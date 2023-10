Justicia tardía es justicia denegada

Las vías de derecho no son más que los medios que la ley pone a nuestro alcance para defender, preservar y ejercer nuestros derechos fundamentales ante los tribunales de justicia. Cuando nos involucramos en la lectura de las normas que las establecen y regulan, se advierte que estas han sido sabiamente concebidas y redactadas con claros objetivos y con fines de administrar justicia, sin embargo en la práctica judicial, la creatividad y la inventiva de la interpretación desmedida, sin límites y antojadiza pero con claros desprópositos y objetivos, en lugar de aparecer como limpias autopistas diseñadas para facilitar su acceso, estas se convierten en peligrosas y mortales curvas con lamentables y trágicas consecuencias que producen injustificadas dilaciones de los procesos judiciales. Cuantas y tantas veces hemos escuchado interpretaciones de la norma amparadas de una creatividad que espanta y retumba en el ámbito de la sinrazón y la ilogisidad expresadas con una autoridad y empeño tal, que confunden al más avezado interlocutor; que se dirá pues de aquel que es ajeno a estos intríngulis legales y que sufre en carne propia tales maniobras.

Nada humano es perfecto, mucho menos el sistema judicial; constan sobradamente los denodados esfuerzos de nuestro más alto tribunal de justicia para mejorar y perfeccionar el sistema y sus indiscutibles avances y logros, pero tal parece que aún con estos avances para la administración de una verdadera justicia, el tiempo del imputado preso preventivamente no cuenta ni preocupa; prueba de ello son los interminables procesos judiciales objeto de incidentes e interpretaciones ligeras, antojadizas e inoportunas promovidas por quienes tienen la obligación y la encomienda de preservar el derecho del imputado. Cualquier pedido motiva su aplazamiento: La falta de notificación de un acto procesal, el depósito de nueva documentación, los medios de inadmisión empujados a la fuerza sometidos a la consideración del juzgador, constituyen entre otras muchas otras vanales excusas para soportar la solicitud de la temible prórroga para extender y aplazar una y otra vez el proceso, y mientras tanto el imputado, amparado por la presunción constitucional de inocencia, sigue preso. Expresa un reconocido autor sobre el tema de la prisión preventiva lo siguiente: “La generalización del uso de la prisión preventiva es absolutamente inaceptable, pues conculca la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. Deben evitarse los denominados efectos perversos que puede ocasionar la medida de prisión preventiva”.

En nuestra jerga procesal se dice que “justicia retardada es justicia denegada”, justa y acertada definición de que la administración de justicia si bien es cierto que no debe ser comprimida, mucho menos dilatada injustificadamente mediante técnicas procesales que procuran hacer interminables asuntos que en buen derecho pueden y deben ser resueltos con inmediatez, como es la prisión preventiva.

El ejercicio de las vías de derecho manipuladas y en procura de esos fines se compara con un arma de fuego cargada con la que se realizan ademanes y amenazas; estas hieren o matan físicamente, o producen incapacidades físicas; del mismo modo la manipulación de las vías de derecho contra el ejercicio del derecho mismo, matan y destruyen reputaciones, familias, provocan situaciones muchas veces irreversibles, creando un estigma muy dificil sino imposible de borrar en la persona y en la sociedad; son daños que perduran hasta por generaciones.

La Escuela Nacional de la Magistratura, encargada de la formación de fiscales y jueces expresa respecto de los primeros: Cuando el fiscal investiga la posible realización de un hecho delictivo debe hacerlo objetivamente. Buscando siempre la verdad. Debe hacerlo como si se tratara de su hijo, su padre o algún familiar cercano” y respecto del segundo: El juez bajo el nuevo sistema tiene que ser figura totalmente neutral e imparcial, al menos objetiva”. Palabras al viento debo añadir, con justificada razón.

Crease o no, el acusador con mas frecuencia de la que podría esperarse, parece preferir la imagen del implacable e imperturbable verdugo antes de sobreponer a esta su objetividad en procura de que se haga cumplir la justicia; es la actitud que al parecer complace más al auditorio que le sigue al menos por el momento. No solo se dice, sino que se sabe que nuestras cárceles son depósitos de desechos humanos, todas superpobladas y que más de la mayoría de los detenidos son presos preventivos. Pongamos fin a esta despeciable práctica desconocedora de la dignidad humana, la ley y la justicia tienen que ser la regla y no la excepción.