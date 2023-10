Los bárbaros a las puertas

La élite se regodea en el centro y desprecia a la periferia. Nada ha variado nunca, la realidad simplemente cambia de traje y de discurso; todo se mantiene estático, sobre todo el poder que ejerce el centro como atractor de los extremos; el deseo de llegar hasta él es el leitmotiv del ascensor social.

Marginados, 309,612 jóvenes entre 15 y 24 años ni estudian ni trabajan, según la Oficina Nacional de Estadísticas. De esos, el 63.4% no tiene formación de ningún tipo y apenas un 25.5% posee escolaridad primaria.

El cacareado crecimiento sostenido de cuatro décadas tiene un regalo envenenado: una desigualdad estructural perversa que se fundamenta en la negación de servicios básicos esenciales a buena parte de la población. Quienes estaban llamados a hacer algo, los que nos han gobernado durante los últimos 20 años, hicieron poco para mejorar la educación del pueblo, y ahí están las evaluaciones para desmentirlos.

Esos jóvenes que, motivados desde las redes sociales tomaron por asalto la Ciudad Colonial el pasado sábado y convirtieron a la vanidosa “Primera Ciudad del Nuevo Mundo” en un lupanar; un caos que no se salió totalmente de control porque no había una dirección política detrás (todavía); que les mostraron a los turistas la cara más escondida de nuestra miserable realidad; esos jóvenes no representan en lo absoluto a la inmensa mayoría de gente decente y de bien que sobreviven miserablemente en nuestros barrios; gente que trabaja, estudia y lucha por superarse honorablemente. No, ellos no los representan, pero ellos si son una funesta advertencia del futuro que como sociedad nos espera.

En realidad, más que acusarlos y condenarlos, deberíamos agradecerles que ocuparan la Zona y le estrujaran a la sociedad la forma en que los políticos los han condenado a vivir. Porque mientras el “teteo” sea en “La 42”, no pasa nada, allí sí que pueden hacer cualquier desmadre que quieran entre ellos, y algunos políticos hasta se atreverán a verlo como un “atractivo turístico”, pero si se salen de su gueto, cuidadito... que nos escandalizamos.

La soga cortará (si acaso) por el lado más fino, porque en la República de la Impunidad Dominicana, esa ha sido nuestra mayor desgracia. No habrá investigación —ni policial, ni del ministerio público—, a pesar de que la traza está ahí, porque el dinero siempre deja huellas, y las direcciones IP mucho más todavía. Nadie moverá un dedo y lo que habrá será silencio y complicidad, o, como mucho, otra comisión investigadora; porque muy fácil es hacer un show de mal gusto militarizando reactivamente la Ciudad Colonial, pero difícil es tomar el toro por los cuernos y llegar hasta las últimas consecuencias... esa tierra prometida que nadie nunca ha visto.

Roma no cayó en un día. Cuando Odoacro depuso a Rómulo Augusto en el 476, el imperio tenía más de 100 años muriendo. Los bárbaros fueron temidos, odiados, despreciados, ninguneados... pero el César de turno los cortejaba porque los necesitaba, y pocas veces hubo bárbaros a las puertas, y, cuando vinieron a darse cuenta, ya estaban dentro.