Jugando a la ruleta rusa

El PRM aún no ha resuelto el tranque en el Distrito Nacional, y aunque algunas encuestas de noviembre lo dan como favorito, el trasvase de ese puntaje/partido hacia cada una de las propuestas electorales no necesariamente operaría en directo, de ahí que le resulte tan importante definir (e inscribir) sus candidaturas, no sólo porque envía un mensaje definitivo al electorado en cuanto a sus propuestas, sino también porque galvaniza la unidad interna en torno a los candidatos asumidos, permitiendo compensar a los “heridos” del proceso interno…aquellos que quedaron en el camino de ser candidatos, y que necesitan mensajes de aliento, pero también señales de compromiso.

Esto no ocurre en el bloque opositor, unificado en torno a propuestas para alcaldía (PLD) y senaduría (FP), y, aunque los números de la primera no cuadran y su sumatoria no alcanza la valoración total que tiene el PRM (no así en la senaduría), es más fácil para la oposición marchar parejo que para el gobierno hacer lo mismo, y su dilación así lo demuestra.

El PRM ha dado largas a inscribir el nombre de su actual senadora en la boleta congresual de mayo, no así a la alcaldesa –a la que prácticamente han tenido que obligar–, y no se siente la misma urgencia para que la senadora asuma la boleta, y no por falta de interés suyo –que de manera firme y categórica lo ha expresado–, sino por el devaneo de su cúpula, que mira para afuera en vez de mirar adentro. Y es que desde julio se viene rumorando el nombre de Guillermo Moreno como candidato a senador, y uno esperaría que ante esos comentarios, la cúpula del partido hubiera reaccionado ratificando a Faride Raful, terminando cualquier rumor, pero no ha sido así.

Algunas encuestas muestran que los números de Faride Raful ante Omar Fernández supuestamente no dan, pero igual, los de Moreno tampoco, entonces, ¿por qué forzar una opción extra partido que no representa a priori una ventaja competitiva? ¿Qué ganaría el PRM sacrificando a su senadora en beneficio de Moreno? ¿Un martillo contra Leonel? Si en el ámbito senatorial la capital supuestamente está perdida, la única forma de reversar ese resultado fatal sería que el gobierno metiera el brazo hasta el omóplato, y, ante ello cabe preguntar: ¿Estaría dispuesto el partido a quedar al descubierto en el uso de recursos del Estado para forzar la plaza? Aunque la pregunta que muchos dirigentes se hacen es si al más alto nivel existe algún tipo de “acuerdo”, una voluntad de reciprocar el apoyo recibido de parte de Leonel hacia Abinader en 2020, toda vez que si no se puede ganar por las buenas, el camino quedaría abierto para la FP, quien sólo se atrevió a exponer a Omar una vez verificada la concreción de la alianza y la constatación de su ventaja numérica.

La política se sostiene en códigos, y estos permiten especular en torno a ese laissez passer que muestra la cúpula del PRM frente a los reclamos de que defina sus boletas; o que quizás, ante la fortaleza de la propuesta opositora, prefiera saldar una deuda contraída no sólo entre partidos, sino entre líderes que se manejan desde la lógica del respeto a los círculos íntimos y las urgencias genómicas, porque la caballerosidad, reciprocidad y el pendular son la regla, aunque eso implique que queden menos posibilidades de supervivencia.