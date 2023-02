J.C. Malone

Este viernes la guerra de Ucrania cumple un año. El conflicto hubiese terminado, si Estados Unidos, Inglaterra y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no le proveyeran armamentos a Ucrania. Primero dijeron que no enviarían armas ni municiones, lo hicieron, que no enviarían artillería, la enviaron, y que no mandarían tanques de guerra, los mandaron.

Ahora dicen que no enviarán aviones F-16, sabemos qué pasará.

¿Hasta cuándo seguirá esta guerra?

El presidente Joe Biden respondió: “por el tiempo que sea necesario”.

Antonio Gutiérrez, jefe de ONU, advirtió sobre una “guerra más amplia”. “El mundo avanza como sonámbulo, con los ojos bien abiertos, hacia un conflicto mucho más amplio”, advirtió, él sabe perfectamente por qué dice eso.

Soldados estadounidenses, franceses, ingleses, daneses y la OTAN, conducen ejercicios militares en Estonia, a 80 millas de la frontera con Rusia, está claro, podemos ver el futuro.