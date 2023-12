Hace mucho que el gobierno quemó los cañaverales, señor Ciprián

En un artículo publicado en este Listín Diario, el señor Felipe Ciprián pretende culpar al gobierno del presidente Luis Abinader de “una conspiración contra el colonato azucarero para acabar con ese sector y terminar de cerrar los ingenios estatales”.

La verdad no sé si reírme de la ignorancia que el señor Ciprián muestra en su artículo sobre la historia reciente de la industria azucarera estatal, pero para refrescarle la memoria voy a tratar de resumir en unas cuartillas los últimos 27 años del Consejo Estatal del Azúcar.

En 1996, cuando asumió el gobierno el Dr. Leonel Fernández, el CEA contaba con 10 ingenios: Barahona, Río Haina, Ozama, Boca Chica, Porvenir, Santa Fe, Quisqueya, Consuelo, Amistad y Monte Llano. Algunos de estos ingenios como Quisqueya, Amistad y Santa Fe no estaban en operación, pero sus factorías y campos de caña estaban intactos.

En 1997 el presidente Fernández somete la Ley de Capitalización de la Empresa Pública, mediante la cual se arrendaron los ingenios del Estado a diferentes grupos locales y/o extranjeros. Un consorcio mexicano arrendo 5 ingenios: Río Haina, Boca Chica, Quisqueya, Consuelo y Ozama; un grupo local de inversionistas ligados a la industria arrendó Barahona; un grupo de colonos arrendó Porvenir y Santa Fe y otro grupo local encabezado por un médico y comunicador arrendó Monte Llano y Amistad. Yo apoyé el arrendamiento de los ingenios con la esperanza de que pudieran recibir inversión y recuperaran la producción que tenían en los años 70, pero el modelo de arrendamiento, copiado de otros países sin tener en consideración ni a los trabajadores de la industria ni a los productores privados de caña, los llamados colonos azucareros, no permitía que se pudieran hacer altas inversiones y a la vez pagar un arrendamiento debido a que los precios internacionales del azúcar estaban deprimidos en esos momentos. Propuse en cambio, que por lo menos los primeros tres años no se pagara arrendamiento y que ese monto se invirtiera en los ingenios, bajo supervisión del Consejo Estatal del Azúcar, en un plan elaborado para recuperar tanto la factoría, el transporte como los cañaverales.

No se me hizo caso y la tozudez del entonces incumbente del CEA se impuso y hoy los resultados están ahí, de aquellos 10 ingenios 8 desaparecieron bajo los gobiernos de Leonel Fernández entre 2004 y 2012, solo queda en operación Barahona, manejado desde hace varios años por un grupo guatemalteco conocedor de la industria y que ha tenido muy buenas zafras bajo su operación.

Lo de Porvenir ha sido de antología, el grupo de colonos que originalmente lo arrendó se involucró en la instalación de otro ingenio y no pudo con las inversiones, llevándose de paso a Porvenir que había logrado mejoras en su producción. Este ingenio paso luego a manos del CEA y nuevamente a manos de un inversionista español, el cual hizo inversiones importantes pero los políticos peledeistas se confabularon para quitarle el ingenio a la fuerza, lo que trajo demandas en los tribunales locales que fallaron a favor del inversionista extranjero, fallos desacatados por la arrogancia y prepotencia de las autoridades del CEA de esa época, durante el gobierno de Danilo Medina.

Cabe señalar, señor Ciprián, que en el último gobierno peledeista el CEA inició la construcción de un trapiche, porque por su capacidad de molienda no cae en la categoría de ingenio, para supuestamente producir alcohol, luego cambiaron a que iban a producir mieles ricas invertidas y la realidad es que no ha producido nada porque lo dejaron a medio construir, a pesar de haber invertido supuestamente más de 10 millones de dólares. Soy partidario de que ese trapiche se termine y se ponga en operación mediante una alianza público privada que involucre al colonato.

En toda esta historia el presidente Abinader no tiene la más mínima responsabilidad, pero usted insiste en achacarle intención de cierre de la industria azucarera, y yo le pregunto, de cuál industria señor Ciprián, si la que había la cerró y peor aún, desguazó los ingenios, el gobierno de su líder Leonel Fernández.

No voy a tocar el tema de las promesas que dice usted han hecho las autoridades que han dirigido el CEA a partir del 2020, no conozco cuales son ni se si las han cumplido o no. Lo que sí puedo decirle es que si el presidente Abinader me consultara sobre el tema le recomendaría dos cosas, una la terminación del trapiche para que no se pierdan los millones de dólares ahí metidos, eso sí, bajo una auditoria estricta de lo invertido contra lo ejecutado, y lo segundo sería decirle que arriende a Porvenir a quien le interese, porque ya este país no podrá volver a ver una industria azucarera como la teníamos, porque el gobierno de su líder señor Ciprián, chatarreó los ingenios y vendió, donó, regaló y se cogió una enorme cantidad de tierras de vocación cañera.

Además, la desaparición del CEA trajo consigo el aumento en la inversión en los ingenios privados, que por ende aumentaron significativamente su producción llegando a abastecer tanto el mercado local como el mercado americano, salvo en los años en que la sequía ha afectado la producción de caña, y por ende la de azúcar y melaza. Esto ha sucedido en varias ocasiones a partir de 1998.