Un brindis con un vaso de agua

En la Rusia de los zares, había una forma de detectar cuándo se caía en desgracia. Solo había que observar al zar, ya bien sentado en su mesa o trono, levantar su copa y dedicar un brindis a los presentes. Estas reverencias significan remansos para algunos y remociones para otros.

Cuando el zar alzaba su copa con vino o champán, significaba un buen augurio. Sin embargo, cuando pedía que llenaran el envase con agua, significaba la desgracia y la suerte de su acompañante rodaba por suelos empolvados, igual que los campesinos a quien no les quedaba otro remedio que sembrar la tierra, de sol a sol, en busca de un tesoro de jamás harían suyo.

Con el paso del tiempo, aquella costumbre se marchó igual que los animales de la prehistoria que todavía nadie ha podido descubrir, a ciencia cierta, el ángulo del tiempo donde permanecen escondidos.

Hoy día, cuando se brinda con agua, no se descubre el mal, sino la bienaventuranza, el talento, y una vocación en favor al rechazo al consumo de bebidas alcohólicas.

En mi juventud cubana, si alguien caía en desgracia, el hecho de cruzar frente a cualquier alto funcionario del gobierno, la reacción de esa persona era un retrato hablado. Si era inadvertido, no servían ascuas ni rebuznos: era mejor marcharse del país porque el caminante jamás retomaría el perdón, aunque fuera el vencedor de un juego de parchís.

Llegar a la madurez es complicado, igual que la manera de acercarse a los demás en busca de un protagonismo oculto para usarlo solamente en su propio beneficio.

Conocí a una persona peculiar. De esos especímenes que piensan o sueñan con demonios. Y todavía creen que el mundo debe abrirse ante sus pies porque “el mar es el cielo y la noche, la mañana”. Lo cierto fue que un día, esa persona se acercó a alguien con la esperanza de pescar en río revuelto. Al final, procuró sacar las uñas, sin saber que no todos los rumbos terminan en lugares donde el sacrificio es exigente. Tampoco tuvo en cuenta el valor de un instante cuando el artista se encarga de incluir su mirada dentro de un computador gracias a una pequeña memoria.

Italia es cuna mundial de la cultura. En la patria de Petrarca, las artes confluyeron de norte a sur, desde el glorioso Renacimiento hasta los cantos de Luciano Pavarotti. Pero a partir de la segunda década del siglo XXI, los titulares de prensa azurros son devastadores. Han cerrado 500 teatros ante un desbalance entre el género de Shakespeare y la forma de vestir.

Hoy reina en Italia un desasociego. A muchos no le importa la sentarse dentro de una sala en busca de un significado para los años por venir. Se rebusca entretenimiento con la piel tatuada, grilletes engarzados en la nariz y adornados con perlas brillosas, y llevando un peinado poco arquitectónico. Algunos se besan y tienen sexo a plena luz del día, sobre el césped, en plazas públicas.

Las salas de teatro de aquella península sabia, han comprendido que el arte debe ser distinto por el santo capricho de mirar la salida del sol por el lado donde el hielo se derrite, sin saber que por mucho alumbramiento, cuando los icebergs perecen, el mundo pierde redondez y escapa hacia el vacío.

En uno de mis viajes a Roma para la boda de mi hija Roxana, asistí a varias funciones teatrales, repletas de cabelleras de ambos sexos, en las que ondulaban especímenes en gris, como la nieve cuando va perdiendo su blancor.

Musicales como Mamma mía abarrotaban escenarios gracias al fervor de una juventud que desconocía que Franco Zeffirelli, mucho antes, llevó a varios auditorios, durante meses, el monólogo de Hamlet, de William Shakespeare, con gran éxito de público. Su fama fue tal que Italia saltó al Reino Unido a proyectar la vida del personaje.

La Roma de hoy clausura teatros donde otrora sucedieron funciones casi legendarias, como el Eliseo, donde nació la compañía de Luchino Visconti, o el histórico teatro Cometa.

La crisis actual no se debe a la sobrepoblación. Ni a una juventud apartada de las mismas por moda o modos. Ya no se invierte en cultura, el teatro no se ve como una industria, el dinero de nuestros impuestos anda mal repartido.

Hace poco se clausuró en la República Dominicana el Festival Internacional de Teatro (FITE), organizado por el Ministerio de Cultura, con éxito de público. La sede del evento funcionó en la ciudad de Santiago, donde todavía existe el respeto hacia ese arte. Me imagino los esfuerzos presupuestarios para invitar a ese evento a lo mejor de la escena nacional y de otros países.

A pesar de que los actores dominicanos se codean entre los mejores del globo, el evento solo sale a la luz una vez al año. Y gracias.

En Santo Domingo existen muchas salas clausuradas, otras convertidas en bares o restaurantes o cerradas, empolvadas, con sus puertas encadenadas como para que el público sepa el desaliento que las arropa. Existe un sentimiento poco convencional al desarrollo de las artes.

Los actores, directores y guionistas deben ejercer otras funciones para sobrevivir con sus familias.

Un mundo sin teatro no es mundo. Es similar a una isla donde la cultura es un grano de arena en el desierto.

No sé cuando vuelva la reapertura de las 500 salas romanas clausuradas. Mientras llega ese momento, mi familia italiana tiene que revivir los recuerdos del ayer para entender que el camino a las estrellas no solo es dentro de una nave espacial, sino también dentro de sueños que valen la pena revivir.

Hay algo cierto en todo esto: Nosotros en Santo Domingo no somos Roma. Pero dice el refrán que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo.