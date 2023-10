Esos jarrones chinos...

Aquí para retirarse hay que morirse, no hay lugar a renuncias, porque los viejos robles sólo desaparecen cuando son alcanzados por un rayo. En el paroxismo, no es que no haya sentido de la historia, es que ni siquiera lo hay del ridículo. Quienes durante décadas adversaron a Balaguer y criticaron su obsesión por el poder, hoy sólo aspiran —tanto en el gobierno como en la oposición— a permanecer en él hasta su último aliento.

Será en España, al decir de Felipe González, que los expresidentes se convierten en jarrones chinos, donde “se suponen que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes...”, porque aquí, ni en sueños. La historia política de los últimos 30 años se resume en la biografía de tres personas, y las tres están vivas y siguen incidiendo. Con Hipólito fuera de liza y Danilo castrado constitucionalmente, Leonel corre sólo... y aún le faltan carreras.

Desde el día que se anunció la “Alianza Rescate RD” el litoral opositor ha estado viviendo un ciclo expansivo/contractivo entre las aspiraciones y la realidad; entre el discurso y los hechos. Contra la alianza atentan los generales que saldrán perjudicados, pero de coroneles hacia abajo todos saben que no hay opción posible sin ella, y que, en algunos casos, de eso dependerá la supervivencia de muchos liderazgos locales, en un país donde la política sigue siendo el ascensor social por excelencia.

Lo que se está gestando, más que alianza, es una reconfiguración del litoral opositor. Para Leonel, lo único que está en juego es el poder, y, para lograrlo, tiene que consolidar su rol de jefe opositor de manera exclusiva como requisito previo del asalto al poder. En el camino hay resistencias basadas en egos, envidia, resentimientos y rencores, que no en temores, pues en el litoral boschista reconocen que Fernández no guarda odio en su corazón y se delecta en prodigar nobleza.

Aquí lo que se discute es la absorción total de un partido por otro... habrá que ver lo de la marca, la bandera y los símbolos, pero una foto de Bosch anulará cualquier duda o resquemor en cuanto a la forma, sin importar en cuál partido se encuentre la pared donde esté colgada.

Más que alianza es reencuentro, fusión, unidad... y sumisión total a un líder mesiánico acostumbrado a cruzar el Sinaí tantas veces como sea necesario y a sacar agua de la roca.

La dinámica es imparable, Leonel actúa como un agujero negro que absorbe todos los liderazgos del PLD y no parará hasta crear un ente único... el problema es el jarrón chino, aunque, como también dijo Felipe: “todos albergan la secreta esperanza de que, por fin, algún día un niño travieso le dé un codazo y lo haga añicos”.