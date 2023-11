Educa, “Aprendo” 2023, el Estado y la familia en el paradigma educativo

Las coordenadas sobre la Educación en la República Dominicana no constituyen un área que pueda quedar inscrita en el perímetro de la subjetividad. Su construcción, por tanto, desde el ideal, no depende de opiniones, obedece a irrenunciables obligaciones funcionales, enmarcadas todas con precisión en los articulados contenidos en los documentos rectores del Estado nacional y en los que constituyen las dos alas de ese Sistema Nacional de Educación integrado por la preuniversitaria y la universitaria y posterior.

De tal manera, los responsables de las distintas esferas de este sistema tienen obligaciones que cumplir diariamente y no tienen excusas para no realizarlas o delegarlas. Entre ellas y principalmente: velar por la vigencia y resultados prácticos, convenientes y eficientes de los postulados constitucionales respecto de la educación, una praxis que la Ley magna manda a que exista incluso como componente inscrito en el ejercicio coercitivo exclusivo del Estado al expresar —en el numeral 16 del artículo 40 de la Constitución— que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la re educación y reinserción social de la persona condenada y no podrán consistir en trabajos forzados”.

Consagrado incluso como derecho inextinguible aún de las personas privadas de libertad y de todo fuero y privilegios civiles por la acción sancionadora del sistema de justicia, el derecho a la educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades persiste y permanece como medio constructor, reparador, capaz de restablecer la calidad de ciudadano en las personas reeducadas.

La legitimidad a disfrutar este derecho sólo puede ser restringida o moldeada por las facultades propias de los ciudadanos, dadas como limitaciones derivadas de aptitudes, vocación y aspiraciones, consagra nuestra Ley de leyes.

La educación, cuya misión es desarrollar el potencial creativo y los valores éticos de los ciudadanos, busca que sus beneficiarios tengan acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. Aunque, eso sí, sea entendida como un proceso del cual la familia es la responsable o al menos un acompañante de ese Estado que se obliga a “garantizar la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial”.

Para satisfacer la necesidad de educación superior de la población dominicana, el Estado nacional se ha dado la tarea de financiarla en los límites establecidos por lo que denomina el “sistema público” educativo superior, ante el cual se declara responsable, asumiendo la tarea de velar “por la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando”. Respecto a estos “servicios docentes” el Estado es más que suplidor y garante: también se constituye en su vigilante al obligarse a “velar por la calidad de la educación superior” y a financiar “los centros universitarios públicos” conforme a lo que establecen o puedan establecer las leyes.

Tenemos, pues, que suplir servicios educativos a la ciudadanía, más que de las familias es una responsabilidad inextinguible del Estado, según nuestra Constitución. Una responsabilidad compartida con —y que deben ejecutar— todos los actores del sistema educativo nacional, sin importar su nivel, posición o lugar de trabajo.

Sin embargo, esta calidad de garante y financiador por excelencia del sistema educativo general no ha logrado elevar la calidad de los resultados que por décadas ha obtenido el sector, especialmente en la educación preuniversitaria, desde básica.

Es una situación que afecta a muchos países, aunque a algunos más que a otros. De manera que las instituciones y funcionarios del ramo, responsables de esta ardua misión, han venido perdiendo vigencia y prestigio ante sus respectivas ciudadanías, originando un proceso internacional de sobrecogimiento y, también, de estudio y análisis situacional, con el interés de buscar, formular y activar vías que puedan mejorarlo.

Es el punto que “Aprendo” de Educa abordó de forma directa y por dos días, en los tres ejes básicos que convergen en este espacio y función como actores interactuantes en este proceso: la familia, el docente y el educando. Presuponiendo —lo cual es analizable— que es óptimo su sistema macro o continente.

En esta iniciativa oficiosa —por la densa participación de expositores extranjeros, oficiales y la carencia de pensantes e investigadores nacionales del ramo— hemos apreciado un profesorado entusiasmado y deseoso de aportar a la solución de esta problemática. Y a los pre citados teóricos motivacionales. Con algunas referencias metódicas —en casos referenciadas a conocimientos probablemente desactualizados al haberse producido hace más de veinte años— han compartido vías generales a través de las cuales avanzar para alcanzar tal objetivo. Un propósito inspirador y valioso.

El énfasis estuvo en lograr producir esa sinergia que denominaron de “tres patas”, como fue referido este trinomio interactivo a constituirse mediante la integración horizontal de los padres y las familias a la escuela como apoyo, soporte, vigilantes o estimuladores de la continuidad del proceso de aprendizaje en la casa y la participación de la familia en los objetivos escolares.

Una sinergia integradora que se cifra en la capacidad y disponibilidad del profesorado para integrar a la familia —ya no sólo de educar a los estudiantes—, esto es subsumir a padres e hijos en los contenidos y objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje; formando y alimentando redes de contactos sucesivos y permanentes, perdurables a través de las tradicionalmente infuncionales “asociaciones de padres”.

Allí se habló de neurociencias del aprendizaje, de tácticas y técnicas de la enseñanza para el aprendizaje, de la calidad y perfil funcionales ideales de los educandos, las familias y los docentes en medio de un estadio tecnologizado pero localmente a científico que se esfuerza por encontrar luces en los aportes que las investigaciones foráneas —a falta de propias— pueden y son capaces de ofrecer.

Las organizaciones que han articulado acciones de responsabilidad social en el sector —Banco Popular, Claro Dominicana y Propagas, básicamente— presentaron las plataformas informacionales y digitales y las soluciones que han desarrollado para apoyar y acompañar a la escuela dominicana, a los profesores, a los educandos y a los padres en este proceso, mediante interacciones posibles de articular a través de diferentes recursos, enfoques, habilidades y perspectivas inicialmente gratuitos.

Es motivador que la sociedad mantenga en alto el paradigma de la calidad educativa como meta valiosa de este sistema. Y que la familia educativa nacional se congregue en torno a los temas que les son sensibles.

Felicitamos, pues, a Educa y a sus patrocinadores por tan oportuna iniciativa, de la cual esperamos que el país coseche, en lo inmediato, fructíferos resultados.