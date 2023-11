La sobriedad del poder

De mis amigos coreanos aprendí que los negocios se resuelven alrededor de una mesa, entre copas llenas de licor.

Según el tipo de negocio, será la cantidad de bebida necesaria para cerrar un trato comercial, político o privado. Según mis conocidos peninsulares, el alcohol saca los demonios del cuerpo; los criterios se sinceran; los peligros vuelan como ángeles y las dudas se agigantan o perecen frente a quien va a entablar cierta relación contractual.

Gracias a ese rasgo cultural, Corea del Sur viaja en espiral. En menos de cuarenta años, sus ciudadanos levantaron un país y lo colocaron “en el mismo trayecto del Sol”. Sin embargo, no he sido ni soy un hombre de negocios.

Nunca necesité beber en busca de fantasmas porque después no sabría cómo gastar lo que pudiera haber invertido con la cabeza a plomo. Tal vez sea a causa del contexto.

Me he apartado de recibir beneficios inconexos porque no me dan placer. No juzgo mal a quienes ingieren cordones, como Charles Chaplin en “La quimera de oro”, cuando el hambre aprieta. Los respetos, porque ya comí los míos.

Lo que sí no he hecho nunca es pedirle a un comerciante un descuento por un bien que me siento en condiciones de adquirir. Un buen comerciante no rebaja jamás el precio de oferta, ni un comprador debe regatear unos billetes cuando busca algo que sí los vale. No es que el comerciante sea o no altanero con su producto, sino porque el precio que se debe pagar por el mismo no va enteramente a su bolsillo, sino se divide porque muchas veces, su plusvalía es irrisoria. Lo que sí el comprador puede negociar son beneficios adicionales, sin implicar la devaluación del producto.

Por suerte, la antigua manía de pedir rebajas va camino al fondo del mar. Ya no se distingue por el costo de un huevo, o de un salmón.

No soy dado a chequear el valor de un libro deseado cuando lo procuro en una de las pocas librerías que sobreviven en Santo Domingo.

Hace días intenté localizar, para un obsequio, la novela “El vuelo de la reina”, del escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez. Con el último ejemplar en oferta me dirigí a la caja a retirarla. Me sorprendió el precio y en ese instante recordé mi manía de cubano de mirar antes de comprar, defecto que arrastré hasta mis primeros años de exilio en Santo Domingo, cuando me atreví a invertir en obras de Carlos Alberto Montaner, Guillermo Cabrera Infante e Ítalo Calvino, haciendo grandes sacrificios.

Transcurren otros tiempos. Pude ser famoso, codearme con personas más versadas en el arte de escribir, cuidar mi vista, cultivar mi estética personal, viajar el mundo y vestir como Dios manda. Pero no me arrepiento. Todo tiene un precio, y el mío lo he pagado de mis propias finanzas. Hoy me conformo con mantener mi salud alimenticia; llenar de recuerdos a mis nietos; sobrevivir con mi vehículo de tercera mano, escribir mis libros y apostar por el talento de cientos de jóvenes que llegan ante mí en busca de experiencias.

Nunca he llorado miseria. Respeto a los demás para que me respeten. Tengo la difícil misión de ser selectivo, no solo en la escogencia de amistades, sino no acercarme a quienes no buscan un espacio para promover lo que hacen o promoverse.

No me dejo comprar. Ni creo en títulos ni barras. Llevo más de dos décadas aportando lo poco que sé a una empresa privada. No hago pupú sobre la mesa donde ingiero alimentos porque todo pasa a mejor vida. Somos consecuencias del tiempo en que vivimos.

El mundo de hoy tal vez olvida que por debajo de la mesa corre una absurda competencia en busca de tesoros. El pasto de olvido es el mejor tributo para los que sueñan con espejos irrompibles. Somos muchísimos humanos para tan pocos siglos de historia en la Edad Moderna.

El mundo se ha llenado de gente buena junto a malandrines de poca monta. Por eso es hermoso, innegociable. Tal vez por ello, mis amigos coreanos prefieren hacer negocios sentados alrededor de una mesa con copas de licor para que el aire los aparten de rufianes escondidos. Y también para conocer a los demás, mirar de frente a su interlocutor, y descubrir quién es quién. Igual sucede con aquellos comerciantes que saben no reducir el precio de sus ofertas por mucho ruego del comprador. A fin de cuentas, la rebaja sale de alguna forma por la puerta trasera, disfrazada de yolero, en busca del bolsillo del cliente.