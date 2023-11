Un amigo en el poder es un amigo perdido

El dato que expondré a continuación puede abrir candados: el valor de una licenciatura está desapareciendo. Alguien debería facilitar la complementaría formación de un titulado más allá de sus aprendizajes académicos. Según las encuestas ZipRecruiter, de Estados Unidos y Likedin Noticias España, las licenciaturas con mayor número de arrepentidos son: Periodismo (87%), Sociología (72%), Arte (72%) y Magisterio (64%). Entre estas carreras y las que incluyen estudios vinculados con la tecnología y la mercadotecnia, hay grandes diferencias. Los estudiantes que se especializan en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son los que ostentan salarios más competitivos, además de estar mejor preparados para independizarse y emprender sus propios negocios. Me gradué de abogado, pero salté a las letras. No me enganché al periodismo. Me evaluaron profesores y certificaron mi nueva titulación.

Estoy consciente de que con los libros no se arreglan los problemas del mundo, pero con ellos trato de resolver los míos y de mis lectores.

Tengo amigos buenos y mejores. Si alguien pusiera en mis manos una pistola y me pidiera elegir a uno solo para darle un tiro en la cien, me elegiría, de nuevo a mí. Algunos pensarán que mi coraje no es suficientemente alentador como para abrirme un hueco en el cerebro y terminar de una vez mucho mejor que en la dentadura de un caimán. Quienes así suponen no conocen que un disparo a quemarropa me travezó la sien el día en que tuve uso de razón, vestido de cowboy, delante de una pequeña cámara que captó la imagen para la eternidad. Todavía aquella foto debe andar por un rincón olvidado.

Ese día murió mi primera ingenuidad. Y sobre mi cuerpo diminuto comenzó a nacer un ser contradictorio. He llegado hasta el presente con mis ojos cansados de buscar una moneda perdida.

La muerte es una sombra. Sabe perseguirme. A veces no la veo, pero está ahí, presente como buena dentellada, riendo a más no poder. Se burla al verme resistir, cruzar de un año a otro con similares creencias y aferrado a mi voluntad de mantenerme vivo frente a una pantalla, rellenando páginas.

Con esos estigmas he llegado hasta el presente tratando de aprehender lo que descubro. Nada material. Colecciono pensamientos, ideas que respeto aunque no comparto, puntos de vista contradictorios, libros y personajes singulares. Todavía hago votos en favor de mi memoria porque, gracias a ella, los momentos de lucidez me obligan a pensar en aquel niño que se quitó la vida en el césped cercano de mi casa, vestido de cowboy, con una pistola de juguete para dar paso a un ser que ha descubierto la inoperancia de las ideologías

Por suerte, he conocido a gente buena y mala. El ego, la envidia y el celo me resbalan por la piel. He vuelto a nacer como quien cae de un avión sin paracaídas y llega a una selva virgen y no puede avanzar por ella sin antes abrir trocha con sus propios sueños y conciencias.

Un gran amigo llegó hace días de España. Me obsequió el libro “Verdades a la cara”, de Pablo Iglesias. Se lo pedí a pesar de que no comparto la ideología del autor, ni sus puntos de vista sobre el ejercicio del poder. Él tampoco estaría de acuerdo con la forma poco pragmática en que salgo todos los días de mi casa a enfrentar una jornada laboral en un oficio que no me es ajeno, aunque muchos colegas se arrepientan de haberlo estudiado. He leído a Pablo Iglesias, igual que en otros tiempos lo hice con Marx, Engels y Lenin, entre otros clásicos y contemporáneos. Conozco algunos de sus libros y su formación en la Universidad Complutense de Madrid, donde hoy es profesor. Pablo Iglesias es inteligente y culto, pero se cree el renovador de la ultra izquierda. No le teme a la polémica. Se cuela por el ojo de una aguja. Por algo llego a Vicepresidente Segundo del Gobierno de España.

Con esto quiero decir que no acostumbro a limitar mis lecturas. Aprendo de cada obra que leo porque por mal traducida que esté, o por lo contradictorio de su contenido, siempre encuentro algún episodio, o alguna frase célebre que subrayo y reviso tiempo después para referirla, para bien o para mal. Desde mi juventud universitaria amé las librerías . Lo hice con la ingenuidad propia del deslumbrado. A veces salía de ellas con algún libro escondido debajo de mi camisa, recitando la idílica frase de José Martí: “Quien roba un libro, no es ladrón”.

Cuando salí de Cuba, dejé una biblioteca de más de cinco mil libros, leídos y subrayados cai todos. Entre estos sobresalía la colección de premios Nobel impresos en papel biblia. Muchos los procuraba en un establecimiento de texos usados cercano a la uni donde estudiaba. Era un pequeño espacio privado, abierto al público a lo largo de un estrecho pasillo del hogar de su propietario. Poco a poco se fue volviendo un sitio concurrido. Escritores y buenos lectores acudían en busca de textos desaparecidos del mapa comercial. Allí encontré rarezas jamás imaginadas junto a obras de autores prohibidos. El propietario no los exhibía todos. Llevaba a sus clientes preferidos a la trastienda donde yacían aquellos tesoros literarios, muchos de los cuales oculté entre mis cuadernos de clase para evitar miradas indiscretas. Como mis bolsillos lucían aberturas propias de mi edad, el dueño me apartaba ciertos tomos para buscarlos cuando hiciera efectivo el pago. En aquel sitio encontré obras de mundos contraídos, personajes invisibles, fortunas raras e historias de amor de todas las calañas. En ese pequeño espacio cubano comenzó mi perdición.

Los libros fueron culpables de arrimarme a causas perdidas. Me desviaban de lo que una vez consideré como mi mundo.

Aprendí a mezclar conocimientos y esa rara intuición por lo maldito me llevó a leer a todo tipo de autores y a sonreír ante mi amigo español cuando se tomó la molestia de regalarme el más reciente libro de Pablo Iglesias para subrayar en él ideas aguerridas, imposibles para un mundo que él quisiera cambiar aunque su hechura sea a imagen y semejanza del bien y el mal. Y que conste, el periodismo sigue siendo la razón de vida de muchos quijotes.