La delación premiada: ¿Trato o truco?

La doctrina legal francesa define las pruebas como “los diversos procedimientos empleados para convencer al juez”, y asimismo como “todo lo que persuade al espíritu de la verdad”. En este sentido en el ámbito y práctica del derecho procesal las pruebas están sometidas a un orden de importancia las que por su propia naturaleza y carácter unas predominan sobre las otras.

En ese sentido, dentro de este particular aspecto procesal ha surgido en nuestra práctica jurídica penal el uso de la denominada “delación premiada”, que es utilizada en otros países y sistemas judiciales.

La delación “delatio” o denuncia en latín se define como la acción de poner en conocimiento de la autoridad un delito o falta, así como la identidad de la persona que lo ha cometido; de este modo se refiere también al viejo derecho premial romano, que recompensa a aquel que habiendo participado en los hechos facilita la tarea investigadora o probatoria a cambio de determinados beneficios; es por tanto el derecho penal premial, definido como el conjunto de instrumentos que facultan a los funcionarios judiciales a conceder rebajas de pena u otros beneficios similares, ante la efectiva colaboración de los delincuentes con la administración de justicia. En efecto, en el ejercicio, en la doctrina jurídica del derecho dominicano, y dentro de este marco, se aplica la delación premiada circunscrita a las esferas del derecho procesal penal, como “criterio de oportunidad”.

Como se aprecia, la delación premiada consiste en síntesis, en el acuerdo alcanzado con el Estado por el acusado o condenado por la comisión de un delito; por tanto, el Estado que es el titular del derecho a sancionar actuando por intermedio del ministerio público, a cambio de la confesión o la prestación de información relevante que le otorgan al presunto implicado ante la inminencia de su involucramiento en la investigación, le otorga al delator determinados beneficios que pueden consistir en la rebaja de la pena, o incluso su remisión total en los casos de colaboración, o en casos muy especiales en el retiro de la acusación contra éste, con el consiguiente sobreseimiento de la causa, y su consecuente exclusión del proceso penal.

Esta colaboración con la justicia, obedece en la práctica procesal a la necesidad de combatir la impunidad reinante en los procesos en los que no se ha podido identificar a los autores o partícipes, y romper el silencio que predomina en el proceso de investigación sirviendo además de instrumento de prevención de la comisión de aquellos delitos que tienden a producir un gran daño social. Como se aprecia, tres elementos fundamentales parecen justificarla: La necesidad de identificar a los autores o partícipes; romper el silencio que predomina en el proceso de investigación y finalmente servir de instrumento de prevención.

Ahora bien, la delación por su carácter transaccional dado su delicado perfil tiene que condicionar al delator al suministro de la veracidad y prueba de una delación efectiva ofrecida a cambio de una rebaja de la pena, del otorgamiento de la libertad provisional, o de una detención domiciliaria teniendo siempre en cuenta que su motivación más de las veces consiste en actos y declaraciones que sacrifican a otros imputados en procura de la impunidad del delator.

Desde la perspectiva del derecho constitucional, los diseños de justicia penal negociada han sido el resultado de pasar por reales pruebas de fuego, de forma significativa enfocada en los países donde operan los presupuestos tradicionales del derecho procesal, siempre sujetos a la irrestricta valoración del principio de legalidad, que sin lugar a dudas constituye el elemento fundamental de su utilización. Gracias a la figura de la delación, las personas que participen directa o indirectamente del acuerdo podrán agregarse a los programas de beneficios por colaboración, también llamados programas de clemencia o delación, como mecanismos óptimos en la lucha contra la corrupción y criminalidad. La experiencia internacional ha demostrado que el fortalecimiento de instrumentos como este resulta eficaz para la detección de carteles del crimen organizado y entramados de corrupción, en razón a que, mientras más expedita se hace la labor de la autoridad judicial penal, los condenados que están dispuestos a cartelizarse se vuelven más sofisticados en los medios que utilizan para el ocultamiento de su conducta ilegal.

Ahora bien, la delación si bien es cierto que es un método aceptado bajo las condiciones expresadas, no menos cierto es que al ser ofrecida por un inculpado también esta se encuentra en el límite de la credibilidad y en la mayoría de los casos rodeada de motivaciones personales que no tienen por propósito y fines la administración de justicia sino únicamente la de obtener en provecho personal perdones o liberalidades que en el caso contrario no se merecerían. De ahí que su veracidad debe y tiene que ser indefectiblemente comprobada por el ministerio público antes de toda inculpación contra aquel que se delata o de cuya responsabilidad penal se pretende comprometer; de no ser así, ¿Cuál sería el verdadero valor moral de una transacción de esta naturaleza llevada a cabo entre la autoridad que está negociando la delación con un delincuente confeso, cuya confesión puede no tener arraigo alguno o lo que es peor, fundamentada en un interés particular de venganza o arrebato? Son ciertamente preguntas que deben ser satisfactoriamente respondidas por el investigador antes de darle algún valor a esta particular confesión. La delación premiada a fin cuentas, no es más que el acuerdo o contrato convenido entre el delator y el ministerio público mediante el cual el delator se compromete a delatar y comprometer a los que fueron sus socios en la comisión del delito.

Ahora bien, la delación premiada debe tener carácter de excepción, entiéndase bien, y por demás no puede ser la columna que sostenga la acusación; su práctica o uso implica y comprende a nuestro entender un serio compromiso de la autoridad competente y en particular del ministerio público en la búsqueda de la verdad, puesto que, sobre la base de las informaciones recibidas en la delación premiada, este tiene y debe indefectiblemente que asumir el compromiso de comprobar con mayor profundidad y destreza en su investigación, los hechos y circunstancias contenidos en la delación; la veracidad y certeza del contenido de la delación como tal, no debe ser aceptada como buena y válida “a priori”; es necesario tomar siempre en cuenta que la misma es ofrecida por quién ha delinquido y que en circunstancias de pánico ante la inminente desesperación, sacrifica lo que fuere necesario a fin de asegurarse su supervivencia ante su inminente implicación en el crimen o delito delatado. El delator mal podría ser considerado como un héroe justiciero, independientemente de la contribución que haya aportado a la justicia. Esta no puede de ninguna forma sustituir la investigación misma y la consecuentemente búsqueda de la verdad.

Este artículo contó con la colaboración del Lic. Ramón V. Hidalgo