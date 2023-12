El colapso del tránsito revela otras cosas

Si no fuera porque el tema va in crescendo y ha sido asumido con responsabilidad por este diario, se corre el riesgo de caer en lo monotemático cada vez que se habla sobre el colapso del tránsito en el Gran Santo Domingo.

No faltarán alabarderos y foquistas que dirán que los gobiernos del pasado no hicieron nada; o “la vieja confiable”: que en otros países los tapones son peores y duran más.

Podemos prescindir de analizar el problema, pues ya todo está estudiado y diagnosticado, y sobran recomendaciones y sugerencias. Sin embargo, el verdadero problema es la indiferencia estatal con que esto se asume.

Especialistas, medios y analistas llevan años advirtiendo la llegada de este momento; un Síndrome de Casandra colectivo que fue sistemáticamente ignorado y ninguneado por las autoridades, hasta que finalmente llegamos al día predicho por Yeats en que “…todo se desmorona; el centro cede; la anarquía se abate sobre el mundo” y no hay solución a la vista… pero si elecciones en febrero y mayo.

¿Cómo el gobierno se dejó entrampar?, ¿por qué se puso el lazo en el cuello con una sonrisa en los labios? De todos los problemas estructurales irresueltos por décadas, ¿acaso no se percataron que el más simple y de más barata solución era el tránsito? Un simple “no” sería una respuesta funesta, pero un “vamos a nombrar al frente del ente rector a personas con intereses y sin competencias” fue la de este gobierno, y los resultados están ahí, y son catastróficos.

Ahora, ni hay tiempo ni recursos para grandes soluciones, ni –al parecer– voluntad política para aplicar soluciones institucionales. La ciudadanía ve cómo todo colapsa frente a sus ojos, y esto genera un sentimiento de rabia, frustración e impotencia que desemboca en una pérdida total de la esperanza, resumida en un “esto se jodió” cotidiano.

El desorden en nuestras calles representa la concepción del orden que tiene nuestra autoridad, es decir, ninguna. El salvajismo con que manejan los vehículos pesados y de transporte público es un claro desafío al Estado, y este mira para otro lado. ¿Es tan difícil hacer que la gente se pare en rojo?, ¿que los motoristas no se suban a las aceras?, ¿que las patanas, camiones, autobuses, etc. no circulen a alta velocidad y en condiciones de mantenimiento no aptas? ¿Es tan difícil?

Los “estrategas” comunicacionales de Palacio que han derrochado miles de millones no han podido/querido hacer una sola campaña educativa sobre el tránsito (ni sobre el dengue, el cólera, la basura… sobre nada). Ahora, con las redes publicando todo, la percepción y sensación es de desmadre total, y el responsable sólo es uno y no puede ser otro: el gobierno.

Gobernar es ejercer el poder; gobernar es asumir la responsabilidad de tomar las decisiones que nadie más quiere tomar. El presidente no se ha dado cuenta que al dejar crecer el problema a este punto, ya las instituciones competentes carecen de autoridad y fuerza para implementar soluciones, y tarde o temprano le tocará a él asumir el compromiso. Sin solución a la vista, lo quiera o no, Abinader deberá enfrentar un problema que es consecuencia directa de un laissez faire que no es imputable a la oposición, y cuya respuesta sólo la tiene el gobierno, nadie más. La pregunta es, ¿el presidente lo sabe?