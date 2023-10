Los muertos preferidos

He aprendido la importancia de juntar palabras como si fueran hojuelas de maíz. Lo hago por deber. Las ordeno y no me dejo llevar por el entusiasmo.

Me dedicaba a aplaudir en actos públicos, a inclinar mi testa ante figuras cuestionables. A simular. A creer que el mundo necesitaba un cambio sin saber que el mundo primero se destruye antes que cambiar. La República Dominicana no solo me ayudó a reencontrarme, sino que puso ante mis ojos la importancia de hablar poco, y a veces, a no hablar. El silencio puede más que mil palabras.

En La Habana, esa metamorfosis no hubiera sido posible. Con mi juventud se marcharon mis ansias de bombardear la democracia. He cambiado para mi propia salud porque ya no temo conversar lo que me place, con quién me place, ni conocer gentes ni sitios singulares.

No dejo de leer el “Diario de Ana Frank”, los cuentos de Franz Kakfa, los relatos de Issac Bábel, las novelas de Amos Oz, ni disfrutar las cintas de Steven Spielberg, ni frecuentar una tienda cercana a la sede actual de Listín Diario llamada “Radiocentro” cuyo propietario es el cubano-judío Isaac Rudman. No me siento peor, sino distinto. Tal vez más sincero que antes.

Traigo en mi morral lo que transcurre en en el fondo de los mares, y mi mirada crece cuando se maltratan espaldas ajenas. Me he vuelto hijo de la levedad. Mi piel ha perdido su raigambre originaria cuando los rayos del sol comenzaron a curtirla. Sigo siendo observador, empecinado, caprichoso, arriesgado y metódico. Me encanta enseñar lo poco que conozco en un mundo donde todos juegan su propia verdad en busca de una redención que ni existe, ni existirá. Escribo. No integro, ni integraré partidos políticos. No busco pensiones ni favoritismos. Dentro de mí vibra un solo partido: yo mismo, y soy su único integrante. No pierdo mi tiempo en levantar la mano por algo que me hace perder mi tiempo. Sí hablo de pueblos que he visitado. De lo bueno y lo malo que veo a mi alrededor.

Celebro lo que vale la pena e invito a mis lectores a conocer experiencias antes de formarse juicios precipitados. Nadie me obliga a cambiar el abecedario por dudosas simpatías. He aprendido la importancia de juntar palabras como si fueran hojuelas de maíz. Lo hago por deber. Llamar al pan, pan tiene sus riesgos, pero quien desee un poco de respeto hacia los demás, tendrá que comenzar a hacerlo alguna vez porque las hormigas no se pueden extinguir y las fieras solo viven en la selva y ya acusan peligro de extinción.

Viajé a Israel antes de mi enfermedad. Fue en 2011. El entonces embajador Moshe Marco Sermoneta me invitó a un encuentro de periodistas latinoamericanos en su país. Antes de esa fecha, poco sabía de Israel. En Cuba lo comparaban con un monstruo de siete cabezas dispuesto a devorar plenitudes y ensueños. Pero allí no vive pueblo asesino.

Los israelitas han levantado el museo mayor para honrar a sus muertos. Fotos, datos, apuntes y objetos se integran en aquel mausoleo inolvidable. En Jerusalén abre sus puertas un museo de cine impresionante. En Tel Aviv, a orillas del Mar Mediterráneo, funciona cada noche el restaurante-centro cultural Nagala´s Center donde empleados, actores y chefs son sordo-ciegos y mudos, todos buenos amigos que no solo ofrecen un menú involvidable, sino un espectáculo emocionante.

Israel es humilde, generoso, educado, emprendedor, laborioso, inteligente, colaborador, sonriente y próspero. Pero sabe rugir cuando lo provocan. Quienes allí viven, están en lo suyo, y se abren al viajero, ya sea palestino, latino, ruso o norteamericano. No hablo del gobierno, no porque lo desdeñe, sino, porque el político soy yo mismo y no me sumo a ninguna ideología obsoleta.

Algo me llamó la atención de mi visita. No me encerraron en una habitación a ensartarme maravillas. Salí a la calle y no con espías detrás. Conocí gentes valiosas, formas de vida. Compartí en lugares públicos y privados; en si- de variada casta. Playas, comercios y centros culturales e históricos me abrieron sus puertas. No era un curioso con doble moral, buscador de fisuras sociales que no existen.

Vi músicos y cineastas israelitas darse la mano con sus colegas palestinos e intercambiar planes profesionales. Van y vienen de un país a otro porque no cultivan fronteras, ni aires de superioridad.

A lo largo de su historia, Israel ha sido expulsado de sus tierras por motivos religiosos. Humillado por turcos, musulmanes, césares y fascistas. Si ha sobrevivido, no ha sido gracias a la bienaventuranza, sino por su capacidad de resistir, aun en peores circunstancias. Hoy le achacan culpas ajenas, religiosas.

El mundo es mundo y cada quien lo mira desde su propia óptica. Conocí a Pablo Utin, emigrante argentino y director de la Cinemateca de Israel. Es mi amigo. Allí ha renacido como intelectual y ser humano. Sabe que en cualquier momento la muerte lo podría separar de sus raíses judías. Pero no teme. Lo suyo es el cine y allí crece. Amos Oz es un gran escritor que me ha enseñado en su obra el amor de un país que trata de crecer por sus propios valores. Todavía disfruto los relatos de Isacc Bábel e Ilia Ehrenburg.

Israel tiene virtudes y defectos, pero cosecha gentes de bien que merecen respeto. Los conflictos me son ajenos, incluso si los rusos asesinan a mis hijos como lo hacen en Ucrania. Siempre habrá invasiones, muertos y exterminios. Ese es el mundo en que vivimos. Lo demás es utopía. No tengo “muertos preferidos”. Sueño con algo imposible: los aires de violencia debieran ser cantos de luz.

Siempre existirán puntos de vista encontrados. No por ello somos mejores o peores. No soy pichón de verdugo, ni tampoco marioneta. Continúo creyendo en Israel como modelo de país con hombres y mujeres y niños que enriquecen el género humano. Saben defenderse. Hombres buenos o peores, como en todas partes. No lo dice un servidor, sino Isaac Babel, Iliá Ehrenburg, David Grossman, Pablo Utin, Amos Oz y millones de seres que asisten al Nagala´s Center cada noche a respirar los aires de obras inmortales, a orillas del Mar Mediterráneo, con actores, chefs y empleados ciegos, sordos y mundos.