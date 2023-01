Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

Acudimos puntuales a la cita. La convocatoria era para que viéramos, “con ojo crítico” el documental: Caamaño, de militar a guerrillero.

En verdad no fui con muchas expectativas. He leído tanto del coronel de abril que me preguntaba qué cosas nuevas habría encontrado René Fortunato que hicieran atractiva su oferta.

Con esas dudas llegué al lugar convenido. Les cuento, sin embargo, que desde que las primeras luces del proyector se reflejaron en la pantalla, quedé atraído al sonido, las imágenes, la narrativa. De forma coherente, distinta, educativa comenzaron a fluir detalles de nuestra historia reciente. Esa historia que no llega a nuestras escuelas y que, desde este momento debe comenzar a ser parte del currículum escolar.

Los ministerios de Educación, Educación Superior, Cultura y Efemérides Patrias deben acercarse a Fortunato y asimilar este documento histórico para que nuestros jóvenes sean imbuidos de ese material recopilado en ese documental.

Los tres Caamaño que nos presenta René, no es solo UNA FIGURA. Es parte de una historia que las generaciones actuales y las por venir deben asimilar en todas sus partes. Ver como un hombre se transforma, para jugar un papel estelar en los momentos más deslumbrantes de una nación. Tanto se elevó su figura, que el fenecido presidente cubano, Fidel Castro, lo equiparó al legendario guerrillero Ernesto –Che- Guevara.

Dijo además que, aunque sabía que Caamaño vendría a una misión difícil, no tuvo valor para convencerlo de desistir, porque él encabezo una revolución que se inició con un grupo menor. Ese documental largometraje debe llegar a todos. Pero, no se queden con lo que yo, brevemente he descrito en mis Expresiones, los invito a buscarlo y que, a través de los TRES CAMAÑO que nos presenta, se conozca una parte importante de nuestra historia reciente.