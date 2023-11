Cuando me iban a cancelar en Listín Diario

Nasha Cruz llegó al Listín de la misma forma en que me llegaban a mi memoria los versos de Jorge Luis Borges. Es, lo que se dice, una muchacha alegre, inteligente y con personalidad propia. Al principio no me identifiqué con ella. No la tomaba en cuenta. Preferí interactuar con otras pasantes de su promoción. Intenté ignorarla por capricho inexplicable pero, con el paso del tiempo, comprendí el tamaño de mi error.

Días atrás, comenté en la redacción sobre una publicación internacional con encuestas sobre las carreras universitarias que hoy los jóvenes lamentan haberlas estudiado. Esas carreras no volverían a correrse por las aulas ante una nueva oportunidad de nacer. Como era de esperar, el primer lugar en las encuestas lo ocupaba el periodismo, con un 87 por ciento de rechazo. Los otros sitio no preferidos, hasta llegar al 100 por ciento, eran para la Educación, Humanidades y Sociales.

Ante esas cifras, algo le comenté a Nasha. Y le aseguré que, en mi caso, no me arrepentía de mi profesión. Volvería a estudiarla y a ejercerla, pero no como lo he hecho hasta ahora, sino como corresponsal de guerra, al estilo de Ernest Hemingway o Arturo Pérez-Reverte.

En 1990 asistí como corresponsal de Radio Habana Cuba a las elecciones presidenciales de República Dominicana. Fue el año en que Juan Bosch denunció el famoso “fraude colosal” en su contra. Antes de partir a Santo Domingo, la dirección de la emisora me entregó la debida documentación por escrito, la cual deposité, a mi llegada al país, en manos del poeta Abelardo Vicioso.

Para ese entonces, don Papo, como cariñosamente le decía, era Presidente del Comité de Amigos de Cuba, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y asesor cultural del fundador de esa organización política, Juan Bosch. Este la depositó en la Junta Central Electoral y de esa forma pude realizar mi trabajo. Me instalé en La Vega, ciudad natal de Bosch y donde operaba su “cuartel general”.

Como mi corresponsalía no era un pretexto para dispararle a nadie a quemarropa, me dediqué a escribir historias humanas, el ambiente pueblerino, así como de los enfrentamientos en la capital entre el oficialismo y la oposición. Por temor, muchos amigos se negaron a prestarme el teléfono casero para trasmitir mis crónicas en directo a La Habana. Solo una familia inolvidable me permitía cumplir con mi deber. De esa forma, durante seis meses se mantuvo mi espacio diario en la Revista de la Mañana de aquella emisora.

Fui corresponsal a medias, pero supe sobre cumplir. De vivir de nuevo, estaría en los campos de Ucrania, a fuego cruzado, entre balas y entuertos, con una pequeña cámara y mi mente abierta para grabar historias inolvidables. Aunque me ordenen regresar a Santo Domingo por mi inutilidad física para moverme entre misiles y balas. Ya me las arreglaría para infiltrarme en la primera línea de combate, por aire, mar o tierra. Odio la guerra. Deseo un mundo sin violencia. Pero soy periodista. Y mientras existan mentes obsoletas, la guerra es una absurda solución para los que viven todavía dentro de un pasado efímero.

Durante la breve ausencia de Miguel Franjul al frente del Listín Diario por razones que aquí no voy a detallar, el director de turno firmó dos veces mi carta de cancelación. Se la entregó a la secretaria administrativa de la redacción, para ponerla en conocimiento de la Gerencia General y proceder de inmediato a mi destitución.

Ella no lo hizo. Se dio cuenta de que la medida era más personal que profesional y guardó con celo aquella petición. A los pocos días, aquel señor, al ver que la medida en mi contra no se aplicaba, volvió a firmarla y la entregó a la secretaria con una orden tajante. Quiso la mala fortuna que una mañana después, el susodicho me llegar a la redacción como Pedro por mi casa, y de inmediato le cuestionó a la secretaria el motivo de su desobediencia. Ella le explicó:

“— Tramité la solicitud, pero no me han respondido aun” —le mentía. La segunda solicitud también se escondía entre sus folders.

Otra vez la suerte me favoreció porque la empresa no atendió aquel reclamo. Alguien comprendió mi utilidad laboral. Quien salía perdiendo con mi partida era la empresa.

Nadie es imprescindible. Si he permanecido 23 años de forma ininterrumpida en Listín Diario, no es motivo para la obtención de medallas, diplomas ni premios por mis esfuerzos profesionales que, en resumidas cuentas, han sido pocos frente a la gran labor cotidiana de mis colegas de profesión dentro del periódico. En todo ese tiempo solo he cumplido con mi deber. En cada momento he hecho lo debido. Miguel Franjul siempre ha confiado en mi gestión porque pudo descubrir mi poca vocación libertina y mi negativa a charlatán. No soy perfecto, ni me considero un “periodista de garra”, ni nada equivalente a la grandeza escritural. Escribo como puedo y lo que puedo.

Listín Diario ha resultado, hasta el presente, mi corresponsalía de guerra, el campo de batalla donde he librado todo tipo de combates en honor a la dominicanidad que represento y a la suerte de poder corresponder al cariño que me ha otorgado este país. Eso no se lo expresé a la joven colega Nasha Cruz. Pero sí estoy seguro de que esta es mi vocación profesional, aunque dudo mucho que pueda redactar noticias en cuevas o cavernas, oculto en trincheras. Ella sabrá comprenderme y excusarme. No busco otra cosa que la rendición de cuentas.