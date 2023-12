Salto al vacío

Cuando no se comprende el hondo sentido de lo que se vive hoy en el mundo del espectáculo distorsionado de la realidad, asumimos que toda marcha de maravilla. Además, que al dar mayor relevancia a lo que place a los ojos sobre los valores y virtudes que hacen crecer en santidad propicia la enfermedad del espíritu. De esta manera se turba la paz del espíritu porque se busca y anhela lo superfluo y no se cultiva lo interior. El dualismo siempre es pernicioso porque rompe con la unidad de lo sensible al espíritu, logrando la negación de la realidad que vivimos y la afirmación del vacío existencial que siendo lo absoluto es su negación. De esta manera, el esfuerzo en perseguir la Verdad se hace más difícil y complicado porque nadie quiere adherirse a ella. Siendo así, cualquier transformación o conversión que ocurre en el “vacuo mundo al cual nos enfrentamos, parecen ser cada vez más reales a causa de la ignorancia”. Ignorancia, que es dañina porque impide conocer la realidad, oscurece la claridad para tomar buenas decisiones y desorienta la mente para elegir el camino correcto. Con razón se dice, que la aventura humana es una especie de sortilegio que cuando no se reconoce haber alcanzado la Verdad absoluta conduce a la prostitución del corazón.