Más de RD$2,500 millones para los afiliados al SDSS al aprobarse propuesta de Sisalril

Anteayer en la madrugada, Listín Diario publicaba la más reciente resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), entidad rectora del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), informando el aumento de la per cápita a favor de las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) sin transferirla a los afiliados.

Al hacerlo, satisfacía la solicitud del gremio de las ARS (ADARS) y, también, la propuesta de mejoras sistémicas propuestas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) luego de consensuarlas con el Colegio Médico Dominicano (CMD).

La curiosidad me llevó al portal institucional de la Sisalril y accedo al módulo “Documentos”. Noto que continúa incrementando su función informativa para mantener edificados a los prestadores de servicios de salud (PSS) y a los afiliados. Allí encontrarán lo que hallamos: documentos normativos relativos a: Flujo de traspaso Digital, de Traspaso ordinario, el instructivo sobre aplicabilidad de la resolución Administrativa para los reembolsos por procedimientos excepcionales, las firmas de auditores externos. Además: los instructivos para solicitar subsidios por la oficina virtual, sobre la aplicabilidad de las auditorías médicas, la guía de prestaciones farmacéuticas, el manual Descripción del Catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS) y el documento regulatorio del traspaso de Aseguradora de Riesgo de Salud (ARS).

Esta sección del menú del portal institucional facilita a los afiliados y PSS la información que puedan requerir para interactuar eficientemente con el sistema, ahorrándoles tiempo y dinero.

Sin embargo, por más que busco, no encuentro la propuesta que la Sisalril envió al CNSS. Así que me dirijo al portal del órgano rector del SDSS. Cliqueo sobre su sección del menú dedicada a Documentos. Allí aparecen la carpeta Resoluciones con otras subcarpetas: del Consejo, por temas, Administrativas de la gerencia General y Administrativas de la DIGEIG. Quizás esté en la sección “Transparencia”, me digo y hacia allí voy para tampoco encontrarla, por lo que recurro a Datos abiertos y, tampoco. Me digo, ¡Caramba!, ¿Cómo un documento público consensuado con el CMD pueda estar tan soterrado y ser tan invisible?

Así que no queda de otra que ir a las resoluciones. Como nos interesa la más reciente, de hace apenas tres días, la número 581-03, adoptada en la sesión ordinaria del CNSS No. 581 del 14 de diciembre, 2023, accedo a ella para encontrar lo que ya ha sido registrado por los medios, en forma noticiosa.

Además de lo publicado, se observa que dicha resolución satisfizo la solicitud de la Asociación Dominicana de ARS (ADARS) del 21 de noviembre del año 2023 de que les incrementaran el per cápita. El CNSS remitió tal solicitud, mediante resolución No. 590-19 del 30 de noviembre del año 2023, a su Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones, junto a la propuesta de Sisalril, presentada en la comunicación de esa entidad No. 2023008679 del 7 de diciembre del 2023, al CNSS proponiendo “nuevas prestaciones del PBS/PDSS, ampliación de la cobertura de medicamentos ambulatorios actualizados y estimación del per cápita por efectos de inflación del Régimen Contributivo”. Con tal propuesta, la Sisalril cumplía el mandato de presentarla, según le fue instruido por el CNSS mediante su resolución No. 563-01 del 29 de enero del corriente año.

Desde el año 2011 la Sisalril había quedado facultada (resolución No. 2788-06 del CNSS, de fecha 28 de julio de ese año) a evaluar y calcular la indexación de los costos del IPC de Salud y ajustarlo al IPC General, lo cual en los años anteriores se había cumplido tímidamente. Especialmente en lo referente a los beneficios sistémicos para los afiliados.

Recordemos que por la Ley 8701, Sisalril es la entidad responsable de velar por la sostenibilidad financiera y funcional del SDSS, es decir por su rentabilidad y conveniencia para todos sus actores.

En cumplimiento del referido mandato, Sisalril informó que cuatro propuestas suyas fueron aprobadas por el CNSS por la precitada resolución 581-03. Mediante estas, se mejoran y amplían los beneficios de los afiliados al SDSS en el Plan Básico de Salud (PBS) y en la cobertura de medicamentos ambulatorios del Plan de Servicios de Salud (PDSS), resultando en setenta nuevas prestaciones.

Sisalril informó que estas incluyen nuevas vías de abordaje, procedimientos, estudios anatopatológicos y medios diagnósticos. Los estudios anatopatológicos identifican las enfermedades o afecciones mediante exámenes de células y tejidos al microscopio.

Junto a estos, se incrementó en 50% la cobertura de medicamentos ambulatorios del PSSS, los cuales pasan de RD$8 mil a RD$12 mil.

También la aprobación de cobertura en el Seguro Familiar de Salud (SFS) para cirugías y biopsias, con lo cual se mejora el acceso de los afiliados a más tratamientos. Esta reducción de barrera de acceso también se logra con la aprobada reorganización de la lista de medicamentos ambulatorios en grupos y subgrupos similares de medicamentos, según su naturaleza, tipo de cobertura y de prestador que realiza la dispensación, aclaró la Sisalril en una nota.

El Doctor Jesús Feris Iglesias, superintendente de la Sisalril, resaltó que estas propuestas presentadas por la institución que conduce, aprobadas por el CNSS, son significativas pues transfieren más de RD$2,500 millones anuales como beneficio a favor de los afiliados al SFS del SDSS, a quienes instó a solicitar los reembolsos que correspondan por los procedimientos aprobados en esta ocasión que hayan demandado a partir del 1ro de noviembre del año 2023.

Hemos dicho que la calidad del SDSS está encadenada a los bajos sueldos y salarios nacionales. De tal modo, es encomiable que una institución como la Sisalril se dedique y continúe dedicándose a sondear las posibilidades de mejoras sin afectar el bolsillo de la gente y lograrlas, como resultó ahora.

En esa perspectiva y ruta de acción, es importante que el CMD y la Sisalril se mantengan vinculados, pues los logros de una favorecen a todos, incluyendo a los PDSS y, como en este caso, también a las ARS. Especialmente en entornos y coyunturas económicas en las cuales —como ahora— el crecimiento de las actividades de la salud se vio afectado por la pérdida de vitalidad sectorial en el crecimiento del PIB reportado por el BanCentral para los tres primeros cuatrimestres del corriente año.

Esperamos que los afiliados al SDSS puedan, en virtud de esta aprobación, adquirir los medicamentos que les prescriban sus médicos, sin necesidad de que respondan o no a uno o a varios componentes o principios activos. Que cada afiliado pueda gastar su importe de RD$12 mil anuales en los medicamentos que, según sus facultativos, puedan curarlos, sin otra limitación que el monto económico de que dispongan.