Un grupo preferido

NNunca sé de qué voy a escribir cuando termina una promoción de Periodistas por un Año. Ellos son los héroes, aunque no figuren en novelas, aunque no quieran serlo porque consideran que en el mundo ya existien demasiados héroes. El día final, se les entrega un diploma que firmo (con mi mala letra) junto al director como constancia de “haber pasado por aquí”. Son tiempos de tristeza, igual que la bala perdida que cruzó cerca del rostro de mi inolvidable amigo Pedrito Guzmán cuando cubría, en funciones de fotorreportero de la guerra, el conflicto de El Salvador. Pedrito falleció de cáncer hace un par de años. Todavía sueño con volverlo a ver junto a sus seres queridos para recorrer el mundo en imágenes inmortales. Me acogió en su apartamento cuando casi no podía caminar y a su lado aprendí, entre otras razones, que la televisión dominicana está repleta de política. Y la política, tanto a él como a su familia (y a mí), no es nuestro caldo de cultivo.

Otra amiga ha partido. Una mujer que a mi llegada al país poco conocía. Con el paso del tiempo admiré su carácter duro, su tristeza acumulada y su vocación de ayudar a los cubanos exiliados (que ahora nos llaman “emigrantes”). Me refiero a Sarah Taboada, a quien le debo no perder el rumbo ante la pujanza de ideologías exóticas. A la llegada desde Cuba de mi hijo con solo diez años de edad, lo becó de forma presencial en un colegio privado, como si fuera un niño rico. Luis Ernesto no perdió ni un solo curso escolar gracias a ella. Siempre ligada a la Iglesia Católica, fue una de esas damas que de solo mirar, descubría el trasfondo de las gentes. En vida, no la visité jamás, pero la quise como la estrella lejana que hoy me apunta y desde la cual, ella no deja de mirarme.

He despedido a una generación de diez nuevos jóvenes pasantes con nostalgia, y no se lo oculto a nadie. Confieso no mentir al afirmar que, como grupo, es mi preferido. Interactué con todos. Ashley me puso a bailar unos pasillos de son cubano en el carnaval vegano. Tanto les insistí en mantener la unidad, en cultivar la confidencia entre ellos y en la reservación de sentimientos y criterios en un medio de tantos correderos pasillos como como la sede de un periódico. Hoy sufro, no lo oculto. Practico una especie de viaje intergaláctico porque van rumbo al éxito final. Prefiero navegar solo por el camino a las estrellas en busca de memorias para olvidar nuesteras fugas y aventuras con menos recursos que antes.

La apertura del diario Listín Digital me ha apartado de estar al frente del programa. Ya no participo en la selección de pasantes ni impongo mi criterio en favor de unos y otros. En Listín Diario han aligerado mis responsabilidades debido a mi enfermedad. Pero no renuncio al periodismo. Aún tengo a mi cargo dos suplementos semanales y el cúmulo de trabajo, en solitario, me sobra.

Ha llegado al Listín una nueva generación de pasantes que merece recibir no solo prestancia profesional, en medio de tantas restricciones en equipos y tecnología, sino también un poco de atención, seguimiento y amor paternal ante lo que hacen. Atrás quedaron los tiempos de cinefórums, viajes a provincias, relaciones con embajadas, universidades, visitas, entrevistas y asistencia a presentaciones teatrales y conciertos.

A la generación saliente le faltó concluir una historia. Fue sobre ciertos comentarios recibidos sobre la administración de la piscina del Centro Olímpico “Juan Pablo Duarte”.

Una mañana de septiembre, mientras mis colegas buscaban fuentes y permisos en la sede de la instalación, comprobé que cadenas y candados cerrados impedían el paso al área donde se aglomeraba un grupo de entrenadores y jóvenes atletas. Al llamar a un instructor, este se alejó lo más que pudo para evitar conversación.

Regresé con mis colegas. Me informaron que por instrucciones del Patronato que allí funciona no podían concederles la entrevista al momento, pero quien las atendió se preocupó en anotar sus correos electrónicos para que las autoridades acordaran una cita con ellas en los próximos días.

Pasaron los meses, y nada. Terminó la pasantía, y nada. Parecía que todo quedaba en el olvido.

En honor a ellas volví al lugar, gracias a la generosidad de un colega cuya amistad me honro en mantener. Y con él, el recibimiento fue otro. Hablo del deporte de natación. De la flamante piscina olímpica habilitada años atrás como espacio público para su disfrute organizado. Su existencia se polemizó en 2014 por un controversial decreto firmado por el entonces Presidente de la República a instancias del Ministro de Deportes de turno para introducir la creación de un Patronato.

No me gusta entrometerme donde no me llaman, pero se trata de un interés nacional. Jóvenes y niños desearían practicar la natación. No lo pueden hacer en centros privados como los clubes Naco o Los Prados, por ejemplo.

A veces sueño con caimanes con sus fauces abiertas, en busca de un tonto a quien tragarse. No les temo. Existen guardaparques que los ponen a buen recaudo, aunque algunos se escapan de la madriguera y deambulan por las calles. Es la magia de lo simple.

Creo que mis amigos Pedrito Guzmán y Sarah Taboada, aunque no comparten la misma ideología, estarán de acuerdo conmigo cuando lean estas palabras, donde quiera que se encuentren.