Apostar a nada

La delincuencia es el único factor que refleja de manera clara la falta de oportunidades y educación que resalta en nuestros barrios. Vienen las nuevas generaciones y los valores van directamente al último puesto.

Una sociedad donde el valor como ser humano incrementa proporcionalmente por la cantidad de dinero o artefactos materiales que puedan ostentar.

Esta es la explicación de la palabra delincuencia y solo unas de las causas de la “sobrevivencia social” que nubla la visión de muchos.

Pero, hablemos de las consecuencias: Puntos de drogas en los sectores más marginados, actos criminales que no le temen a la luz del sol y otros casos que, aunque no son los más trágicos en comparación con otros países, no dejan de significar un lamento para los dominicanos.

Aquí la gran pregunta es: ¿Qué están haciendo las autoridades para enfrentar el crimen? El presidente Luis Abinader inició en junio una mesa de trabajo realizada todas las semanas en la Policía Nacional para “asegurar” el funcionamiento del Plan de Seguridad Ciudadana, donde se determinan las medidas que se implementarán.

Según los reportes que muestran los funcionarios, los homicidios y robos en la República Dominicana, con el pasar de los días, se convierten en un tema del pasado. Sin embargo, no dejamos de presenciar los asaltos y muertes a seres humanos que, por buscar el pan del día a día, son víctimas mortales.

La estrategia principal que debe utilizar la institución policial es enfrentar directamente a los criminales, dejando en segundo plano los “intentos” de crear una entidad “incorruptible” en tan solo 4 años.

O será que aquí nadie sabe dónde están los puntos de narcóticos, quiénes atracan y son los dioses de las comunidades. Mentira, todos sabemos. Mientras las cosas continuén igual, los policías estando en el rol del “ratón” de este juego, como país solo estaremos apostando a nada.