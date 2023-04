¿Un golfista dominicano en el Master o US Open?

Ellis Pérez

Así de pronto, esta pregunta parece no tener una respuesta viable durante mucho tiempo. Nuestros golfistas no parecen haber desarrollado la pasión, disciplina y dedicación necesaria para alcanzar esos niveles. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos alcanzarlos. Una cantidad de atletas dominicanos han llegado a alcanzar el tope de su desarrollo y logros máximos en diferentes actividades deportivas en muchos de los principales escenarios conocidos en el mundo.

En el caso del béisbol ya tenemos tres dominicanos en el salón de la fama de Cooperstown; Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, padre. Con dos más que en pocos años ingresaran seguro, Adrián Beltré y Alberto Pujols. En el caso del volibol femenino nuestras Reinas del Caribe han paseado su alta clase por todo el mundo. Ahí se da el caso de la existencia de un gran Promotor-Padrino, que es Cristóbal Marte. En campo y pista el súper Félix Sánchez exhibe sus dos medallas de oro en olimpiadas diferentes.Resulta indudable que no hay falta de materia prima.

¿Entonces, qué hace falta? La voluntad de desarrollo para preparar a nuestros golfistas. Dada la condición del golf de que no es un deporte de masas, sino más bien, de jugadores de clase acomodada, normalmente no resulta aceptable que el Estado dedique recursos importantes a esto, teniendo las cantidades de necesidades urgentes reclamadas por los más necesitados. Entonces parece imponerse la participación del sector privado involucrado en la práctica de este deporte, apadrinando de manera efectiva a aquellos jóvenes jugadores que dan muestra de tener el talento y el hambre de la búsqueda del gran éxito. Me dice mi amigo Félix Olivo, el más especializado cronista deportivo que conozco en el país, dedicado al golf, que ya ha habido algunas experiencias de padrinazgo o patrocinio que no han llegado a producir resultados en los niveles elevados. Veo que el presidente Abinader acaba de nombrar al conocido golfista, expresidente de la Federación Dominicana de Golf, Juan Cohen como director de la oficina para la promoción del golf en el país. Creo que el señor Cohen tiene los conocimientos y la capacidad para organizar un programa de desarrollo de nuestros jóvenes golfistas para que un día podamos verlos enalteciendo el nombre del país en los grandes torneos internacionales, especialmente los de PGA y los llamados Majors que son los torneos principales y especiales. Ojalá que los nombres de Willy Pumarol Jr., y Juan José Guerra puedan aun alcanzar los niveles ideales. ¡Buena suerte!