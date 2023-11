Joe Biden y Luis Abinader: entre oportunidades y retos, construyendo consentimiento

En el activismo constante de actores que entienden la inercia y el equilibrio como estados imposibles, escasamente útiles para su fin perseguido —el poder, dominar, prevalecer hasta donde las condiciones y normativas lo permitan— la política establece y revela sus claves más íntimas, y permite calibrar que sus actores —aún siendo los mismos— pueden parecer otros, al incorporar credos, doctrinas, paradigmas, ideologías y desempeños prestados o ajenos: rentables para definir unas identidades ajustadas a los tiempos y las urgencias, procedentes de ámbitos similares y contrarios pero adoptados siempre, necesaria e imperativamente, al influjo de las variaciones del posicionamiento coyuntural de sus figuras y organizaciones matrices en las preferencias de los sufragantes.

Siete presidentes, no dos, ocuparon este punto de identidad el pasado viernes 02 de noviembre, para definir y concertar el posicionamiento de sus intereses, visiones y urgencias en el espectro político que alrededor del mundo se teje desde la Sala Oval de la Casa Blanca. Lo hicieron antes de que al siguiente día (03) iniciara la Cumbre de Líderes de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), una iniciativa de la administración del presidente Joe Biden lanzada en el 2022, en cuya edición actual una docena de naciones del hemisferio occidental se reunieron con un presidente estadounidense que junto a sí hizo sentar a los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chavez Robles, y de Uruguay, Luis Lacalle Poy.

El foro fue Ágora que concertó a diez países latinoamericanos y a Cánada alrededor de la administración Biden, sin un tratado formal vinculante para establecer correspondencias y compromisos sociales, económicos y políticos ante sus respectivas audiencias, ciudadanías y sistemas jurídico-políticos.

En el acto inaugural del mismo, el señor Joe Biden expresó que “Hay una oportunidad para que la clase media y la clase trabajadora crezcan, para aumentar las posibilidades y reducir la desigualdad, para aprovechar el increíble potencial económico de las Américas y convertir el continente americano en la región económicamente más competitiva del mundo. Creo que está a nuestro alcance”, consideró, para prometer dotar de fondos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar iniciativas medioambientales (océanos y energéticas), tecnológicas (satélites), motivando la integración de los ejecutivos y naciones participantes en el tema migratorio, destacando la necesidad de “compartir” la responsabilidad a la hora de manejar los altos niveles de movimiento humano en la región. Agregó que “Debemos asegurarnos que las comunidades tengan los recursos que necesitan para poder cuidar de los migrantes”.

Tres candidatos presidenciales en situaciones distintas

A diferencia de los presidentes Biden y Boric de Chile, el presidente dominicano Luis Abinader goza de una cómoda simpatía y posicionamiento en la intensión de votos del electorado de su país. Las encuestas lo colocan puntero y algunas le aseguran un triunfo electoral inequívoco en primera vuelta.

A Gabriel Boric, presidente de Chile, patrocinar un intento de modificar la constitución chilena le ha restado aprobación, al punto que, al momento del encuentro en Washington, encuestas como Cadem le asignaron un 24% de aprobación y un 54% de desaprobación a tal iniciativa, respecto a la cual el 41% de chilenos favoreció continuar con la actual Ley de leyes. La erosión que ha sufrido es tal que la aprobación de su gestión y figura registró 31%, con un 63% desaprobándolos.

El caso del presidente Biden es parecido: su simpatía en el electorado estadounidense está varada en 41-42%, sumergida por 19 puntos a causa de la inconformidad de sus conciudadanos respecto a su tratamiento de los temas económico y migratorio durante su gestión, enmarcada en el lapsus retador para la gobernabilidad y la gobernanza globales marcado por la pandemia de la Covid-19 y sus consecuencias, la guerra ruso-ucraniana, la alta inflación, las medidas económicas restrictivas del circulante y, ahora, la guerra israelí-palestina. Sin embargo, pese a la opinión pública, los indicadores económicos estadounidenses de crecimiento interanual, empleos e ingresos domésticos son estables y, respecto al período pre-pandémico, muchos economistas consideran que ilustran la idea de un “aterrizaje suave”.

Ante tal percepción, el caso del presidente Biden podría estarse tornando preocupante entre los libertarios (equivalente estadounidense de “liberales”) de ese país. Tanto que podría estar empujando al presidente a una campaña más enfocada en los grupos étnicos, pese a que Nate Cohn, del periódico New York Times, dude que el señor Joe Biden esté débil en esas poblaciones; que esté “realmente luchando tanto entre los votantes no blancos, especialmente los votantes negros, como dicen las encuestas” porque, según ella, entre tales grupos “a un candidato presidencial demócrata no le ha ido tan mal como sugieren esas encuestas” que, sin embargo, recoge y refiere como señales “consistentes de erosión del apoyo negro e hispano a Biden” en el título de su artículo del 16 de septiembre pasado.

De ser así, estaríamos ante una baja consistente, registrada por demás en todas las franjas de análisis según revelan la infografía y métricas que acompañan la entrega: étnicos, género, edad, educación e ingreso. En este último “corte”, el declive de la aprobación a favor del presidente Biden aparece reiterada en quienes ganan desde menos de US$50 mil hasta US$100 mil al año: la gran mayoría nacional. Esto junto a que, según el titular con el cual Will Weissrt y Jill Colvin publican su artículo del pasado 1ro de noviembre en el periódico “American Press”: “Los votantes están escépticos ante la edad de Biden, pero los errores notables de Trump también corren el riesgo de atraer la atención no deseada”. Estos dos autores sustentan su opinión sobre la aprobación a favor del Presidente Biden que registró una encuesta de agosto. Según ellos, en esta se “encontró que el 77% de los adultos estadounidenses, incluyendo el 69% de los demócratas, veían a Biden como demasiado viejo para ser efectivo durante cuatro años más”. Para Trump, sin embargo, los resultados al respecto fueron: entre adultos, 51% y, entre los republicanos, sólo el 28%.

A pesar de esas afirmaciones, el clima parece no estar tan claro como se pretende ya que centros de monitoreo de preferencia política que promedian los resultados de las encuestas mirando la incidencia que en ellos ejercen los colegios electorales, registran números diferentes; tanto que plantean un empate técnico, como presentó ayer 04 de noviembre la “Valoración de favorabilidad en Estados Unidos de sus líderes políticos”. Esta asignó un 41.4% a Biden y un 44.4% a Trump, ambos con variaciones negativas iguales a 13.6% y 15.5%, respectivamente.

¿Son fiables las encuestas?

La pregunta parte de esos resultados tan contradictorios o, al menos, tan ostensiblemente diferentes.

Se sabe que las encuestas son una técnica de investigación de mercado en todas las áreas y que los políticos las usan intensivamente para calibrar las oportunidades derivadas de su percepción y valoración por la ciudadanía en determinados momentos.

Generalmente quedan próximas a los resultados y, cuando las franjas que describen las tasas de aprobación y rechazo de los candidatos y sus ejecutorias —desde abajo o desde arriba— son amplias, terminan acertando indefectiblemente.

Sin embargo, parece que el ritmo en que las ciudadanías cambian está incrementando al ritmo que el tiempo reduce y la productividad incrementa. También, sus desempeños e intereses, el grado en que inciden y participan en los procesos políticos. O la honestidad con la cual responden a sondeos y encuestas. Aspectos a considerar ante los sorprendentes e inesperados resultados arrojados por las recién celebradas elecciones (balotaje) presidenciales en Argentina. En estas, el candidato oficial Sergio Masa, ministro de economía de ese país y candidato a la presidencia por el partido Unión por la Patria, obtuvo 27.7% de votos cuando todas las encuestas lo daban por seguro ganador en primera vuelta. Su triunfo lo impidió una votación inesperada a favor de Javier Milei, de “La Libertad Avanza”, quien logró el 30% de los votos cuando las encuestas no le daban oportunidad. Ahora, Milei se perfila como el próximo presidente argentino al haber concertado, de inmediato, una alianza con Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), quien obtuvo el 23.85% de sufragios a su favor, constituyendo entre ambos una mayoría definitiva.

Sin embargo, ¿resultará así?

De modo que estos tres mandatarios, asistentes a este encuentro de la APEP, están en similares y diferentes situaciones políticas por lo que, quiérase o no, el encuentro ingresa a las escenas políticas estadounidense y latinoamericanas como espacio de validación de frente a los respectivos electorados y en medio de los procesos de competencia política cercanos y en desarrollo.

Para el señor Biden significa la posibilidad de convencer —y conquistar— a los votantes hispanos sobre el interés y voluntad del presidente candidato de acercarse más a la región, contribuyendo a la solución de los problemas mutuos, promoviendo el desarrollo, el bienestar y los negocios. Para los presidentes latinoamericanos, incluyendo al dominicano Luis Abinader, fue una oportunidad de presentar ante el electorado y los agentes económicos nacionales el apoyo y los vínculos que el ejecutivo mantiene con los Estados Unidos de América. En términos de la República Dominicana, con cerca de 2.081 millones de nacionales residiendo en los Estados Unidos, de cuyas manos el país recibió, de enero a septiembre 2023, el 85.5% de las remesas del período, esto es US$6,666.52 millones.

De tal modo, este encuentro de Biden y Abinader presentando las ofertas y solicitudes mutuas de mejores oportunidades, solidez de vínculos entre ambas naciones y compromiso de trabajar en ello es, en este momento pre-electoral, un atractivo caramelo político para los sufragantes y agentes económicos. Y, quiéranlo o no los amigos y los enemigos, los adversarios y los aliados, tiene el potencial de acreditar votos tangibles en las urnas.

Los mandatarios Gabriel Boric (Chile), Rodríguez Chaves (Costa Rica) Guillermo Lasso (Ecuador), Luis Abinader (República Dominicana), Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Dina Boluarte (Perú) dialogaron con Biden en la residencia presidencial el viernes 02 de noviembre antes de que iniciara la cumbre del día 03, a la cual también asistieron Gustavo Petro (Colombia), Justin Trudeau (Cánada) y Mia Mottley (Barbados). Panamá y México se hicieron representar por sus respectivos cancilleres.