresidente Batista, en la madrugada del primero de enero de 1959.

Pocos años después recibí la llamada de un conocido colega dominicano interesado en publicar aquella serie de historias nacidas de su buena memoria. Pero no fue posible. Le advertí ciertos detalles inéditos que complicaban sus intimidades familiares, y eso fue suficiente como para borrar su interés profesional.

En vida del buen amigo Salvador Pitaluga Nivar, y con la presencia del inolvidable Mariano Lebrón Saviñón y otros escritores dominicanos, asistí a los almuerzos como jurado de los premios Caonabo de Oro en el flamante restaurante “Reina Sofía”, en la barriada de Gascue. En una de esas jornadas viví un mediodía inolvidable. A mi llegada, crucé junto a una mesa ocupada por un grupo de personajes que con el paso del tiempo se hicieron muy populares en nuestra fauna comercial y política. Me hice el desentendido y cruce junto a ellos hasta llegar junto a mis colegas, bajo el criterio de que aquellos personajes realizaban un encuentro provechoso para el futuro del país. Y me olvidé del asunto hasta que, poco después, el jurado del mencionado premio se reunió en otro restaurante debido a que el anterior fue clausurado definitivamente. Luego supe las causas, porque el rumor es como una bala que se dispara sola y corre de boca en boca, hasta llegar a los correderos de la prensa.

No podré olvidar a Cuqui Córdoba, de quien he escrito varias anécdotas que lo realzan con altura y dignidad, como en aquella ceremonia de apertura de la Liga de Verano de béisbol en el Campo las Palmas, cuando el entonces comisionado nacional de ese deporte, lleno de ira, lanzó al aire los papeles de su discurso cuando fue requerido, con decencia, por Rafael Ávila, cuando intentaba robarse el show. Desde que conocí a Córdoba, hasta el día de su muerte, fueron invariables sus invitaciones a su programa de televisión, “Figuras del Deporte” y a los almuerzos de los Premios Shell titulados por él mismo:”Los dominicanos primero”. En ellos, muchas veces compartí con figuras de mi contexto, como empleado en el referido Campo Las Palmas.

Con hermanos de las embajadas de Taiwán y Corea del Sur ocupé mesas en los mejores restaurantes dominicanos y, juntos. Allí arreglábamos el mundo. Trazábamos planes en beneficio de los dominicanos y también nos escapábamos fuera de la ciudad. Organizamos un cinefórum en el salón de actos de la recién inaugurada sede de la embajada coreana en Santo Domingo y degustamos de una exquisita noche de cine y una cena preparada con amor por manos asiáticas. Antes, sucedieron eventos similares, cuando la embajada de Corea no tenía su propia sede, y los festivales de cine y conferencias tenían como sede el salón de actos de Facultad de Economía de la UASD.

Durante mis meses veganos, cada noche acompañaba a mi amigo Chago Chimbín a cenar en el “Zaguán”, por entonces el mejor restaurante de la ciudad. Y allí disfruté algunos boleros cubanos interpretados por un trovador popular llamado Antonio, amante de la música de mi país.

Con el Experto Nacional de ajedrez, Hugo Orizondo, asistí en varias ocasiones al restaurante “Capuchino” de la avenida Máximo Gómez. Juntos recordamos momentos de nuestra amistad cuando su padre, Don Hugo, me arrastraba los domingos a su vivienda, a compartir historias cubanas junto a su esposa. Transcribí de sus labios la historia de la familia Orizondo que su hijo Hugo, con posterioridad, tuvo que corregir y editar para publicar un tomo cuyo título le sugerí, y él aplaudió hasta su muerte: “Memorias de un guajiro cubano”. Jamás le pedí un favor, como a todo cubano de bien que sufría las insoportables anclas del destierro y acudía a mí en auxilio profesional. Don Hugo me confesó, en secreto, su decisión de no volver a Cuba porque nada podía hacer por recuperar las tierras de sus antepasados.

A Pedro Ayuso le debo un sentimiento de lealtad inamovible no solo por compartir en varios espacios de la ciudad, sino también por mantenerme a su lado, lo máximo que pudo, y promoverme a un cargo de Editor en el Grupo Santillana, donde él es gerente todavía. Nuestra amistad se remonta a 1999, cuando la empresa a su cargo tenía como sede un viejo edificio de la barriada de Gascue. Todavía hoy frecuento su oficina y su apartamento. Siempre me recibe como si fuera el Rey de España.

He disfrutado con mis hijos. La última vez que pude subirme con ellos a un avión, me trasladaron a Suiza, país de lagos encubiertos, donde el frío se desvanece ante ir y venir de los andantes que simulan especímenes crujientes. Allí fui un simple turista concentrado en el disfrute de las horas si lo hiciera de un bosque encantado, sin muchas salidas a la realidad. En Berna, Lausanna e Interlake mi huella todavía debe andar por los gift shop en busca de monedas de plata antigua. Cuando aquello, mi nieto Álvaro no había nacido, Luis Fernando andaba en coche y Sofía e Isabella crecían sin mirar atrás. Terminó Suiza y partimos a los viñedos de Torino en busca de aventuras. Conocí una verbena italiana, parecida a las fiestas patronales dominicanas, donde comí y bebí en medio de cantos y bailes inolvidables. Al siguiente día mi familia descubrió un restaurante con las carnes ondeando dentro de cristales transparentes junto a un aire acondicionado que obligaba a cubrir el cuerpo más ropaje que el debido.

Hay más relatos para sumar a esta rara historia donde las comidas parecen ser el centro de atención de un periodista ingenuo, porque han sido muchas deudas sin saldar. Pero en esta cuasi despedida de 2023, las que aquí enumero parecen suficientes para no cansar al lector. Intentaré retomar el proyecto el año próximo o antes de que se me acabe la memoria. Lo prometo.