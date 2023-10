“Innovación política”

La República Dominicana en estos momentos se está preparando para un nuevo proceso electoral programado para el próximo año 2024, donde se definirán todos los cargos importantes del Estado. Como en todas las contiendas, la Junta Central Electoral tiene una participación imprescindible y en esta etapa de organización viene realizando varios estudios de campo, como lo es el reciente que posiciona a la juventud como el voto decisivo para definir los comicios.

El padrón electoral registró a 1,311,679 jóvenes de entre 18 a 25 años y 899,144 de 25 a 30 años. Juntos suman 2, 210,823 electores con edades de entre 18 y 30 años, un aspecto muy crucial. Los resultados de este indicador son muy reflejan la gran oportunidad que tenemos nosotros, las nuevas generaciones, para optar por propuestas innovadoras, dejando a un lado los discursos políticos tradicionales.

Obviando las estadísticas y analizando un poco el panorama político real, estoy seguro de que no he sido el único en percibir una proliferación repentina de jóvenes aspirantes. Es increíble como hombres y mujeres entre un marco de 18 a 25 años han dado el salto al mundo político, esto parece como introducirnos en “un viaje a través del tiempo”, lo que me genera algunas dudas. ¿Tiene un joven que aún no ha culminado los estudios universitarios la capacidad de aportar un accionar positivo a la gestión gubernamental?

Soy de los que piensa que sí, no hay duda alguna sobre esto. Sin embargo, lo que me preocupa es la ausencia de iniciativas diferentes en los discursos de la mayoría de estas jóvenes precandidaturas. Más que nada, desde la lejanía, pareciera como si persiguieran el camino fácil para obtener poder y dinero. Esperemos que esa no sea la razón y lo únicamente sean las ganas inexpertas de contribuir al desarrollo de la sociedad dominicana. Esperemos…