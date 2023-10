El arte de curar en la era de las tecnologías emergentes

La incorporación de tecnología innovadora al lado de la cabecera del paciente está acelerando la evaluación y el diagnóstico de los pacientes durante la práctica clínica de la medicina, la cirugía y subespecialidades como la cirugía de trauma, la medicina de emergencia y la medicina de cuidados críticos. Además, la tecnología está mejorando el conocimiento de la carga fisiológica de lesiones y enfermedades, contribuyendo así al manejo oportuno de miles de pacientes en nuestras instituciones.

Como médicos clínicos, nunca debemos olvidar los fundamentos de la evaluación del paciente. Comenzando con la historia y el examen físico, en el que la aplicación de principios fundamentales de semiología nos ayuda a identificar diversas manifestaciones patológicas en forma de signos y síntomas. Estos principios siempre serán la base para mejorar el diagnóstico de enfermedades, acelerando consecuentemente la evaluación y el manejo de pacientes con condiciones médicas de urgencias y crónicas, politraumatismos y lesiones graves.

Al mismo tiempo, los avances en las tecnologías digitales de atención médica, como la inteligencia artificial, VR / AR, impresión 3D, robótica o nanotecnología están transformando rápidamente el futuro de la atención médica. Estos cambios requieren que los proveedores de atención médica se adapten rápidamente, adquieran nuevas habilidades y se vuelvan competentes en la tecnología aplicada.

Además, requiere que los médicos prioricen la provisión de educación, capacitación e información adecuadas sobre este tipo de avances. Por ejemplo, informar al personal, estudiantes y médicos en entrenamientos, los pacientes y sus familiares sobre la inevitable inclusión de la tecnología emergente de asistente de robótica en la práctica clínica. Preparar al personal administrativo, clínico y docente para que, desde hoy, el rápido desarrollo, adaptación y aplicación de los algoritmos de gestión clínica y tratamiento utilizando inteligencia artificial se integren en los sistemas de información clínica de nuestras instituciones y del sistema sanitario. Con el advenimiento de la tecnología, debemos continuar enfatizando los fundamentos de la medicina. Esto es particularmente importante para los profesionales en países con recursos limitados y aquellos que responden a pandemias, situaciones endémicas, emergencias y desastres.

Parte de la misión de la revista científica de Medicina de Emergencias, Trauma y Cuidado de Urgencias (Journal of Emergency Medicine, Trauma and Acute Care – JEMTAC por sus siglas en ingles) , y de las instituciones académicas, es seguir brindando educación médica continuada a todos los profesionales y servidores sanitarios sobre los avances y mejoría de los servicios clínicos, índices de calidad incluyendo la importante noción de la responsabilidad profesional, social e institucional en la práctica de la medicina moderna. En 2023, la revista continúa publicando temas sobre los fundamentos de la medicina clínica. Este es el caso del artículo de Neal et al., titulado “Un alto índice de sospecha clínica para una ruptura uterina espontánea a principios del segundo trimestre”, donde los autores enfatizaron que un alto índice de sospecha clínica podría acelerar el diagnóstico y manejo y disminuir la morbilidad y mortalidad materna y fetal asociada con la condición clínica descrita.

Además, el alcance de la revista JEMTAC va más allá de los límites geográficos y de horarios en las diferentes latitudes, ya que los artículos originales han sido publicados por académicos de diferentes continentes. Los artículos que revisan los fundamentos de la medicina clínica proporcionarán información de educación médica continuada a nuestros colegas en países de recursos limitados como también a los profesionales de la salud que ejercen en países de altos ingresos, donde el uso auxiliar de la tecnología y las pruebas de diagnósticos portátiles (que se realizan al lado o en la cabecera) del paciente, agilizan y facilitan una evaluación detallada y manejo de las afecciones clínicas y lesiones complejas.

Nuestra revista continuará cubriendo eventos académicos importantes como la próxima iteración del Congreso de Salud de Qatar 2023 y la 3ª Conferencia de Salud Pública que se celebrará en Doha, Qatar, este otoño, donde los delegados de todo el mundo aportarán una gran cantidad de conocimientos en salud pública, medicina aguda, desastres, cirugía de trauma y cuidados críticos.