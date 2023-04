Otros topicos importantes de la nueva Ley de registro civil

José Miguel Vásquez García

En esta ocasión vamos a resumir otros tópicos de trascendencia que ha tocado la nueva ley de Registro Civil número 4-23, como es el caso de la modificación de todos los plazos de los procedimientos, exceptuando los del pronunciamiento de divorcio, que se conserva como está en la ley 13-06 bis.

El plazo de treinta (30) días para las declaraciones de nacimiento fue extendido a ciento ochenta (180) días, que representan seis (6) meses, en una franca confrontación con el espíritu del numeral 8 del artículo 55 de la Constitución, que manda a que, toda persona debe ser inscritas en el registro civil desde su nacimiento; lo mismo que el numeral 1 del artículo 7 de la Convención del Niño, que indica que “el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento.

El plazo de 24 horas para las defunciones establecido por la ley 659-44, modificada con la ley 498 del 1969, cambia sustancialmente el histórico con esta nueva ley, que lo extiende a sesenta (60) días calendarios, posterior a la declaración de defunción que no se haya realizado antes de la inhumación del cadáver, lo que favorece a los familiares.

Aunque la Junta Central Electoral, desde hace varios años, había dispuesto intervenir en la corrección de errores simples, a través de disposiciones administrativas sin tener sustento legal, la presente ley viene a cubrir dicha ausencia legal, cuando se trate de abreviaturas de nombres, apellidos, disparidad, omisiones, errores en algún número de la Cédula u otro detalle sencillo. La ley introduce el derecho a una reconsideración ante la Comisión de Oficialía.

Cuando las actas contengan errores sustanciales, el proceso se incoará por ante el Tribunal Superior Electoral, sobre los errores que tengan vinculación con el registro civil, no así con la filiación, como el caso de errores que recaigan en la forma de redacción del acta por parte del oficial, omisión de apellido paterno con existencia de matrimonio o reconocimiento, otras irregularidades no tipificadas como simples, datos sobreabundantes o contradictorios, como el caso de sexo, género y vínculo filial, colocación de los apellidos, ausencia de informaciones en ambos libros del registro civil o cualquier otra información que no altere el estado o la capacidad de la persona.

El tema de la nacionalidad entra en contradicción, en razón de que el numeral 7 del artículo 194 de la ley, da competencia para corregir omisión de la nacionalidad de uno o ambos padres o consignada de forma errónea, sin embargo, el numeral 9, establece que cuando en ambos libros se hayan omitido informaciones, las mismas podrán ser corregidas por el TSE, con excepción de las informaciones relativas a la filiación, estado civil y nacionalidad.

Cuando la situación trate de un conflicto de filiación sobre la discusión de paternidad o maternidad, o una reclamación o impugnación de filiación, reclamación de estado, reconocimiento judicial, nulidades por duplicidad de actas incongruentes, el tribunal competente será el tribunal de familia, y cuando se trate de menores, lo será el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.

Entre los vacíos legales que viene a cubrir la ley, está el número único de identidad, que, aunque venía aplicándose sin estar sustentado en la ley; lo mismo ocurría sobre la no expedición de actas de parte de la JCE, cuando estas estaban bajo investigación o contenían errores, ahora la ley autoriza la suspensión de actas.

La ley omite anotaciones de eventos importantes en el estado civil de las personas, como son las declaratorias de desaparición, de ausencia, guardas, autoridad parental, tutela, interdicción, entre otras, podrían quedar cubiertas en el mandato de las declaraciones de fallecimientos judiciales en el capítulo de registros adicionales, si son reglamentadas.

Otro de los puntos que incluye la nueva ley, es el registro de las sentencias de adopción de adultos, procedimiento que había sido derogado por la ley 14-94 y reiterado por la 136-03, sin embargo, la suprema lo revivió en una confusa interpretación.

Esta nueva normativa cambia la modalidad sobre la investigación de paternidad y manda a que el oficial remita el expediente al Juzgado de paz, para que este ordene un ADN. Sobre las nulidades de actas, la ley empodera a la JCE para que pueda anular actas por duplicidad, de manera administrativa, siempre y cuando las informaciones contenidas en ambos libros coincidan. Prohíbe a la JCE la venta de datos biométricos.

Faculta al oficial para monitorear la designación de nombres a los inscritos, para que no sean víctimas de nombres insultantes o ridículos. Restaura el orden de designación de los apellidos, reivindicando el modo en que se ha aplicado toda la vida en el país. Establece una regulación para los temas sobre la nacionalidad, en cuanto a la renuncia y readquisición de este derecho, indicando las vías por dónde y cómo hacerlo.

Otra de las grandes modificaciones que introduce la nueva ley, es el procedimiento de cambio de nombres, el cual se manejaba entre el Ministerio de Interior y la JCE, ahora pasa al Tribunal Superior Electoral y la Junta. El cambio de nombre es un derecho que ha obtenido sustento constitucional, lo que obliga a la nueva institución responsable, evaluar e investigar los casos con agilidad, a los fines de viabilizar el proceso con simplicidad y sin mayores traumas de los interesados.

Y por último, un tema de gran relevancia, es sobre las sanciones, cuando se trate de alteraciones o falsificaciones que puedan recaer sobre las autoridades del Registro Civil, lo cual generaría, además de las consecuencias penales, responsabilidad civil por los daños ocasionados. También establece sanciones contra las personas que hagan declaraciones con informaciones falsas y se castigará con la pena de tres a diez años de trabajos públicos, a la persona que cometa falsedad en escritura auténtica o pública, según lo previsto en nuestro Código Penal.