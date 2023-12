He venido a hablar de mi libro

Se llama Mercedes Milá. Es barcelonesa con sangre del color del amanecer. Ha hecho un arte de la comunicación. La ha enarbolado desde los encumbrados salones de la cultura hasta la farándula más sofistica. Me encanta esa mirada que lanza a su interlocutor con sus pequeños ojos negros como provocándolo a sacar a la luz verdades escondidas a buen recaudo. A veces es dicharachera, pero es comprensible para alguien de su oficio que posea un estilo propio. En 2018, una fuerte depresión la alejó de las cámaras. Hoy regenta una librería en su ciudad natal donde promociona la lectura y promueve encuentros literarios. Todavía a sus setenta y dos años impresiona al verla. No oculta las canas adornan sus cabellos y en su rostro aparecen marcas de un tiempo glorioso. Desde sus inicios, a principios de los años setenta del pasado siglo XX, brilló porque las tenía todas consigo. Si nuestros contextos se hubiesen entrecruzado. No vacilaría en ir en su busca para declararle mi admiración por su trabajo. Estoy seguro de que ella no le haría mucho caso a un emigrante cubano medio loco. Pero intentaría sentarme frente a ella a conversar, a ser su amigo, y aprender. Nos recalcó que el dominio de una entrevista es de absoluta propiedad del periodista.

Profesión aparte, me estoy refiriendo a una periodista de televisión española, hermosa, leída, y profunda, siempre con una sonrisa en sus labios. Se dedicaba a entrevistar celebridades, sin hacerle mucho caso a mala crianza o al disparate de la voz ajena. Demostró que la entrevistadora era ella, sin importar el rango de quién tuviera al frente. Era la reina, simpática, jovial y fuerte. Nadie podía saltarle por encima o descargar burlas ni resentimientos en público.

Existen momentos célebres en su profesión. Y no los podré olvidar. Entre estos, menciono interrogatorios al expresidente de España Adolfo Suárez y a los escritores Camilo José Cela y Francisco Umbral, sin contar la sagaciad con que enfrentó a Miguel Bosé, o a William Levi al que consideró “su amor platónico” . Con el expresidente de la transición española fallecido en 2014, fue capaz de obligarlo a un discurso raro. Sin temblarle la voz, el personaje cambió de rostro y de discurso. Sacó de su interior lo escondido a buen recaudo.

Con Cela, puso a reír a toda España. El Premio Nobel de Literatura pretendió hacer gárgaras con ella al narrar que uno de sus hábitos era la absorción de litro y medio de agua por vía anal, sentado en una palangana. Ella le siguió la corriente. Él no pensó que su relato (más pujón que chistoso) seria una excusa para que la periodista lo rematara con dos preguntas lanzadas con una sonrisa en sus labios que aparentaba ingenuidad: —¿Usted lo haría en televisión? ¿Y el agua, te la traigo caliente o fría? A lo que este respondió:

—Me da igual.

Durante aquel intercambio, el reinado de celebridad le llegó en otro momento, cuando el autor de La familia de Pascual Duarte, refiere: —Chamorro me atribuyó tirarme un tremendo pedo en medio del Senado que resonó en todo aquel recinto noble, mientras escuchaba un discurso del sacerdote catalán Lluis María Xirinac. Al concluir, le dije: “—Prosiga, mosen, prosiga. Juro que no lo hice, porque yo soy un pedólogo domiciliario, no un pedólogo transeúnte”. No copio al papel carbón esos y otros exabruptos con tintes de mal gusto propios de alguien a quien se le concedió más importancia por el título alcanzado por la Academia Sueca que como autor. Si viviera, Cela me estaría refutando esta columna por narrar historias fuera de contexto y mencionar sus expresiones chabacanas. Poco me importa. Celebro a Milá por hacerlo público y descubrir al verdadero Cela. El engreído Premio Nobel quiso aprovecharse de su entrevistadora para llamar la atención y autopromoverse. A la larga, el tiro le salió por la culata.

En otro caso, ella demostró su raigambre al enfrentar los improperios del novelista Francisco Umbral. Ese encuentro será recordado como modelo de madurez, sapiencia ética y carácter de la entonces joven periodista. La arrogancia, soberbia y mala educación del entrevistado fueron nota, tanto contra ella, como contra el público asistente, la televisora y los anunciantes. Milá los enfrentó con dignidad, como lo hubiera hecho Medusa ante Odiseo si este no decidiera mirarle el rostro a través de un espejo para cortarle la testa y, de esa forma, salvar su vida. Umbral se aferraba a la idea de que ella ni todos los presentes conocían su libro La década roja. Ante tamaña insolencia, Milá no permitió que el autor le robara el “show”. Sin alterarse, y con esmerada educación, sin perder rigor, lo trató como si le bajara el pantalón y le diera un par de nalgadas por los disparates de mal gusto que salían de sus labios.

En la historia del periodismo dominicano también suceden bemoles similares. Personalmente, me han sucedido varios. Comprendo que no es lo mismo sentar a un invitado delante de las cámaras que en la redacción de un diario. ¿Ejemplos? Una colega me rogó no mencionar el nombre de su sentenciado, contra quien limpió el piso a sus espaldas. Otro escribió disparates contra alguien y no le publiqué más. Otro intentó ofenderme por whatssap. También un funcionario me propuso que toda declaración, a favor o en contra suya, debía pasar primero por sus ojos antes de ser publicada. Dos amigos casi me levantan de la silla de entrevistador para triturar a un poco afortunado editor de libros de texto. Por último, descubrí a un editor con doble rostro en busca de dinero. Y un Ministro, lleno de ego, me desafió en público. La respuesta fue el silencio.

Esas bagatelas resultan insignificantes frente al ejercicio profesional de Mercedes Milá quien llevó a la pantalla, lo mejor de toda España sin sentirse jamás en posición inferior a nadie.