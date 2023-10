Pasarás por mi vida sin saber que pasaste

América Latina es un continente emotivo. “Con tantos golpes que le dio la vida” y todavía sigue pensando que los problemas del mundo se solucionan con una dosis de buena poesía.

Tal vez por ello tenemos pocos premios Nobel, porque la Academia Sueca de hoy coquetea con Europa y se da golpes en el pecho con autores convencionales carentes de inmensidad, sorteados entre ideologías y estratos sociales. Para ella poco importa el inmenso legado cultural del nuevo mundo y su impronta poética. América Latina solo recibe migajas cuando alguien se acuerda que el sol no solo se oculta en amaneceres nublados.

América Latina no ha tenido guerras mundiales, pero sí muchas invasiones, robos, humillaciones y raciones de temor por los fantasmas. Con la piel reseca y la frustración por haber llegado tarde al reparto del mundo, el viejo continente la ha tratado como plato de segunda mesa. Ha logrado tapar el sol con un dedo.

Somos un subcontinente de poetas: Grandes, medianos o pequeños, pero poetas de verdad, de esos que no pintan hojas de papel con palabras encumbradas, rosas amarillas o facilismos torpes. Creamos movimientos literarios de vanguardia innovadores del discurso cultural. En fin, no tenemos culpa de los males ajenos, pues con los nuestos, basta y sobra. Eso sí, nos subestiman.

José Ángel Buesa (Cruces, Las Villas, Cuba 1910- Santo Domingo, 1982) es el poeta del amor triunfante. Cubano de pies a cabeza, emigró a la República Dominicana donde vivió, murió y escribió, junto a guiones de radionovelas, su poesía ejemplar. Su gran cultura y su granito de arena en favor de honrar y contribuir al buen gusto de los dominicanos fue un regalo a Quisqueya de su patria natal.

Su lenguaje poético jamás se apartó de un tardío romanticismo insular. Pero no le hizo falta.

Ha sido el único escritor que ha vendido más de dos millones de copias de sus libros de versos, un record que nadie hasta el presente ha podido llegar a él.

Sin embargo, Buesa no fue rico. Aprendió a sobrevivr de sus ingresos laborales. Joaquín Balaguer lo trajo al país. Envió un emisario con una oferta irresistible: Un empleo fijo, salario modesto y una casita sin lujos. Aquí se enamoró de la Ciudad Corazón por su parecido a Santiago de Cuba.

Vino con su última esposa, la actriz Juana Ávila Cantú, mexicana por más señas, y procreó al hijo varón de su último matrimonio, quien lleva su mismo nombre.

Se rodeó de importantes amistades que lo ayudaron a emigrar a la capital con un trabajo digno. Siempre sobrevió con su familia con sus propios ingresos. Fue redactor primero y director después de la revista de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, “Aula”, en la que introdujo importantes aportes de forma y contenido. Allí publicó varios ensayos que debieran ser antologados para su disfrute por las nuevas generaciones.

Los jueves en la noche, su hogar era el centro de Tertulias integradas por sus amigos Mariano Lebrón Saviñón y Alberto Baeza Flores, entre otros.

En 1976, y en ocasión de conmemorarse el centenario de la muerte de Juan Pablo Duarte, se convocó un concurso de poesía para homenajear tan importante efeméride.

José Ángel Buesa participó en ese evento con un extenso canto, considerado como uno de los mejores textos épicos de la historia literaria nacional. Y no es raro que su autor fuera cubano.

República Dominicana era para Buesa no solo su segunda patria, sino la gran mitad de su corazón. El poeta concluyó aquel texto con versos proféticos:

“Hermano de Martí, Juan Pablo Duarte”.

En aquel concurso, el “Canto a Duarte”, obtuvo el segundo lugar. Según refiere el hijo del bardo, el texto no mereció el primer premio por razones extraliterarias: un cubano no podía alzarse con el mayor pergamino en un evento convocado en Santo Domingo en homenaje al padre de la patria, por encima de un dominicano.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el texto del primer lugar, casi ni se recuerda, mientras el “Canto a Duarte”, de José Ángel Buesa, es referencia obligada a la hora de hablar de los mejores versos dedicados al patricio.

Mi exilio en Santo Domingo se inició siete años después de su muerte. Mi gran amigo y hermano Abelardo Llerandi me llevó a rastrear su memoria. Por suerte, su viuda y su hijo sobrevivían a duras penas en la primera planta de un edificio en la barriada de Gascue, colindante con la antigua embajada de Cuba en la República Dominicana, los entreviste con ayuda de Mariel Acuña. Mariano Lebrón Saviñón también me aportó su testimonio y me puso en contacto con su amigo residente en Puerto Rico, el poeta cubano Luis Mario, de quien tuve el honor de difundir un ensayo sobre su obra.

Colaboradores cercanos al expresidente Joaquín Balaguer también me ayudaron a reconstruir su historia. Sin embargo, me faltaba algo muy personal, su día a día, aquellas jornadas donde la poesía lo llevaba a embrujar las calles de Santo Domingo. Su compañero de parranda, Luis Nápoles, había fallecido, pero su viuda me recibió con esmerada educación para conversar acerca de sus recuertos. Sin embargo, cuando le mencioné el nombre de José Ángel Buesa, casi me echa de su casa. Llerandi, quien me acompañaba aún no se explica la mutación de aquella mujer cuando le pregunté por las aventuras nocturnas de su esposo con el gran poeta cubano. Sus ojos hablaron y en ellos descubrí su resignación ante la gran fama de Buesa entre las huestes femeninas.