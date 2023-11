Milei: El desenlace deseado por (casi) nadie y generado por (casi) todos

Argentina se encuentra nuevamente ante una situación de incertidumbre extrema. Esta se acentúa a su vez por condiciones históricas nunca antes vistas (otra excepcionalidad, paradójicamente habitual en nuestro país). La victoria, el domingo, de Javier Milei presenta contradicciones sobre el devenir y sobre el porqué de esta situación. Sin hacer un intento de desgranarlas es probable que nos encontremos siempre en el mismo lugar.

Javier Milei, candidato de un partido con solo dos años de existencia -La Libertad Avanza (LLA)- se ha consagrado como el futuro presidente de los argentinos. Tras cosechar el 55,7% de los votos, es el candidato que más votos ha obtenido en una segunda vuelta desde el regreso de la democracia. Durante la campaña, y en su discurso de consagración de la victoria, ha prometido lo mismo: reformas estructurales, política de shock y el comienzo de una era ultraliberal. El problema: parece no tener con qué ni con quién.

Para poder llevar a cabo la mayoría de las medidas que ha enunciado (reducción de 15% del déficit fiscal, privatización/reestructuración de empresas públicas deficitarias, cambio del sistema educativo y de salud, dolarización de la economía, reducción de impuestos...) falta una pieza esencial: las mayorías legislativas en el Congreso de la Nación. Si bien Milei hizo historia con la cantidad de votos obtenidos, es, en términos históricos, el presidente con menos representación de escaños en la Cámara de Senadores y Diputados (menos del 10% y del 15% de escaños respectivamente). Y, para llevar a cabo esas reformas, en muchos casos el Congreso debe sancionar los marcos regulatorios necesarios.

En cualquier país se pensaría salir de esta posible situación de bloqueo buscando consensos, a través de negociaciones. Es decir: mediante atributos relacionados con el profesionalismo político y con vocación de diálogo. Paradójicamente son los dos atributos de los que carece (y se jacta) Milei. Cualquier focus group o votante núcleo reconoce esta falta, y en muchos casos ha sido uno de los motivos de su voto. La situación requiere un político profesional y, en cambio, está en manos de un outsider que desprecia a «la casta» y a la política, y que se presenta como intransigente, recurriendo con frecuencia a insultos y expresiones hasta ahora desterradas de la alta política argentina.

Las otras paradojas no afloran tanto cuando uno trata de vislumbrar el futuro inmediato, sino cuando mira el pasado (hasta ayer presente): el 70% restante de la oferta política no buscaba, en principio, la elección de Milei y, sin embargo, hizo todo para que ganara.

Por parte del oficialismo (peronismo), de acuerdo con el discurso dominante tanto en la dirección como en sus bases, esta segunda vuelta era una elección sobre la continuidad y seguridad de la democracia como tal. De los derechos adquiridos, de la convivencia pacífica y de la tolerancia con quien piensa distinto. Sin embargo, parte de los legisladores de las listas de Milei pertenecen o pertenecieron al oficialismo saliente y fue la estructura de Sergio Massa -actual ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria a quien se enfrentó Milei- la que asistió a LLA en la fiscalización de las primarias de agosto, logrando así su consolidación como principal fuerza opositora a su Gobierno y desplazando a la alianza de centroderecha moderna más consistente de Argentina: Juntos por el Cambio (JxC).

¿Estaba tan en juego la democracia que la estrategia fue ayudar a que aquella «amenaza» llegara a la segunda vuelta y jugarse a un 50/50 la derrota o la victoria del «fascismo»? La apuesta salió mal (evidentemente). ¿Será que el pragmatismo y vocación de poder del hoy oficialismo poco tenían que ver con la democracia y más con intentar la reelección de un gobierno deficiente? Los valores democráticos y la convivencia cívica parecían ser algo que podía ponerse en riesgo frente a la posibilidad de ponerlos en práctica y alternar el poder con la consolidada oposición de JxC, espacio que, de llegar a la segunda vuelta para enfrentarse al peronismo, para todo analista y político era evidente que tenía más probabilidades de ganar que La Libertad Avanza.

Por otro lado, Juntos por el Cambio (JXC) logró HACER repetir la historia (que un liberalismo de centro no sea gobierno) en condiciones inéditas (hasta ahora). El peronismo unido venía de sufrir su mayor derrota (en 2021) y con ello había perdido su capacidad de imponer una mayoría propia en el Senado. JxC es la primera alianza en consolidarse a lo largo de ocho años como alternativa democrática sin sufrir rupturas internas, e incluso el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) fue el primero no peronista, desde la vuelta de la democracia, en terminar su mandato, ahuyentando así el fantasma siempre presente en el país sobre la gobernabilidad de los ejecutivos no peronistas. Pero, además, y aquí está lo novedoso, fue una alianza que sobrevivió a la derrota en las presidenciales de 2019, conservando incluso su caudal de votos.

Como consecuencia de su consistente desempeño electoral a lo largo de tres elecciones (2017, 2019 y 2021), JxC iba camino de tener mayoría propia en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Situación estratégica para llevar a cabo las reformas estructurales que pregonaba. Y nunca antes vista desde la vuelta de la democracia (es decir, los últimos 40 años). No sólo eso, sino que tras las elecciones a gobernadores de este año, otra rara avis aparecía: 16 de 24 provincias gobernadas por el no peronismo y, de estas, 10 por JxC. Preparados, listos... A foja cero.

Lo que no parece tenerse en cuenta es la segunda paradoja: la alianza que otorgaba a JxC su carácter de extraordinaria y su fortaleza constituyen su debilidad. Macri, uno de los creadores de la alianza, intenta incorporar a Milei a la misma. Ante su fracaso, debido a la oposición del resto de los socios y de no pocos de su propio partido (el PRO), tiende puentes extraoficiales y hace un juego doble con apoyos poco entusiastas a sus candidatos oficiales y guiños permanentes al outsider. Macri no estuvo solo en este juego. Parte de JxC apoyó implícita o explícitamente a Milei. Esta fue una de las causas evidentes que licuaron a JxC como alternativa real de poder y de posicionamiento opositor. Se diluyó, se desdibujó y, sobre todo, despertó la frustración de aquellos que esperaban de JxC certezas y consensos, y se encontraron con zancadillas, jugadas mezquinas y un internismo delirante. Tras la elección, la disolución de JxC en tanto alianza de centroderecha competitiva es inevitable, así como su eventual fractura en un centro con poco peso y una derecha que casi no representa a la mayoría de la sociedad que la ha apoyado desde 2015.

¿Explican las malas decisiones de ambas alianzas (la oficialista Unidad Popular -UP-, la opositora JxC) el resultado de esta elección? En parte sí, pero faltaría un factor fundamental que, si es ignorado, nos condena a seguir tropezando con que todo se reduce al voluntarismo político. Hace 12 años que el país vive en recesión económica, la pobreza y la desigualdad sólo se han incrementado desde la vuelta de la democracia (con un suelo del 30% y picos del 50%) y la inflación ha crecido de forma sostenida (hoy en día está en el 140%). Por esto, el hastío y la desazón frente a la centroderecha y centroizquierda (cualquiera que sea su configuración) parecen ser transversales. Un reducto cada vez menor de la sociedad elige a esos dos bloques y un porcentaje cada vez mayor está dispuesto a saltar al vacío con tal de no volver a intentar «lo que no funcionó».

Para salir de este problema económico y político hace falta que tengamos una mirada crítica e intelectualmente honesta de cómo hemos manejado nuestra economía y los recursos estatales desde la vuelta de la democracia. Combatir la colonización dogmática y la falta de matices y de política que imperan en Argentina, y que se han intensificado desde el 2003, es condición necesaria si queremos, algún día, dejar de ser sinónimo de incertidumbre y asombro.

Discusiones en torno a la administración responsable del Estado, la rendición de cuentas, el crecimiento y la deuda sostenible, la transparencia institucional y el respeto de las reglas de juego son todavía en nuestro país banderas «de la derecha», cuando son temas que en cualquier otra parte del mundo desarrollado se reconocen como precondiciones de cualquier partido -sin importar su ideología--. Curiosamente, entender que para poder tener políticas de derecha o de izquierda primero tiene que haber recursos disponibles es una discusión que todavía ninguno de los dos bloques comparten, ni las mayorías que solían representar.

Es el momento de darse cuenta de que la mirada dogmática nos trajo a una situación que muy pocos querían, pero que todos ayudamos a generar. Nos deja una vez más a la vera de lo incierto.

Martín Robles es politólogo, ha trabajado para distintos gobiernos argentinos y consultoras de opinión pública y ha investigado para el Centro de Gobernanza Pública de Esade (EsadeGov).