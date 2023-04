Una campaña sucia antagoniza la política

Alfredo Freites

La reciente agresión de la Policía contra peledeístas dentro y fuera de su local enciende una preocupación por conductas superadas ya que se teme que podría ser que la línea del gobierno reprimir las protestas por el costo de la vida o contra la reelección.

Quizá la violenta acción fue retaliación del jefe de la Policía por haber sido despedido del cargo bajo un gobierno peledeísta o cumple la vieja instrucción de dar leña a los contrarios, pero eso no se debe repetir.

Hay persecución de la presunta corrupción y los peledeístas tomados fuera de base carecen de planes para enfrentar la acción del Estado, pero sus protestas tampoco deben desbordar el respeto a las leyes. Procede que se cumpla con el debido proceso y si creen que solo hay justicia para un solo lado tienen el tiempo y medios para nivelar la balanza.

El PLD tiene espacio de reclamo porque el ministerio público alienta que haya juicio condenatorio fuera de los tribunales al difundir los expedientes antes incluso que lleguen a manos de los jueces. El principio de inocencia cae en la basura porque son condenados antes de ser acusados.

Al mismo tiempo el gobierno atiza el antagonismo político porque desarrolla la peor y más asquerosa campaña en favor de la reelección de los últimos tiempos. La inversión del gobierno en publicidad y compra de voces recuerda en Luis Abinader la campaña de “Balaguer es la paz”. Solo faltaría que pongan tropas a desfilar con las banderas del PRM.

Tengo en el periodismo casi la edad de Abinader y nunca había visto algo semejante: miles de millones de pesos invertidos en la difamación de un contrario con una campaña publicitaria que nos llena de vergüenza. La campaña sucia era algo moderado, pero ahora es la norma.

Abinader sabe que la inflación y el alto costo de la vida tiene a los pobres pasando hambre. Como no tiene solución canceló su viaje a Japón porque el horno no está para galletitas y sabe que habrá movilización de la oposición que no debe ser reprimida.