¿Se le perdió el respeto a la vida en el país?

Tantos sucesos sangrientos están acabando, no sólo con la paz de los moradores de los lugares donde suceden, sino con la de toda la población que ve, lee y escucha en las noticias sobre hechos que se están convirtiendo en el pan nuestro de cada día. Hace un tiempo reflexionamos sobre cómo hemos ido perdiendo la capacidad de asombro ante los homicidios, asesinatos, suicidios y casos de violencia en República Dominicana, pero ahora está pasado algo peor: al parecer, se ha perdido el respeto a la vida.

Contando muertos como pollos

Decir que estamos contando muertos como si se tratara de huevos, de pollos... no es una exageración. No hay un día que no nos enteremos o de un enfrentamiento entre bandas, o de un hombre que le quitó la vida a su pareja, o de un adolescente que murió por una bala perdida, en fin, de sucesos que prenden las alarmas de las emociones y nos llevan a preguntarnos: si no hay respeto por la vida, ¿qué viene ahora para nuestro país?, ¿qué futuro les espera a nuestros niños? Ufff y podría continuar con las interrogantes porque así como sé, las tienen ustedes, hay muchas en mi cabeza.

Nadie respeta a nadie

Y si triste es lo que está ocurriendo con los hechos violentos en el país, más penoso es saber que no hay autoridad, nadie respeta a nadie, estamos como chivos sin ley, cada quien haciendo lo que le parece. Es como cuando tenemos una gotera en el techo, la tapamos y sale otra y así se vuelve un círculo vicioso que causa un caos que nos lleva a cambiar todo el techo o a arriesgarnos a que llueva más adentro que afuera. De verdad que, la facilidad con que se está perdiendo la vida en este país, es para tomar serias medidas y trabajar por la paz social. Ya la población no aguanta más violencia.

Un viaje fabuloso

Me entristece tanto el panorama sombrío que tiene nuestro país que, hice lo posible por viajar a una ciudad fabulosa para distraerme un poco con los tonos de la naturaleza de ese lugar, y dejar atrás el color rojo que tiñe de sangre nuestros barrios y lleva duelo a tantas familias que han perdido a algún ser querido por los hechos violentos que se registran a diario en nuestro país. Llegué a esta comunidad en búsqueda de paz, de alegría y de respeto, porque en mi realidad han resurgido las bandas, los casos sangrientos y la lucha de poder por los negocios ilícitos. Me refugié en esta comunidad donde el buen comportamiento de sus habitantes es un deleite. Nadie tiene derecho a trastornar la paz ajena, y mucho menos a dañar al prójimo. La vida es sagrada y sólo Dios tiene derecho a disponer de ella cuando entienda y cómo entienda. Sin embargo, en nuestra realidad, cualquiera te la quita en un abrir y cerrar de ojos, y todo se queda igual.