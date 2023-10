La vida en rojo

San Cristóbal no es solo tierra de corruptos. Allí vive un pueblo sencillo y laborioso donde nacieron varias de las expasantes del Listín que admiro, respeto y considero. Son muchachas que abrieron su mente al conocimiento y hoy son profesionales dignas, meritorias.

A cada rato converso, en son de broma, con dos sancristobalenses de las tantas cuyos nombres poseo en mi libreta de apuntes gloriosos: Carolina Pichardo y Yasmel Corporán. Carolina fue becada por la Universidad de Birkbeck, en Londres, fue practicante de la BBC y hoy dirige el Departamento de Investigación de la Redacción Central del Listin Diario. Yasmel Corporán, quien ya no labora en el Listín, espera paciente iniciar su maestría en España. Fue la segunda al mando del Departamento que dirige Carolina y todos los días le demostraba mi afecto con chistes y comentarios del mundo a nuestro alrededor. Nos burlamos de los “personajes peculiares” que habitan o habitaron en el San Cristóbal de hoy, y nos reímos de la timidez y la falta de luz larga de otros avispados que pululan por esas calles de Dios. Ángel García no nació en San Cristóbal, pero pasó varias semanas investigando sobre un grupo de niños dedicados al saber. Preferían leer y escribir antes que andar tiguereando por las calles. Con esa investigación, obtuvo un Segundo Premio en el concurso de periodismo “Rafael Herrera” de Funglode y fue publicada en un tomo que se encuentra en las bibliotecas del país. Con Ángel converso todas las semanas y no precisamente sobre el estado tiempo.

Kathia Hernández, al terminar su pasantía, fundó su propio periódico y hoy, además del periodismo ciudadano, es madre de familia y un ejemplo para su comunidad. Nadelyn Franco me ha invitado varias veces a su casa. Al terminar su pasantía integró varios organismos, aunque en su sangre corre vocación emprendedora. Hoy hace una especialidad en Colombia. Me escribe con cierta regularidad e intenta hacerme feliz. Vianny Solano vivió en Haina al igual que Melbin Gómez. Durante su estancia en Listín Diario fue algo más que una simple pasante. Juntos recreamos historias inolvidables. Ya me ha dado por incorregible. Al enterarme que anda por Induban al frente del equipo de prensa, soy feliz .

Génesis Furcal de la generación 18 es el nuevo rostro de San Cristóbal. Callada, discreta, encarna ese tipo de periodista que no se detiene ante nada. Pregunta, indaga, va preparada al combate en la calle. Maneja la internet y sabe teclear. Es el tipo de luchadora por lo que quiere.

Si he recordado a algunas y algunos de las y los profesionales nativos o vinculados a San Cristóbal reconocidos por su pasantía en Listín Diario durante estos inolvidables 18 años, no solo ha sido por el cariño que siento por ellas y ellos. Todos tuvieron que madrugar y someterse a las prerrogativas de un transporte público deficiente, medalaganario, conflictivo, con lluvias, tormentas, asaltos y a prueba de accidentes para llegar a tiempo a su trabajo y, luego, volver a casa después de concluir dos jornadas: laboral y estudiantil.

También fue díficil para las expasantes Alicia Soto y Susy Tejeda asistir desde Baní todos los días al Listín limpias, arregladas y bien vestidas de acuerdo a sus posibilidades, en medio de carreteras atestadas de pasajeros, soportando olores, baches, empujadera, sudor, y otros carismas, junto al insoportable tiempo de espera, a veces enº matorrales o carreteras desgastadas.

Leoncio Peralta no es solo un maestro del periodismo, sino un amigo que ganó prestigio y simpatías ante los que tuvimos la suerte de conocerlo. Si alguien apadrinó como sus hijos a los pasantes del Listín en Santiago de los Caballeros, fue él. Sin su ayuda, el programa no hubiese funcionado tal y como se previó. Conté con su colaboración y apoyo desinteresado para la formación de aquellos muchachos que llegaban al pequeño espacio de la redacción provincial. Entonces, mis posibilidades viajeras me permitían seguirlos de cerca, acosarlos de consejos profesionales, muchas veces no recibidos por donde debían: las universidades.

En la era Digital, mis viajes a Santiago desparecieron y con la llegada del Covid-19, más. Con el paso del tiempo admiré a Marielus Duluc, Juana Cabrera, Ámbar Mena, Ysleni García, Marlenis Collado, Inmaculada Arcena, María de los Ángeles Jiménez, María Tejada, Onelfi Pouriet y Lenin Rodríguez, entre muchos otros, incluyendo los actuales. Ashley Martínez y Marvin Beltré. A Grecia Gómez le saco su pastel aparte al igual que a Deriseé de León. Viajar todos los días desde Puerto Plata a Santiago cuando no existía la circunvalación, y las carreteras eran “polvo enamorado”. Igual sucedió con Yesenia De Moya, Dahiana Vásquez, Odette Zaldívar y otras veganas que se unierom a las filas del Listín en una pasantía inolvidable.

Ella y ellos, me han ido transformando en lo que soy. Es cierto que muchas veces subí el tono. Se me fue la mano. Mis expectativas no siempre fueron justas. A veces entro y salgo del periódico cuando menos lo esperan; alzo la voz, bajo el tono, me transformo en una esponja e ignoro comentarios a destiempo. Porque, repito el verso: “El ojo que miras no es ojo porque lo miras/ sino es ojo porque te ve”.

Mis posibles inconductas han sido estrategias para que todos sientan que el periodismo no es un juego de muchachos, ni tampoco un arma de combate “contra los poderosos”.

Siempre van a existir presidentes buenos, malos o impropios, funcionarios ambiciosos, asesinos a sueldo, seres odiosos y odiantes, amigos falsos, chismosos de pasillo, traidores, traicionados y oportunistas de turno. Frente a ellos brillan jóvenes honestos, periodistas preparados para no engañar y entregan su vida para pellizcar la piel y comprobar que somos también seres humanos.