La sabiduría popular enseña que: “al dedo malo todo se le pega”. No es que nuestra región suroeste sea el dedo malo, pero, es como La Cenicienta.

Aunque las autoridades “no parecen” alarmadas ni preocupadas, los residentes en la región si lo están. El fallecimiento de unas 12 personas, en menos de 20 días, en humildes comunidades de la costa de Barahona, tiene que llamar la atención. En el último año, en esa misma zona han tenido origen casos de dengue y cólera con mucha frecuencia. Es innegable que las aseveraciones y denuncias de los residentes en las comunidades costeras no tienen ningún aval científico.

No se basa en estudios de laboratorio. Lo cierto que si tienen a manos son sus familiares y amigos ingresados con deshidratación en hospitales o que ya son parte de las estadísticas de fallecidos. Ante esa realidad, es urgente que las autoridades hablen con claridad y precisión.

Verifiquen qué está pasando. No basta con negar las denuncias de los pobladores de la región. Deben demostrar de forma fehaciente qué está provocando ese brote diarreico. Porqué esa “simple diarrea” está provocando muertes. La versión “oficial” es que el acueducto que suplía el agua potable a los residentes en la zona está dañado.

Eso ha obligado a los ciudadanos a consumir agua contaminada proveniente de un arroyuelo. Allí, las personas se bañan, lavan y hasta defecan en los alrededores.

No basta que las autoridades llamen a no consumir esa agua. Ellos no tienen otra alternativa. Es urgente que INAPA y Salud Publica actúen. Que llegue agua apta para el consumo humano y frenen el brote diarreico en la región, sin importar si es por ameba, cólera o dengue. No basta con negar la versión de los afectados. Es imprescindible presentar soluciones inmediatas.