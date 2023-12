Mayday mayday, despejen la pista...

Las infraestructuras aeroportuarias son la primera experiencia que un turista vive a la llegada de un país, y la última imagen que en su mente se lleva al partir. Los parqueos, los lugares de acceso, la calidad en los servicios, la amplitud de espacios, la solería y techos, la reducción de las filas y tiempos de espera, la temperatura, un cómodo mobiliario, las posibilidades de entretenimiento y, en general, todo aquello que haga el tránsito agradable y eficiente en las instalaciones, son una imagen de marca país. Aquellos que viajan a la República Dominicana, incluidos los dominicanos que nos visitan desde la diáspora, anhelan llegar a un aeropuerto que nos dignifique como ciudadanos. Por si esto no fuera suficiente, somos una potencia mundial en Turismo, y aspiramos a más, porque estamos preparados para enfrentar el desafío de superar los diez millones de turistas que arribarán este año a la República Dominicana, de los cuales, una gran mayoría, llegarán por nuestros aeropuertos, que son, como les decía, una marca país.

La capacidad actual de los aeropuertos gestionados por Aerodom es de 6.5 millones de pasajeros, y la necesidad es que se puedan manejar más de 8 millones, pero, ¿qué hacemos?, ¿esperamos hasta el 2030, cuando se vence el contrato con esta empresa para que se acometan las inversiones necesarias?, ¿de qué serviría el trabajo que se está realizando arduamente, el cual supone, por cierto, una gran entrada de divisas que nos ayuda, entre otras cosas, a mantener constante la tasa del dólar, como a elevar el número de trabajadores formales?

Como anécdota, sirva contarles que, si escribieran por separado la llamada de auxilio aérea ‘mayday’, es decir, ‘may day’, su significado sería ‘día de mayo’, seguramente una fecha apropiada para solicitar un rescate en el último momento. En realidad, ‘mayday’ proviene del francés m’aider, posteriormente derivado.

Pero pongamos las cosas en su sitio, urgencias de pista para mayo aparte. Los beneficios del acuerdo, los cuales no se reflejan de modo fehaciente en algún estanque y sí en el contrato que se suscribiría con Aerodom, además de incluir el pago de un canon por adelantado (no en 2030, sino ahora) por valor de 775 millones de dólares, recoge también realizar inversiones en todos los aeropuertos gestionados por Aerodom por un mínimo de 830 millones de dólares. Da para una buena reforma. El contrato recoge, además, ingresos variables que se estiman entre 300 y 550 millones de dólares durante la vigencia del mismo. Esto da en total, cuando sumamos, unos beneficios en un rango de los 1,900 millones a los 2,155 millones de dólares.

Dentro de estas inversiones, se contempla la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de las Américas – José Francisco Peña Gómez con capacidad para 4 millones de pasajeros anuales, con un costo de hasta 250 millones de dólares, así como obras de adecuamiento y mejoras en todos los aeropuertos bajo la operación de Aerodom.

No solo los trabajos comenzarían a realizarse pronto en la actual terminal AILA -por 16 millones de dólares-, sino que el diseño y detallado de obras para la nueva terminal, que se iniciaría en 2025, está predifinido en un plan entregado a la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

Argumentos torticeros, surgidos del afán electoralista, trataron de cargar las tintas sobre el incremento económico en los pasajes que sobrevendría por el acuerdo, cuando, tal como revelan los informes, no excederá ni siquiera del 1%.

Un elemento clave es a dónde irán los 775 millones de dólares del canon recaudado. La respuesta es que con ellos se acometerán 130 pequeñas obras a lo largo y ancho del país, y otras de gran calado, como una solución vial para el conocido tramo de Pintura; rotonda de Arroyo Hondo conexión Jacobo Majluta; construcción de un puente levadizo que sustituya al puente flotante del río Ozama; y otras infraestructuras necesarias que no deben esperar.

Tales obras supondrán una importante mejora vial ante un problema de densidad de tráfico urbano en la capital que, de no acometerse rápidamente, ocasionará taponamientos insufribles, los cuales incidirán en la calidad de vida de los ciudadanos en zonas de alto tránsito. El Gobierno debe ejercerse con criterio para las decisiones y datos, no guiarse por intereses opacos, escondidos tras discursos grandilocuentes y pomposidades. La renovación del contrato es una oportunidad para las dos partes que lo suscribirían, como deben ser las cosas, gana el Estado, gana la compañía en su justa medida. Y en este caso en particular, el tiempo es un factor estratégico, así se ha considerado en el acuerdo suscrito. La acusación de extracción de fondos para una futura campaña política, realizada por todo un maestro en la materia, ensalza sus conocimientos ejercidos cuando lo fundamental, como es el destino de los recursos obtenidos, no aparecía por escrito.

Las últimas encuestas, como un mal parte meteorológico de vuelo en campaña, han señalado fuertes turbulencias que ya están padeciendo los pasajeros de más de una sufrida aeronave, desde donde se disparan bengalas al aire, las cuales resultan en fuegos de artificio. Es un propósito complicado volar entre borrascas y sin limpiavidrios que, aparte de aliviar la suciedad incrustada, despeje un horizonte de por sí tormentoso.

No se vuela para estrellarse, por tal razón, antes de arriesgarse a denunciar para hacer ruido, mantengan la calma y pidan pista, previo a soplar el chaleco.

Director ejecutivo del Departamento Aeroportuario