Campaña estéril

Seguimos trabajando y orando para que la campaña política se desarrolle en el marco del respeto y en la presentación de propuestas que sean necesarias y urgentes para el país, no en el ataque estéril. Los ataques en política hacen daños siempre, y por eso precisamente son estériles, no dan fruto, hacen que la población no crea en los políticos, porque se destruyen mutuamente.

Cuando no se está de acuerdo con una persona no hay que atacarla ni destruirla. Evitemos las campañas políticas que son solo ataques.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.