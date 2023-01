Los “Reyes” verdaderos

Tomás Aquino Méndez

De niño, el 6 de enero se grabó en mi memoria. Ese día, los Santos Reyes premiaban a quienes se portaron bien durante el año transcurrido. Siempre trataba de obedecer a mis padres. Sobresalir en la escuela. Respetar a los adultos y… en fin, tener una buena conducta, para que el 6 de enero los Santos Reyes “no pasaran de largo” por la casa. Claro, no entendía porque teniendo ese comportamiento, nunca me dejaban lo que yo deseaba, sino lo que “ellos querían”. Luego entendí porque no satisfacían mis deseos.

Conocí a los VERDADEROS REYES. Esto, sin embargo no cambio mi forma de ser. Sabiendo ya que eran mis padres y conociendo sus escasos ingresos, me conformaba con lo que me dejaban. Seguía portándome bien y esperando cada año mis “Reyes”. Traspase “esa mentirita” a mis hijos. En sus primeros años les induje a creer en esos místicos jinetes que traían juguetes a quienes se portaban bien.

Gracias a Dios he presentado a esta sociedad hijos EXCELENTES. Consciente hoy de quienes son los “Reyes” que pueden satisfacer mis pedidos, he aquí mi lista para quienes gobiernan mi país en este 2023: Que concluyan la presa Monte Grande, las circunvalaciones de Bani y de Azua. Que hagan de Pedernales un polo turístico real.

Que inviertan más en el campo. Que miren el sistema carcelario, saquen a los enfermos y los que han cumplido su pena. Que de verdad funcione la reforma policial.

Que nos premien con una seguridad ciudadana efectiva y no solo en las estadísticas. Que haya protección para los niños que “trabajan” o deambulan en las calles. Que salud pública asuma su papel, ponga fin al conflicto CMD-ARS y saque de las calles a tantos “enfermos mentales”. Varias peticiones no requieren de gran inversión. Feliz día de Reyes.