Los océanos habitan en las miradas del ángel

A Laura Zahand y a los niños especiales del mundo.

Llegas e invade los ojos tu proclama verde amarillenta. Con cada haz despliegas esa mirada tuya sin que el destino pueda imponerle final. No adónde esas pupilas dialogaron conmigo o si estuve ausente; o te camuflaste entre los verdores de un sueño imposible de retener. Es que apacible es el color del océano. Me guarezco en él y pernoto en su noche diurna, de luna y de sol. Atando su principio a su fin me aferro a tu mano y fascinado recorro las corrientes de las aguas: diccionarios líquido de palabras perdidas. Su lenguaje es el silencio y en él la mansedumbre florece, la ternura meciéndose. Recuesta su aliento en tu candidez ignorante de mundo y terror. Sin saber de iras, merodeando iris y lenguas, tus dedos tocan tu piel, trazando rutas hacia las plumas. Digo suavidad lenta, declarada estación de gestos tuyos. Tetra silábica afirmación de tu voz: mi nombre es aura. Lo pronuncian tus dedos recorriendo tu cuello. Lo escriben con una grafía de golpecitos pequeños y saltos gentiles. Emerges del día. Y naces nueva vez. Despierta. Luz y candor. Te encuentro y se producen los abrazos, posicionando las miradas triunfales frente a victorias vencidas y olvidadas. Lo que piensas escapa, no hay entorno que lo determine ni perímetro capaz de fijarle coordenadas. Navegas libre y sin rumbo. Con la cabeza inclinada describes la ruta de las exigencias íntimas. Tu secreto. Entre tantas disfunciones parecerías ausente. Quizás que te has ido. O empezado a recorrer tus interminables recuerdos. (Ignoro dónde estás cuando permaneces conmigo. Tu mano en la mía. Pisas los peldaños con esa pausa sonriente que haces contando, para mirarme y reír, para que al mirarte, ría). Hay tantos mundos aquí, universos girando, desconocidos, cuando estás a mi lado. Tanto que quiero conocer y comprender, sin poder. Sólo lo intuyo como defino tu presencia con palabras felices. De que hayas llegado, viajando en la aventura prometida del viento. Desde esa ausencia que obliga a preguntar ¿a dónde habías ido? ¿A dónde vas cuando sin hablar miras? Quiero saber del turquesa que se hace esmeralda en el misterio de las alternancias cromáticas de tus ojos. Digo el lugar de tu paz. De tu absoluta paz. De tu inalterable sonrisa. Ellas liberan tus dientes de leche a pesar de tu edad. Y tus inequívocas afirmaciones rotundas. Al pensar en ellos postulo la mirada corpórea de los ángeles y la luminosidad de las aguas. Que los océanos viven en las miradas suyas. Cuando en tus gestos, en la existencia práctica de lo gentil. Es que hay tanto de angelical en tu diminuta existencia. Tanta pureza en esa forma tuya de decir existo, soy un ser especial. Quedo abrumado cuando me absorben tus ojos. Todos los océanos vienen a incrustarse en tu forma de mirar. Llevándote de la mano me conduzco a ese remanso. ¿Existirás como un destino que pueda cantar? Quizás lo eres y quizás lo ignoro. Tal vez llegaste para que recuerde que en este tiempo el argonauta se ofrenda a las aguas y los marineros olvidaron los puertos. ¿Es por eso que tanto verde azul brota de ti? Y en las mañanas, ¿tanto iris tuyo se ahoga en la luz?