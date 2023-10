“Sí, había que cerrarla, porque hay que proteger la soberanía”. ¿La soberanía en peligro? No sé quién METIÓ en la cabeza de algunos ciudadanos que estamos amenazados. El presidente ha dicho que el problema de Haití no es con sus autoridades. Es, dijo, con unos desalmados agrupados en bandas “incontrolables”. También ha dicho nuestro presidente que el gobierno haitiano carece de fuerza para enfrentar su situación interna. La crisis de aquel lado es lo que ha llevado a tomar decisiones encaminadas a proteger la frontera. Correcta la actuación de nuestras autoridades. Con o sin canal, nuestra frontera tiene que ser resguardada. Pero, esa protección no puede poner al borde de la quiebra a los productores, comerciantes y empresarios de esa parte del país. El cierre de la frontera ha agudizado el hambre y la pobreza entre las familias fronterizas. Y si los nuestros la están pasando mal, los del otro lado la tienen PEOR. La frontera siempre será igual y estará en el mismo lugar. Sus pobladores se tratarán como hasta ahora. Seguirán siendo vecinos, amigos, compadres, clientes, parejas que tendrán los hijos ARAYANOS, como se define a quienes nacen de padres de las dos nacionalidades. Eso seguirá con canal o sin él. Cierren la frontera o la mantengan abierta. La FRONTERA no cambiará. Los derechos del pueblo dominicano, sobre las aguas y la franja terrestre nadie nos los va a arrebatar. Cuando llegue la ocasión de defenderlos, si están en peligro, todos estaremos unidos. No descuidemos la frontera. Pero, además del Masacre, preocupémonos por las muertes que deja el dengue. Por las alzas desmedidas en los productos de mayor consumo. Los apagones y las altas tarifas que nos están desgastando, porque no dormimos en paz y los bolsillos se desfondan. No llevemos discordia a la frontera, que estará siempre ahí para los dos países.