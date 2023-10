Más sobre la historia

Thomas Carlyle en The French Revolution (Libro VII, Capítulo V) refiriéndose a Maillard, Stanislas-Marie uno de los primeros héroes populares de la Revolución Francesa, expresa: “Remarkable Maillard, if fame were not an accident, and History a distillation of Rumour, how remarkable wert thou! que traducido significa: “Si la fama no fuera un accidente, y la historia una destilación de rumor, ¡qué notable fuiste!”.

Esto quiere decir en un lenguaje llano que la historia vendría a ser una “destilación del chismorreo”. Pero más que esto, cuando los materiales y las fuentes de la historia se presentan para dar un testimonio que depende de la propia posición de familiaridad que lo une al historiador con el personaje histórico, que justificándolo denigra a unos para exaltarlo, el documento se convierte en inicuo, y el testimonio pasa a ocupar el lugar de un pasquín, no por el anonimato del que carece, sino del resentimiento que destila.

La historia hay que verla como un todo orgánico, no tratar a través de estos asuntos particulares, forzando los hechos históricos, y a la vez planteando soluciones al olvido para que haya según expresa Adam Schaff en Historia y verdad (Barcelona: Editorial Crítica, 1983, pp. 113-114) un “juicio, proposición o conocimiento verdadero”.

En particular, en la ciencia de la historia según Schaff, para que haya un juicio verdadero el “juicio debe concordar con el objeto real”, aspecto, que fiel a la tesis del historicismo, consiste en mostrar los hechos como realmente sucedieron, y no una historiografía que renquea de tanto subvertirla.