Sexo y muerte

Ella, una mujer de hielo para todo aquello con lo que lidiaba, excepto para el sexo. En esto último, era una rabiosa fiera, apasionada disfrutante de su oficio amatorio. Sí, oficio, porque no todos los oficios tienen por retribución un pago en metálico. En ella el pago consistía en la posibilidad de hacer cierta suerte de ejercicio de procesión lúdica. Se tomaba su tiempo para atrapar cada presa. Su calculada timidez, era solo el angú que utilizaba para llamar la atención de sus víctimas. Entonces soltaba su carnada, de naturaleza contrapuesta a la del angú: se mostraba excesivamente extravertida, atenta y obsequiosa. El próximo golpe venía disimulado en un roce “accidental”. Pero, este no era un roce que iba seguido del tradicional “¡perdón!”, sino un roce que, en cambio, ella dejaba a la torpe o astuta imaginación del “deseado”, con la firme esperanza que éste resultara dueño del segundo atributo y no del primero. Entendido el metamensaje, los roles cambiaban, el perseguido se trocaba en perseguidor y la perseguidora en “perseguida”: víctima aquiescente de la pasión desatada por la inigualable atracción mesmérica que generaba.Él, un hombre solo en medio de abundante compañía, un soñador impenitente que tenía por todo inventario un corazón en estado sabático y barbecho, ávido de siembra e incapaz de distinguir a ciencia cierta si tal siembra fuese a resultar trigo útil o cizaña aviesa. Sin sospecharlo, y víctima del efluvio de aquellas divinas feromonas, lentamente se fue enredando en la magia estéril que lo dejó sumido en la desolación, averiado en el arcén del olvido y sin fuerzas para probar de nuevo. Al concluir el episódico espacio que ella acostumbraba a dispensar a cada cual, empezaron entonces los padecimientos físicos que fueron minando la excelente salud de la que él había disfrutado desde siempre. Solo por compasión ella apareció de repente frente a su cama de hospital. No hubo preguntas ni respuestas, solo miradas y gestos, muecas disfrazadas de sonrisas y, en medio de todo, el retorno del efluvio que siempre la acompañaba. Ella no se despidió. Le preguntó a la enfermera si hacía falta algo. La enfermera le contestó que, si hubiera venido antes sí, pero ya no. Se alejó indiferente, permitiéndole a aquellos ojos que lentamente se apagaban ver su silueta por última vez. Con razón -pensó él- se dice que “la muerte es la contrapartida del sexo”.