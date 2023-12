Arden las redes

El dinosaurio seguía allí –a pesar del meteorito y de Monterroso–, como un recordatorio permanente de que la evidencia se basta a sí misma y no necesita explicaciones para justificarse; e igual pasa con la presunción de inocencia, ese perro ladrador que soltamos cuando nos sentimos amenazados y que guardamos cuando tiene que ver con la del otro.

El maniqueísmo siempre deja beneficios en escenarios de confrontación, porque evita el trabajo de pensar; porque es mejor decantarse por lo simple, y si nos dicen que zutano es un ladrón, y, de paso, eso se alinea con mi creencia particular o con la percepción generalizada, de poco valdrá que alguien diga que esta última puede ser manipulada o que otros nos recuerden que la presunción de inocencia nos obliga, o bien a probar nuestras afirmaciones con medios de verificación contundentes, o a ser cautos al momento de usar adjetivos.

Los insultos son como un bumerán, que si está bien construido y se maneja la técnica, volverá al punto de origen y será atrapado por el cazador. Si por el contrario el lanzador no tiene la pericia necesaria, corre el riesgo de que, o bien no vuelva y se pierda, o que se devuelva y le impacte en la cara. Las campañas electorales tienen mucho de ajedrez en su estrategia y de cacería en su ejecución. Al final, todos los candidatos son cazadores de votos y a su vez compiten entre ellos en un nicho cerrado que justifica cualquier acción para lograr el fin último. Los verdaderos cazadores ponen como prioridad la sostenibilidad del ecosistema, y así siempre tendrán oportunidad de cazar, sea poco o mucho; sólo a aquellos que son inexpertos o desaprensivos les da igual que arda todo.

A propósito de fuego, las redes arden últimamente, y cada día más es un día de menos que nos acerca a febrero y nos aproxima a mayo. En ese contexto, es inevitable que todo –absolutamente todo– sea objeto de politización y aunque el gobierno quiera proyectar a través de cada ejecutoria un accionar de Estado, la oposición verá en ellos a un presidente buscando una reelección.

Los ánimos están caldeados y se reflotan viejas declaraciones hechas por los hoy funcionarios cuando ejercían el rol de opositores. Un antiguo proverbio árabe señala que “La palabra que no has dicho será tu esclava, la que ya has dicho te venderá”, y lo que antes se escuchaba hermoso con guitarra ahora suena desafinado con violín. Toca aguantar porque la política es eso: aguantar.

Quien hizo de martillo tiene que estar dispuesto a ser clavo; que todo aquel que maneje recursos públicos es sujeto de escrutinio y cuestionamiento; porque la superioridad moral que algunos se arrogan y que en algún momento sirvió como ariete y armadura para golpear presuntos inocentes o desafiar al poder, ahora se convierte en diana para practicar el tiro al blanco y no vale ni como excusa ni como amenaza, porque el poder tiene y debe de ser desafiado, siempre.